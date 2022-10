Nichts liegt mir fern­er als jeman­den davon abzuhal­ten, zur Wahl zu gehen. Doch weigere ich mich aus Prinzip, Wahlempfehlun­gen abzugeben und dies­bezügliche Nach­fra­gen von Fre­un­den beant­worte ich meist auswe­ichend. Irgend­wie muss ich aber einen schlecht­en Ein­fluss auf meine Umge­bung haben, denn jed­er ist eifrig bemüht mir zu ver­sich­ern, dass man selb­stre­dend niemals die Grü­nen wählen werde! Und weil meine Nach­frage, welche der vie­len grü­nen Parteien gemeint sei, nur Ver­wirrung stiftet, lasse ich es meist gle­ich bleiben mit der Ironie. Mach was du willst, Fre­und, es ändert ohne­hin nichts. Ich bin, meine Leser wis­sen es, mit der Gesamt­si­t­u­a­tion unzufrieden.

Dass sich die Grü­nen mit ihren 14,5% in Nieder­sach­sen ger­ade als Wahlsieger gerieren, sieht auf den ersten Blick nach Größen­wahn aus, ist auf den zweit­en Blick jedoch völ­lig kor­rekt. Denn die poli­tis­che Agen­da wird in den näch­sten fünf Jahren von eben dieser Partei geset­zt wer­den. Für das Kernkraftwerk Ems­land etwa sieht es jet­zt noch düster­er aus als vor der Wahl ohne­hin schon. Noch grund­sät­zlich­er dürfte für die neue Lan­desregierung jedoch das Behar­ren auf dem „Nein“ zur Gas­förderung in Nieder­sach­sen ausfallen.

Ich würde einen Batzen Zen­tral­bankgeld darauf wet­ten, dass auf der Ange­bots­seite der Energiev­er­sorgung Entspan­nung nicht mal mehr denkbar ist, weil kein Befehl Habecks die Ablehnung des Lan­des zum Frack­ing über­stim­men kön­nte. Ganz abge­se­hen davon, dass kein Unternehmen so selb­st­mörderisch sein wird, unter dem Damok­less­chw­ert grün­er Dekar­bon­isierungspläne Investi­tio­nen in Bere­ichen zu täti­gen, die zum baldigen Abschuss freigegeben sind. Kohle, Gas und Atom sind in Nieder­sach­sen seit Son­ntag zum Tode verurteilt, denn weit­ere fünf Jahre auf diesem Pfad sind nun gewiss. Wobei schon in weni­gen Wochen oder Monat­en die Klip­pen erre­icht sein könnten.

Deutschland und die absolute Idee

Von Friedrich Sieburg, dem man seine zeitweilig geistige Nähe zum NS-Regime nicht verzei­hen muss, um ihn den­noch für einen der let­zten großen Stilis­ten der deutschen Sprache zu hal­ten, stammt fol­gen­der schau­rige Satz: „Ein Volk muss von Zeit zu Zeit der Abso­lutheit ein­er Idee unter­wor­fen wer­den.“ Er schrieb dies 1935 in seinem Buch „Robe­spierre“ und hat­te dabei neben dem Ter­ror der Jakobin­er sich­er im Sinn, dass Deutsch­land sich zu dieser Zeit selb­st ger­ade mal wieder im Würge­griff ein­er solchen „absoluten Idee“ befand. Bedenkt man den Aus­gang der Franzö­sis­chen Rev­o­lu­tion und den des Drit­ten Reich­es, beste­ht kein Zweifel an der Gefahr jed­er solch­er absoluten Ideen. Eben­so daran, dass sich Deutsch­land – das wohl beson­ders anfäl­lig zu sein scheint für den Abso­lutismus – längst wieder ein­er solchen Idee unter­wor­fen hat. Nach der braunen und roten Idee fol­gt dieses Land nun der grü­nen und wird dies bis in den näch­sten Unter­gang weit­er tun.

Führen ohne Machtergreifung

Verblüfft wird fest­gestellt, dass die „Abstra­fung“ der Berlin­er Ampel zwar in Nieder­sach­sen die SPD reduziert und die FDP hal­biert hat, die Grü­nen, die ja auch Teil der Ampel sind, jedoch Zugewinne verze­ich­nen kon­nten. Und dies, obwohl es die grüne Energiepoli­tik ist, deren Fol­gen dieses Land ger­ade in Form von Dein­dus­tri­al­isierung und Energie­man­gel an den Rand des Abgrun­des treibt. Und doch hal­ten die Wahl-Lem­minge offen­bar an der Vorstel­lung fest, dass es nicht die Grü­nen sind, die die Poli­tik maßge­blich gestal­ten. Stellt nicht die SDP den Kan­zler wie auch den Min­is­ter­präsi­den­ten von Nieder­sachen? Ist nicht die SPD die Partei der kleinen Leute, der Arbeit und des sozialen Aus­gle­ichs? Die durch­grünte Poli­tik der Genossen ist jedoch Gift für alles, wofür die SPD einst stand und selb­st die ger­ade anrol­lende massen­weise Ver­nich­tung von Arbeit­splätzen weckt die alten Reflexe nicht mehr. Müde wie die Gew­erkschaften sehen die Genossen dem grü­nen Treiben taten­los zu und nick­en eifrig ab, was in grü­nen Ober­stübchen aus­ge­brütet wird. Die Hell­grü­nen exeku­tieren die Poli­tik der Dunkel­grü­nen und wenn es schief geht, waren die Hell­grü­nen eben nicht grün genug.

Unter­dessen arbeit­et sich ein ander­er Grün­er, der Oppo­si­tions­führer und Vor­sitzende der noch etwas hell­grüneren CDU, an der Restop­po­si­tion ab. Dabei geht die von ihm richtig prog­nos­tizierte Desta­bil­isierung der Demokratie nicht von den Schwe­fel­buben aus, die auch mit 10 oder 20 Prozent noch poli­tisch bedeu­tungs- und ein­flus­s­los bleiben wer­den, son­dern von den Grü­nen und ihrem Kampf gegen die Physik.

Für Nieder­sach­sen bedeutet der Wahlaus­gang eine stärkere Gän­gelung der Land­wirtschaft und noch mehr Win­dräd­chen. Für Deutsch­land, die vielle­icht let­zte Chance ver­passt zu haben, das Rud­er in Sachen Energiesicher­heit noch ein­mal herumzureißen. Und für die Demokratie ganz all­ge­mein? Churchill wird die Aus­sage zuge­sprochen, dass die Demokratie die schlecht­este aller Regierungs­for­men sei – mit Aus­nahme aller anderen, die noch schlechter seien. Die offen­sichtliche Unfähigkeit, in diesem Land mit­tels demokratis­ch­er Wahlen vor der Klippe halt zu machen und über­lebenswichtige poli­tis­che Kursko­r­rek­turen zu vol­lziehen, lässt mich jedoch ver­muten, dass sich Deutsch­land bere­its in ein­er Art Spät­phase der Demokratie und im Über­gang zu etwas anderem befind­et. Hier einige Merk­male, die ich vor­sichtig als The­sen beze­ich­nen möchte.

1) Statt das Mit­tel zur Her­stel­lung von Repräsen­ta­tion zu sein, dient Demokratie in ihrer aktuellen Aus­prä­gung dazu, der Exeku­tive einen Blankoscheck der Recht­fer­ti­gung und dem Wäh­ler ein Blankover­bot prinzip­ieller Kri­tik zu verschaffen.

2) Deshalb ist eine Wahl auch nicht der Anfang ein­er Leg­isla­tive, son­dern das vor­weggenommene Ende derselben.

3) Das Ergeb­nis von Wahlen ist somit keine Leg­isla­tive im eigentlichen Sinne, son­dern die Sich­er­stel­lung der Legit­im­ität von Machtausübung.

4) Das „gewählt wor­den sein“ in dieser…nennen wir es „späten Demokratie“ ent­bindet von jed­er Haf­tung und Ver­ant­wor­tung und ähnelt somit eher dem „auser­wählt sein“ monar­chis­ch­er Tradition.

5) Dies kor­re­liert auf­fal­l­end mit dem Weg­fall jedes mer­i­tokratis­chen Prinzips, das durch ide­ol­o­gis­che „Abstam­mung“, also durch Gesin­nung und Treue zur abso­lutis­tis­chen Idee, erset­zt wird.

6) Wo zur Her­stel­lung von Legit­im­ität die Gesin­nung nicht genügt, wird – ähn­lich wie in der Monar­chie – eine der Masse nicht zugängliche Instanz bemüht. Die Monar­chie bezog sich hierzu auf Gott, die „späte Demokratie“ bezieht sich auf „die Wissenschaft“.

Ich kann wed­er sagen, dass mir gefällt, was sich da entwick­elt, noch weiß ich, ob meine The­sen das Prob­lem über­haupt richtig erfassen. Es sind meine Beobach­tun­gen, Andere mögen zu anderen kom­men. Doch finde ich es auf­fal­l­end, dass es der deutschen Poli­tik nie an Legit­imierung man­gelt. Die lässt sich durch Wahlen immer noch müh­e­los her­stellen – wenn man mal von Berlin absieht. Jedoch kommt durch Wahlen offen­bar keine Kom­pe­tenz mehr zus­tande, die Prob­leme des Lan­des zu lösen und weil in der Poli­tik nichts ohne einen Zweck geschieht, muss dieser ein ver­bor­gen­er sein, der im Grundge­setz jeden­falls nicht zu find­en ist.