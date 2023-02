Die Debat­te um den chi­ne­sis­chen Bal­lon über den USA ist sowohl unter­hal­tend als auch viel­sagend. Am lieb­sten würde man den Vor­fall noch Don­ald Trump in die Schuhe schieben, aber das funk­tion­iert irgend­wie dann doch nicht mehr.

Am 28. Jan­u­ar tauchte er über Alas­ka auf. Da hat­te er den Paz­i­fik, die Aleuten und St Lawrence Island schon hin­ter sich. Weit­er ging die Reise quer durch Alas­ka und Kana­da, bevor der Bal­lon schließlich über Mon­tana auf­tauchte. Und weil die US-Armee in Mon­tana mehrere Stützpunk­te hat, auf denen atom­are Langstreck­en­raketen sta­tion­iert sind, fand das nicht mehr jed­er lustig. Was ist das für ein Ding, das da gut sicht­bar, rund und weiß am Him­mel ste­ht? Ein Bal­lon, das war schnell klar. Aber was für ein­er?

Die Chi­ne­sen melde­ten sich und erk­lärten, es han­dele sich um einen friedlichen Wet­ter­bal­lon, der wegen tech­nis­ch­er Schwierigkeit­en nur etwas vom Kurs abgekom­men sei, das Pen­ta­gon – aufgeschreckt von Reak­tio­nen der Öffentlichkeit – entsch­ied, es könne ja auch der Spi­onage dienen. Der Bal­lon flog mit­tler­weile so tief, dass er Gegen­stand in Funksprüchen von Piloten wurde. „Ist das dieser chi­ne­sis­che Spi­onage­bal­lon?“ fragte ein Pilot. Der Flu­glotse antwortete: „Kein Kom­men­tar.“

Als Präsi­dent Biden unter­richtet wurde, forderte er den Abschuss. Allerd­ings überzeugten ihn seine Mil­itärs, noch etwas zu warten. Der Bal­lon stelle keine akute Gefahr dar, und aus Sicher­heits­grün­den wolle man ihn bess­er nicht über Land abschießen. Die Trüm­mer kön­nten jeman­den ver­let­zen. In Mon­tana! Wo es mehr Hirsche und Bären als Men­schen gibt. Stimmt die chi­ne­sis­che Aus­sage mit dem Defekt, hat­te man nun noch über 3.000 km Flug auf ungewiss­er Route bis zur Abschussstelle an der Küste von North Car­oli­na vor sich. Die Abwä­gung betraf also weniger die Sicher­heit der Bürg­er als vielmehr den Wun­sch, die fast 30 Meter große Gondel unter dem Bal­lon möglichst unbeschädigt unter­suchen zu kön­nen. Der Abschuss erfol­gte schließlich eine Woche und einen Ozean zu spät über dem Atlantik und in 18 Kilo­me­ter Höhe, die Bergung der Trüm­mer stellte in 14 Metern Wasser­tiefe kein Prob­lem dar.

… auf ihrem Weg zum Horizont

Chi­na ist natür­lich empört! Um ein friedlich­es Luftschiff habe es sich gehan­delt, und die USA hät­ten kein Recht, es ein­fach mit Gewalt vom Him­mel zu holen. Doch die Luftho­heit eines jeden Lan­des erstreckt sich bis in 60 km Höhe. Erst darüber, und zwar bis 100 km, begin­nt eine Grau­zone, die inter­na­tion­al nicht wirk­lich geregelt ist. Ab 100 km hört jede Luft­fahrt auf, wir sprechen von Raum­fahrt, und die Hoheit­srechte von Staat­en enden. Chi­na gab an, den Bal­lon nicht steuern zu kön­nen und hat offen­bar im Vor­feld auch nicht um Über­fluger­laub­nis ersucht. Und da der Bal­lon unbe­man­nt war, lag es dur­chaus im Ermessen der USA, ihn abzuschießen. So weit, so klar.

Das wirk­lich Pein­liche ist jedoch, dass der Bal­lon so lange ungestört über US-Hoheits­gewäss­er und quer durch Kana­da und die USA fliegen kon­nte. Über­haupt befasste sich die Poli­tik erst mit dem Teil, als sich die Mel­dun­gen über Sich­tun­gen samt Fotos des Bal­lons häuften. Jet­zt musste man etwas Aktion­is­tis­ches tun, wie stünde man son­st da! Beson­ders in Bezug zur Vorgänger­regierung von Don­ald Trump, der sich auf Truth­So­cial schon über die Schlafmützen rund um Biden lustig machte. Der „Spy Bal­loon“ wurde zum poli­tis­chen Ärg­er­nis, egal ob er ein­er war, oder nicht.

hielt man für Ufos aus dem All …

Bei uns, so hörte man aus dem Trump-Lager, war die nationale Sicher­heit in besseren Hän­den. Uns wäre so ein riesiges Ding nicht durchgerutscht! Oder doch? Ein „hochrangiger Regierungs­beamter“ erzählte CNN, dass bere­its unter Trump drei mut­maßliche chi­ne­sis­che Spi­onage­bal­lons über den USA unter­wegs waren. Umge­hend melde­ten sich mehrere hohe Amt­sträger der Trump-Admin­is­tra­tion zu Wort: John Rat­cliffe (ehe­ma­liger Geheim­di­en­st­di­rek­tor), Mark Esper (ehe­ma­liger Vertei­di­gungsmin­is­ter) und Mike Pom­peo, der ehe­ma­lige Außen­min­is­ter. Alle drei wider­sprachen heftig. Esper wörtlich: „Ich kann mich nicht erin­nern, dass jemals jemand in mein Büro gekom­men ist oder dass ich irgend­wo gele­sen hätte, dass die Chi­ne­sen einen Überwachungs­bal­lon über den Vere­inigten Staat­en haben“. Außer­dem hätte doch sich­er die Presse darüber berichtet, oder? Warum wusste bis heute nie­mand von diesen drei anderen Vor­fällen?

Grund: man habe die Bal­lons erst ent­deckt, nach­dem die Trump-Regierung nicht mehr im Amt war! Die Frage von John Bolton, Trumps ehe­ma­ligem Sicher­heits­ber­ater, ob die Biden-Regierung eine Zeit­mas­chine erfun­den habe, blieb unbeant­wortet. Die Biden-Regierung sei jedoch bere­it, „ehe­ma­lige Trump-Beamte über neu ent­deck­te Infor­ma­tio­nen zu informieren, dass Chi­na während ihrer Amt­szeit Spi­onage­bal­lons in den US-Luftraum geschickt hat.“

Fliegerstaffel … hinterher …

War das vielle­icht als Kan­inchen­trick gedacht, um von eigen­em Ver­sagen abzu­lenken und Trump auch für diese Sache noch die Schuld in die Schuhe zu zaubern? Doch wenn es stimmt, dass es solche Vor­fälle schon früher gab, würde das Auf­tauchen dieses Bal­lons und die Tat­sache, dass er so lange unge­hin­dert seines Weges ziehen kon­nte, alles nur noch schlim­mer machen. Man hätte ja noch viel alarmiert­er sein und das Ding spätestens über Alas­ka vom Him­mel holen müssen, oder?

Oder – und jet­zt lassen wir mal die Fan­tasie sprießen – die genan­nten drei Bal­lons flo­gen, anders als der let­zte, nicht bei 18 km, son­dern wie beab­sichtigt in ca. 40 km Höhe, damit so hoch, dass die Ent­deck­ungs­ge­fahr durch zufäl­lige Beobach­tun­gen äußerst ger­ing war. Möglich, dass das Pen­ta­gon die Gefahr durch Spi­onage nicht als wirk­lich hoch ein­schätzte. Möglich auch, dass es sich tat­säch­lich um Wet­ter­bal­lons han­delte und Chi­na es ein­fach nur nicht für nötig hielt, die USA zu informieren. Man ist dort der Mei­n­ung, in 40 km Höhe könne man über­all tun und lassen, was man wolle. Ich erin­nere nur daran, dass Peking die aus­ge­bran­nten Stufen sein­er „Langer Marsch“ Raketen bis heute unkon­trol­liert abstürzen lässt und jedes Mal die halbe Welt damit rech­nen muss, dass ihr Teile auf den Kopf fall­en. Doch weil man in Peking ein „Nein“ ohne­hin nie akzep­tieren würde, fragte man erst gar nicht um Erlaub­nis – egal für was.

Das Erschreck­ende an diesem Szenario wäre jedoch, dass sich das US-Mil­itär offen­bar entsch­ieden hat­te, Präsi­dent Trump und sein Team nicht zu unter­richt­en. Warum? Fürchtete man, Trump würde die Dinger sofort abschießen lassen? Aber das tat Biden let­ztlich auch. Oder war dies Teil des Plans, den „Orange Man“ wo es nur ging auflaufen zu lassen, alles zu ver­schlep­pen, pas­siv Wider­stand zu leis­ten und die wirk­lich wichti­gen Dinge vom gut geöl­ten „Deep State“ erledi­gen zu lassen? Wir wis­sen es natür­lich nicht. Eben­so wenig, ob der Bal­lon am Ende nicht doch der Mete­o­rolo­gie diente, zumal man Spi­onage heute per Satel­lit mit deut­lich höher­er Zuver­läs­sigkeit erledi­gen kann und dies auch tut.

99 Jahre Krieg?

Aber es gibt auch andere Erk­lärun­gen. Was, wenn Peking lediglich testen wollte, wie ein­satzbere­it die Amerikan­er ger­ade sind? Was, wenn man wis­sen wollte, wie weit man ger­ade gehen kann und ob sich vielle­icht sog­ar Rückschlüsse auf das Schutzver­sprechen ziehen lassen, welch­es die USA vor langer Zeit Tai­wan gaben? Peking lässt jeden­falls keinen Zweifel daran aufkom­men, sich die ren­i­tente Insel vor sein­er Küste so schnell wie möglich wieder unter den Nagel reißen zu wollen. Biden hielt ger­ade erst seine jährliche State-Of-The-Union-Rede und kündigte an, Chi­nas Streben eindäm­men zu wollen. Er brüllte ger­adezu, als es um Chi­na ging und trug ziem­lich dick auf.

Aber auch die Chi­ne­sen kön­nen zwis­chen den Zeilen lesen, und was da ste­ht, ermutigt sie wom­öglich. Biden sprach wie immer viel von kün­fti­gen Erfol­gen und erwäh­nte aus­drück­lich und lobend Bau ein­er ganzen Rei­he von Chip­fab­riken, die Intel bei Colum­bus (Ohio) errichtet. Man über­sieht leicht, dass Intel diese Investi­tion nur deshalb in den USA tätigt, weil Tai­wan als wichtig­ster Stan­dort für alle Markt- und Tech­nolo­gieführer ausz­u­fall­en dro­ht, sollte Chi­na die Insel über­fall­en oder auch nur eine See- und Luft­block­ade ver­hän­gen. So geschehen für kurze Zeit im let­zten Jahr, als Nan­cy Pelosi Tai­wan einen Besuch abstat­tete und die chi­ne­sis­che Staats­führung einen Tob­sucht­san­fall bekam. Bei dieser Gele­gen­heit flo­gen noch ganz andere Sachen durch den Luftraum der Insel als Bal­lons. Bei dem, was Xi Jin­ping für seinen Luftraum hält, ver­ste­ht er näm­lich keinen Spaß, und es darf bezweifelt wer­den, dass ein amerikanis­ch­er Bal­lon – ganz gle­ich von welch­er Art seine Nut­zlast ist – auch nur in die Nähe der chi­ne­sis­chen Küste gekom­men wäre.

Übri­gens: Auf die Frage eines Reporters, warum Chi­na den Bal­lon über­haupt erst startete und in die USA fliegen ließ, antwortete Biden schlicht: „Weil sie die Chi­ne­sen sind.“ Trump hätte die Presse für solche Äußerun­gen noch Ras­sis­mus attestiert. Bei Biden geht das aber in Ord­nung. Jet­zt bleibt nur zu hof­fen, dass es wirk­lich nicht nur ein Wet­ter­bal­lon war, denn das wäre blam­a­bel. Aber da wird sich schon was find­en. Wie sagte doch Bidens Sicher­heits­ber­ater Jake Sul­li­van zur nachträglichen Ent­deck­ung der Bal­lone während der Trump-Ära so schön: „Unsere Fähigkeit, Dinge zu erken­nen, die die Trump-Admin­is­tra­tion nicht erken­nen kon­nte, haben sich verbessert.“

Zuerst erschienen auf achgut.com