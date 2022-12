Die Lage ist hoff­nungs­los, aber nicht ernst.

(Wie­ner Sprichwort)

Es ist ein poli­ti­sches Natur­ge­setz: Immer, wenn der Weih­nachts­baum leuch­tet, tritt die im Schloss Bel­le­vue sta­tio­nier­te Phra­sen­schleu­der vor die Kame­ra und dankt den Bür­gern dafür, dass sie der Regie­rung hal­fen, die Son­ne ein wei­ters Jahr von Ost nach West zu bringen.

„Ich bin stolz auf unser Land, in dem so vie­le Men­schen anpa­cken – nicht, weil sie müs­sen, son­dern weil sie Ver­ant­wor­tung emp­fin­den für ande­re und für die Gemeinschaft.“

Seit vie­len Jah­ren schon tue ich mir die Weih­nacht­an­spra­che nicht mehr an und da ich das Fern­se­hen mei­de, kom­me ich nicht mal mehr ver­se­hent­lich in den Genuss. Die Samm­lung der „best of“ Sprü­che in den Medi­en genügt mir schon.

„Wir sind krea­tiv, flei­ßig und soli­da­risch. Und dar­aus kön­nen wir die Kraft und die Hoff­nung schöp­fen für das neue Jahr.“

Lässt man das „krea­tiv“ weg, hat man den ver­ein­nah­men­den Teil des Gelöb­nis­ses der Jun­gen Pio­nie­re, aber es ist wohl müßig, im Phra­sen­stroh sol­cher Reden nach wirk­li­chen Infor­ma­tio­nen zu suchen. Oder ist da doch was, viel­leicht in Bezug auf die Ukraine?

„Aber die­ser Frie­de ist noch nicht greif­bar. Und es muss ein gerech­ter Frie­de sein, der weder den Land­raub belohnt noch die Men­schen in der Ukrai­ne der Will­kür und Gewalt ihrer Besat­zer überlässt.“

Es ist eigent­lich nicht an Deutsch­land, Zie­le in die­sem Krieg zu defi­nie­ren oder dem Bun­des­prä­si­den­ten, die­se als für und alle gel­tend zu for­mu­lie­ren. Alles unter­halb der voll­stän­di­gen Zurück­drän­gung der Rus­sen – auch aus der Krim – kann nach sei­ner Äuße­rung jeden­falls nicht als akzep­ta­bel gel­ten. Ver­hand­lun­gen gleich wel­cher Art schließt das selbst­re­dend aus. Das klingt nach reich­lich Ent­beh­rung und Kos­ten für 2023 und Stein­mei­er wäre nicht der Prä­si­dent der Her­zen, wenn er nicht eini­ge sal­bungs­vol­le Wor­te der Hoff­nung fän­de für uns und die vor dem Krieg geflo­he­nen Ukrainer.

„Auch damit set­zen wir im Dun­kel des Unrechts ein Licht der Hoffnung.“

Vom Licht der Hoff­nung zu spre­chen, jetzt, da das Licht auf­grund die­ses ande­ren Krie­ges, dem gegen die Phy­sik, den wir seit Jah­ren füh­ren, jeder­zeit aus­ge­hen kann, ent­behrt nicht einer gewis­sen Komik. Ich bezweif­le näm­lich, dass die Phy­sik sich mit dem Wort „Gerech­tig­keit“ zur Ein­sicht brin­gen lässt. Bei allem Kampf in der Ukrai­ne dürf­ten wir den Kampf gegen den Kli­ma­wan­del näm­lich nicht ver­ges­sen, so sal­ba­dert Stein­mei­er nur für den Fall, dass Sie oder Sie da hin­ten das mal wie­der ver­ges­sen haben. Russ­land und Kli­ma – unter einem Zwei­fron­ten­krieg macht es Deutsch­land ein­fach nicht. Die Kehrt­wen­den, die es dazu bei­spiels­wei­se für den Grü­nen Teil der Ampel braucht, sind atem­be­rau­bend. Bin­nen eines Jah­res sind die von „Kei­ne Waf­fen in Kriegs­ge­bie­te“ und „Wir brau­chen weder Koh­le noch Atom noch Gas“ zu schwim­men­den LNG-Ter­mi­nals und offe­nen Waf­fen­lie­fe­run­gen an eine Kriegs­par­tei gelangt, ohne dass deren Zuver­sicht, auf der rich­ti­gen Sei­te der Geschich­te zu ste­hen, auch nur einen Krat­zer abbe­kom­men hät­te. Das ist wider­spruchs­lo­ses Dop­pel­denk wie aus dem Lehrbuch.

Doch genug den Grü­nen und dem Stein­mei­er, der wie alle unse­re an der Macht befind­li­chen Poli­ti­ker ver­langt, den Teig der Leis­tungs­fä­hig­keit des Lan­des noch dün­ner aus­zu­rol­len, auf dass er noch die letz­ten Pro­ble­me auf der Welt bede­cken kann. Bei all den Appel­len zum Anpa­cken, Mit­hel­fen und Unter­ha­ken – oder im Bedarfs­fall auch nicht anfas­sen, allein las­sen, Ärmel hoch­krem­peln – stellt sich doch die Fra­ge, ob die Poli­ti­ker nicht wis­sen, dass es so nicht geht. Dass sie die Bür­ger über­for­dern und ihnen Zie­le ein­re­den, die nicht die ihren sind und dass sie es eigent­lich bes­ser wis­sen müss­ten. Man sucht nach dem Ziel hin­ter dem Ziel und muss immer wie­der fest­stel­len, dass da nichts ist außer dem Glau­ben, durch Wor­te Mate­rie zu bewe­gen und Natur­ge­set­ze zu ändern. Wir leben im Zeit­al­ter des Dop­pel­denk und wer „1984“ auf­merk­sam gele­sen hat, weiß, dass die­ses Den­ken von oben nach unten aus­ge­rollt wird. Die „Par­tei“, also im wei­tes­ten Sin­ne die an der Macht befind­li­che Kas­te, ist die Quel­le des Dop­pel­denk, dort ent­steht es, wird per­fek­tio­niert und sank­tio­niert. Die Akzep­tanz­pro­ble­me, mit denen die­se Den­kungs­art zu kämp­fen hat, ent­ste­hen viel wei­ter unten, bei Ihnen und mir, lie­be Leser. Ange­wandt auf die im Jahr 2022 beson­ders zahl­rei­chen Vol­ten fin­det sich Dop­pel­denk an so vie­len Stel­len, dass man ver­blüfft sein muss. Hier zur Erin­ne­rung eine prak­ti­sche Defi­ni­ti­on für Dop­pel­denk aus dem Buch:

„Absicht­lich Lügen zu erzäh­len und auf­rich­tig an sie zu glau­ben; jede belie­bi­ge Tat­sa­che zu ver­ges­sen, die unbe­quem gewor­den ist, und dann, falls es wie­der nötig ist, sie aus der Ver­ges­sen­heit zurück­zu­ho­len; so lan­ge wie nötig die Exis­tenz einer objek­ti­ven Rea­li­tät zu leug­nen und gleich­zei­tig die Rea­li­tät zu akzep­tie­ren, die man verleugnet.“

Nach­fol­gend möch­te ich Ihnen eini­ge Bei­spie­le vor Augen füh­ren, wie die west­li­che Welt im All­ge­mei­nen und Deutsch­land im Beson­de­ren das Dop­pel­denk im Jahr 2022 per­fek­tio­niert haben.

Covid-Doppeldenk

Als ers­tes kommt uns da sicher der Umgang mit den Covid-Impf­stof­fen und ande­ren Maß­nah­men in den Sinn. Am Anfang stand die auf­rich­tig geglaub­te Lüge von der Wirk­sam­keit. Zu 100% ver­hin­de­re die Imp­fung Über­tra­gung und Erkran­kung. Na ja, sagen wir 90%…70%…30%…10%? Pfi­zer wuss­te von Anfang an, dass es eine Lüge war und doch glaub­ten vie­le auf­rich­tig dar­an und tun es bis heu­te. „Die Wis­sen­schaft“ war in die­ser Ange­le­gen­heit auch nicht gera­de hilf­reich. Ein beson­ders schö­nes Bei­spiel für Dop­pel­denk ereig­ne­te sich erst vor weni­gen Tagen, als Tanya Lewis, Seni­or Edi­tor für den Bereich „Gesund­heit und Medi­zin“ beim Maga­zin „Sci­en­ti­fic Ame­ri­can“ über ihren ers­ten posi­ti­ven Covid-Test berich­te­te. Da hat­te sie es fast drei Jah­re lang geschafft, dem Virus aus dem Weg zu gehen und es am Ende doch bekommen.

In einem lan­gen Twit­ter-Thread schil­dert Lewis haar­klein, wie streng und kon­se­quent sie all die „von der Wis­sen­schaft“ gefor­der­ten Maß­nah­men umge­setzt hat, wie sie sich iso­lier­te, Mas­ke selbst dann noch trug, wenn sie allein war. Sie beschaff­te sich einen mobi­len Luft­fil­ter, nahm jeden Boos­ter mit und hat­te am Ende „viel­leicht ein­fach Pech“, weil sie dem Virus den­noch nicht ent­kam. Die Kara­wa­ne der Argu­men­ta­ti­on ist aller­dings längst wei­ter­ge­zo­gen, heu­te geht es offi­zi­ell nur noch um „schwe­re Ver­läu­fe“ und man beginnt bereits zu behaup­ten, nie etwas über die Ver­hin­de­rung der Über­tra­gung gesagt zu haben. Lewis ist eine Meis­te­rin im Dop­pel­denk, leug­net die Exis­tenz einer objek­ti­ven Rea­li­tät (hier: kei­ne der getrof­fe­nen Maß­nah­men ver­hin­dert die Über­tra­gung, auch die Imp­fung nicht) und akzep­tiert gleich­zei­tig die neue Rea­li­tät (hier: ich hat­te wohl ein­fach Pech).

Aber wir müs­sen gar nicht über den Teich gucken, um 2022 als das Jahr des Dop­pel­denk zu bezeich­nen. Da wäre die neue Kam­pa­gne zur Boos­ter-Imp­fung, die in Wien gera­de für Kopf­schüt­teln sorgt. Auch hier gilt: Dop­pel­denk wirkt bei den Machern der Kam­pa­gne namens „Boos­ta“ per­fekt, bei den Adres­sa­ten hin­ge­gen nicht so gut.

Eine ran­da­lie­ren­de Rie­sen­sprit­ze, die Com­pu­ter von Schreib­ti­schen wischt, Par­tys sprengt, Leu­te an den Ohren zum Impf­zen­trum schleift oder ihnen Taschen über die Köp­fe stülpt. Hier ist der nächs­te Abs­trak­ti­ons­grad des Dop­pel­denk erreicht, weil man nicht mal mehr Argu­men­te braucht, und sei­en es auch nur erlo­ge­ne. Es ist die pure, selbst­er­mäch­tig­te Gewalt des „gro­ßen Bru­ders“, des­sen Moti­ve nie in Fra­ge ste­hen, denn er ist ja gewählt/Revolutionsführer/die Wis­sen­schaft (nicht­zu­tref­fen­des bit­te strei­chen). Da jede aus­ge­reich­te Rea­li­tät bis zur Aus­rei­chung der nächs­ten gilt und akzep­tiert wird, muss sich die Macht nicht mal mehr erklä­ren. Jede Logik oder Empi­rie ist aus­ge­schal­tet. Wie­vie­le Fin­ger sehen sie, Winston?

Energiewende-Doppeldenk

Hier­für holen wir etwas „aus der Ver­ges­sen­heit“ und akzep­tie­ren gleich­zei­tig die Rea­li­tät, die wir ver­leug­nen. Meis­ter die­ses Dop­pel­denk ist natür­lich Minis­ter Habeck, der, nach­dem bil­li­ges rus­si­sches Gas nicht mehr zur Ver­fü­gung steht, die Koh­le­kraft­wer­ke auf Voll­dampf lau­fen lässt. Das ret­tet unse­re Ener­gie­ver­sor­gung zwar nicht lang­fris­tig, denn nach Stein­mei­ers Impe­ra­tiv „kein Frie­den, solan­ge ukrai­ni­sche Gebie­te besetzt sind“ wer­den wir lan­ge auf die­ses Gas ver­zich­ten müs­sen. Doch hin­dert die Fak­ten­la­ge Habeck nicht dar­an, eine Rück­kehr zur Kern­kraft nach einer klei­nen Ver­län­ge­rung bis April nun gänz­lich aus­zu­schlie­ßen. Dass die Koh­le des­halb gera­de eine Renais­sance erlebt und wir gleich­zei­tig am Aus­stieg auch aus der Koh­le fest­hal­ten, die­ser Wider­spruch lässt sich auch nur unter der Prä­mis­se des Dop­pel­denk aus­hal­ten. In frü­he­ren Zei­ten waren Poli­tik und Gesell­schaft kom­mu­ni­zie­ren­de Röh­ren und die Gesetz­mä­ßig­kei­ten von Akti­on und Reak­ti­on waren bekannt und geachtet.

Im Deutsch­land des Jah­res 2022 jedoch kappt Dop­pel­denk die Ver­bin­dung der Röh­ren. So kön­nen wir gleich­zei­tig eine Ange­bots­knapp­heit beim Strom und das Pro­pa­gie­ren von E‑Autos und Wär­me­pum­pen haben. Wir schaf­fen es, Koh­le­kraft­wer­ke wie­der ein­zu­schal­ten und gleich­zei­tig aus der Koh­le aus­zu­stei­gen. Auch hal­ten wir an unse­ren Ver­pflich­tun­gen aus dem Pari­ser Abkom­men fest und schal­ten die ein­zi­gen CO2-neu­tra­len Kraft­wer­ke ab, die wir haben. Wir soll­ten uns des­halb von dem Gedan­ken ver­ab­schie­den, da ste­cke ein gehei­mer Plan zur Deindus­tria­li­sie­rung Deutsch­lands oder womög­lich das WEF und der Schwab dahin­ter. Der Habeck glaubt wirk­lich, dass sein Plan gelingt, die­ses Land durch Luft und Licht mit Ener­gie zu ver­sor­gen, die auch immer bil­li­ger und zuver­läs­si­ger wird. Gefan­gen im Dop­pel­denk kann er die Wider­sprü­che mühe­los aus­blen­den. Es wird gelin­gen, weil er sagt, dass es gelingt.

Nichts was wir ihm sagen, kei­ne Berech­nung von Gleich­ge­wich­ten zwi­schen Ange­bot und Ver­brauch und kei­ne Dun­kel­flau­te kann ihn davon über­zeu­gen, dass er falsch liegt. Gera­de­zu mühe­los, so mei­ne Pro­gno­se, wür­de er auch im Fall eines umfas­sen­den Black­outs argu­men­tie­ren, dass wir ein­fach bis zur Errei­chung einer neu­en Rea­li­tät so wei­ter machen müs­sen wie bis­her. Er akzep­tiert die Rea­li­tät und kommt des­halb in Talk­shows immer so ratio­nal rüber, kann sie aber gleich­zei­tig leug­nen und Kern­kraft­wer­ke abschalten.

Twitter-Doppeldenk

Schlag auf Schlag kamen die Ent­hül­lun­gen inter­ner Twit­ter-Kom­mu­ni­ka­ti­on in den letz­ten Wochen. Mitt­ler­wei­le sind wir bei Num­mer acht ange­langt, zuzüg­lich eini­ger ergän­zen­der Infor­ma­tio­nen durch die Autoren und ein Ende ist nicht in Sicht. In Teil sechs beschrieb Matt Taib­bi, wie will­fäh­rig Twit­ter als qua­si Toch­ter­fir­ma des FBI agier­te und sich für das Sper­ren und Löschen von Benut­zern bezah­len ließ. Die Ver­stö­ße gegen den ers­ten Ver­fas­sungs­zu­satz und die Zah­lun­gen in Mil­lio­nen­hö­he sind gut belegt, doch das FBI besteht dar­auf, dass es ich nicht um Rechts­beu­gung und Bestechung, son­dern um ganz nor­ma­le Vor­gän­ge und Auf­wands­ent­schä­di­gun­gen han­delt. Man ver­lang­te also die Löschung von Accounts, dies geschah und das FBI schick­te Geld. Für mich sieht das wie ein klas­si­scher Geschäfts­vor­gang aus, bestehend aus Leis­tung und Bezah­lung. Aber was weiß ich schon. In Teil acht berich­tet Lee Fang über die Unter­stüt­zung, die das Pen­ta­gon für ver­deck­te Ope­ra­tio­nen von Twit­ter erhal­ten hat. Man bas­tel­te sich spe­zi­el­le Accounts und bat Twit­ter dar­um, die­se in der Ver­brei­tung von Inhal­ten zu bevor­zu­gen oder auf die „wei­ße Lis­te“ zu setz­ten, was sie vor Mel­dun­gen und „Fak­ten­che­ckern“ schütz­te. Der Ver­dacht, Regie­run­gen ver­schaff­ten sich Zugang zu sozia­len Netz­wer­ken über Sei­ten­ein­gän­ge und Twit­ter wür­de voll­um­fäng­lich und noch dazu freu­dig mit Geheim­diens­ten und dem Mili­tär koope­rie­ren, wur­den voll­um­fäng­lich bestätigt.

Man­che Din­ge waren natür­lich zu erwar­ten. Etwa, dass Regie­run­gen und Geheim­diens­te jede Platt­form für ihre Zwe­cke nut­zen. Es war jedoch ein Feh­ler zu glau­ben, dass sie nach den­sel­ben Regeln spie­len wie alle ande­ren. Die Mani­pu­la­ti­on ist umfas­send und all­ge­gen­wär­tig und erstreck­te sich im Fall der Zusam­men­ar­beit Twit­ters mit dem FBI selbst auf Accounts mit einer Hand­voll Lesern und offen­sicht­li­che Sati­re. Man soll­te also mei­nen, dass die Ent­hül­lun­gen und die Been­di­gung die­ser klamm­heim­li­chen „Part­ner­schaft“ mit Geheim­diens­ten und Regie­rungs­be­hör­den dazu führ­ten, dass sich die Benut­zer – gera­de wenn sie poli­tisch oder jour­na­lis­tisch aktiv waren – frei­er fühl­ten als zuvor und die Been­di­gung die­ser unstrit­tig ille­ga­len Prak­ti­ken begrüß­ten. Doch das Gegen­teil ist der Fall. Man sehn­te sich nach der unsicht­ba­ren Hand zurück, kaum dass sie abge­schüt­telt war.

Wir erin­nern uns: „Twit­ter ist ein pri­va­tes Unter­neh­men, die kön­nen machen, was sie wol­len und Twit­ter setzt nun mal sei­ne Gemein­schafts­stan­dards durch. Wer dage­gen ver­stößt, muss sich doch nicht wun­dern“ war die Stan­dard­ant­wort auf zwei Vor­wür­fe. Ers­tens: Twit­ter lösche mit Vor­satz und poli­ti­scher Schlag­sei­te. Zwei­tens: staat­li­che Stel­len nutz­ten Twit­ter (und ande­re Kanä­le) qua­si unter der Hand, um jene Zen­sur zu betrei­ben, die ihnen die Ver­fas­sun­gen der meis­ten west­li­chen Demo­kra­tien verbieten.

Wie aus­ge­wech­selt erle­ben wir die Argu­men­ta­ti­on nach der Über­nah­me durch Elon Musk. Nicht nur Saw­san „Elon Musk ist gefähr­lich“ Che­bli zeig­te sich fas­sungs­los, als Musk eini­ge Jour­na­lis­ten für sie­ben Tage sperr­te. Nun darf man nicht glau­ben, dass das Argu­ment von Vor­ges­tern, dass Twit­ter ein pri­va­tes Unter­neh­men sei, wel­ches machen kön­ne, was es wol­le und die Tat­sa­che, dass die frag­li­chen Jour­na­lis­ten tat­säch­lich gegen eine der Twit­ter­re­geln (Doxxing) ver­sto­ßen hat­ten, noch Gül­tig­keit hät­te! Gefan­gen im Dop­pel­denk, kann man jede belie­bi­ge Tat­sa­che ver­ges­sen, wenn sie unbe­quem ist und dazu gehö­ren immer auch die Prin­zi­pi­en von ges­tern oder die rich­ti­ge Ant­wort auf die Fra­ge, wie vie­le Fin­ger jemand hochhält.

Einer der Kom­men­ta­re unter Che­blis Tweet (ja, man twit­tert noch), brach­te sogar die alte Idee eines „Bun­dest­wit­ter“ ins Spiel. Es sei ein­fach eine schlech­te Idee, dass „qua­si-infra­struk­tu­rel­le öffent­li­che Räu­me“ von fra­gi­len Egos wie Elon kon­trol­liert wür­den. Was die bereits bestehen­den Mono­po­le über ande­re öffent­li­che Räu­me angeht, sei­en es nun Infra­struk­tur oder Medi­en, macht man sich hin­ge­gen kei­ne Sor­gen. Dop­pel­denk also auch hier, wo man Twit­ter einer gemein­schaft­li­chen All­men­de zuschla­gen möch­te, weil sich der Staat ja auch schon so gut um die bestehen­de Allen­de aus Stra­ßen, Brü­cken, Net­zen, Gren­zen und vie­len ande­ren mate­ri­el­len und imma­te­ri­el­len Din­gen kümmert.

Holen wir uns die Realität zurück

Ich bre­che hier ab, lie­be Leser, sie wer­den selbst vie­le wei­te­re Bei­spie­le dafür ken­nen, dass 2022 tat­säch­lich der bis­he­ri­ge Höhe­punkt in der Ver­brei­tung von Dop­pel­denk im bes­ten orwell’schen Sin­ne ist. Lei­der ist anzu­neh­men, dass sich viel­leicht die Aus­brei­tung stop­pen lässt, für die Betrof­fe­nen jedoch, für all die Habecks, Fae­sers, Lau­ter­bachs, Schol­zens, Fau­chis oder Bidens jede Hil­fe zu spät kommt. Wir wer­den sie nicht ändern, es wür­de genü­gen, sie nicht mehr zu wäh­len, recht­zei­tig aus­zu­tau­schen oder ihnen min­des­tens die Auf­merk­sam­keit zu entziehen.

Matt Taib­bi sprach in sei­nem letz­ten News­let­ter vor Weih­nach­ten davon, dass er gera­de an Doku­men­ten sit­ze, die auch die Rol­le von ande­ren Unter­neh­men im Sili­con Val­ley, also Apple, Face­book, Micro­soft, Lin­kedIn und sogar Wiki­pe­dia betref­fen. „Es stellt sich her­aus, dass dies die neu­en wich­tigs­ten Geheim­dienst-Außen­pos­ten des ame­ri­ka­ni­schen Impe­ri­ums sind.“

Und wei­ter beschreibt er sei­ne Gemüts­la­ge der letz­ten Jah­re, die mir sehr ver­traut ist, weil ich genau­so empfand:

„Irgend­wann im letz­ten Jahr­zehnt fühl­ten sich vie­le Men­schen – so auch ich – durch etwas, das wir nicht defi­nie­ren konn­ten, ihres Gefühls von Nor­ma­li­tät beraubt. […] Die Reak­tio­nen der Öffent­lich­keit auf ver­schie­de­ne Nach­rich­te­n­er­eig­nis­se schie­nen schief zu sein, ent­we­der viel zu inten­siv, nicht inten­siv genug oder ein­fach unglaub­wür­dig. Man las, dass schein­bar alle Men­schen auf der Welt der Mei­nung waren, dass eine bestimm­te Sache wahr sei, nur dass sie einem selbst lächer­lich vor­kam, was einen in eine unan­ge­neh­me Lage gegen­über Freun­den, Fami­lie und ande­ren brach­te. Soll­ten Sie etwas sagen? Sind Sie der Ver­rück­te? Ich kann nicht der Ein­zi­ge gewe­sen sein, der in die­ser Zeit psy­chi­sche Pro­ble­me hatte.

Des­halb waren die­se Twit­ter-Datei­en ein sol­cher Bal­sam. Da ist die Rea­li­tät, die sie uns gestoh­len haben! Sie ist absto­ßend, erschre­ckend und dys­to­pisch, eine grau­sa­me Geschich­te einer Welt, die von Men­schen­fein­den regiert wird, aber das ist mir alle­mal lie­ber als das abscheu­li­che und belei­di­gen­de Fak­si­mi­le der Wahr­heit, das sie uns ver­kauf­ten. Ich per­sön­lich habe mich zum ers­ten Mal seit sie­ben oder acht Jah­ren ent­spannt, als ich sah, dass die­se rei­ße­ri­schen Doku­men­te [die Twit­ter-Files, Anmer­kung d. Autors] als Weg­wei­ser zurück in die Rea­li­tät die­nen könn­ten ­– ich war mir bis die­se Woche nicht sicher.“

Ein Schlei­er ist weg­ge­zo­gen wor­den von der Rea­li­tät. Wir haben recht behal­ten, sind nicht ver­rückt gewor­den oder hän­gen Ver­schwö­rungs­theo­rien an und lie­ßen uns auch nicht in irgend­wel­che Ecken drän­gen, wo man uns leich­ter erle­di­gen kann. Und das wer­den wir auch im nächs­ten Jahr nicht zulas­sen, wir wer­den wei­ter ihre Lügen pro­to­kol­lie­ren und wir wer­den das tun, was ihnen am meis­ten schmerzt: sie zitie­ren, ihre Vol­ten kom­men­tie­ren und ihr Dop­pel­denk sezieren.

Allen Lesern und Unter­stüt­zern von achgut.com und unbesorgt.de wün­sche ich ein fro­hes Weih­nachts­fest und all das, was Sie sich für das nächs­te Jahr wün­schen und vor­neh­men. „Irgend­et­was sagt mir, dass das kom­men­de Jahr ein bes­se­res Jahr wer­den wird“, schreibt Matt Taib­bi. Ich hof­fe für Sie und für mich, lie­be Leser, dass er recht behält.