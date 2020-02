Auch der größte Medi­en­muf­fel in Deutsch­land hat wohl inzwi­schen mit­be­kom­men, dass im US-Wahl­kampf derzeit einiges schief­läuft. Auch wenn viele Medien die Meldung über die Vorwahl der Demo­kra­ten in Iowa mög­lichst tief hängen wollten und deshalb weit nach hinten schoben. Ist ja alles noch nicht wirk­lich wichtig, redet man sich ein. In New Hamp­shire lief hin­ge­gen alles wie am Schnür­chen und es gab auch einen klaren Sieger: Bernie Sanders. In der deut­schen Bericht­erstat­tung lässt man sich von der Begeis­te­rung mit­rei­ßen, die FAZ etwa titelte „Der Anfang vom Ende von Donald Trump“, wobei im Verlauf des Arti­kels klar wird, dass man nur eine Aussage Sanders zitiert hatte. Und doch glauben die Exper­ten bereits genau zu wissen, wie die eigent­li­che Wahl im Novem­ber aus­ge­hen wird. So auch Pro­fes­sor Stephan Bier­ling, der sich am Tag nach der Iowa-Wahl in einem Inter­view mit dem Deutsch­land­funk sicher war: Biden gewinnt im Novem­ber gegen Trump.

Nun gehörte Bier­ling schon 2016 zu jenen, die recht genau zu wissen glaub­ten, wie die Ame­ri­ka­ner so ticken und hatte wenig Zweifel daran, dass Hillary Clinton das Rennen am Ende schon machen würde – zumal gegen einen Auf­schnei­der, Groß­kotz und P**grabber wie Trump. Doch muss ich geste­hen, dass ich damals auch so dachte. Zu meiner Ent­las­tung kann ich anfüh­ren, dass ich mich 2016 noch sehr naiv auf das Urteil ver­las­sen hatte, welches deut­sche „Exper­ten“ wie Bier­ling so selbst­si­cher auf allen Kanälen abgaben. Den Fehler mache ich nicht wieder, soviel steht fest!

Spä­tes­tens seit den Zwi­schen­wah­len 2018 geriet die Prä­si­dent­schafts­wahl 2020 wieder ver­stärkt in meinen Blick, wobei ich per­ma­nent eine ekla­tant unter­schied­li­che Bewer­tung von Trumps Posi­tion und Lage in hie­si­gen sowie US-Medien bemerkte. Schließ­lich kon­zen­trierte ich mich deshalb vor allem auf US-Quellen, las quer­beet ver­schie­dene Medien, abon­nierte unter­schied­lichste Blogger und ver­folge nun schon seit zwei Jahren die ver­zwei­fel­ten Ver­su­che der Demo­kra­ten, Trump aus dem Amt zu kegeln.

Ich sage nicht, dass es keine Gründe gäbe, sich dies zu wün­schen. Was man jedoch fest­stel­len muss, ist, dass alle poli­ti­schen Vor­würfe, alle Zweifel am Geistes- oder Gesund­heits­zu­stand Trumps, alle juris­ti­schen Unter­su­chun­gen nichts erbracht, und nichts genützt haben. Selbst deut­sche Kom­men­ta­to­ren, die seit drei Jahren ganz oben auf der „Orange Man Bad“ Welle reiten, kon­sta­tie­ren nun ganz offen, dass auch das völlig hys­te­ri­sche Impeach­ment-Ver­fah­ren in der Ukraine-Sache vor allem einem genutzt habe: Trump, der dank der Demo­kra­ten gerade die besten Wochen seiner Amts­zeit erlebt. Nun steht bereits das nächste Impeach­ment wegen meh­re­rer angeb­lich unbe­rech­tig­ten Ent­las­sun­gen (die eigent­lich nur Ver­set­zun­gen sind) im Raum, was Trump sehr freuen dürfte. Das Estab­lish­ment der Demo­kra­ten lernt offen­bar nicht aus seinen Fehlern.

Pelosi hat längst die Nerven verloren

Pro­fes­sor Bier­lings Pro­gnose, Biden und die Demo­kra­ten würden die Wahl im Novem­ber gewin­nen, stammt vom Tag nach der ver­geig­ten Iowa-Vorwahl, aber vor der Rede Trumps an die Nation, nach deren Ende Nancy Pelosi, hinter dem Red­ner­pult und Trump stehend, dessen Rede demons­tra­tiv zerriss. Ich bin mir folg­lich nicht sicher, ob Bier­ling seine Pro­gnose heute noch auf­recht hält, nehme es aber mal an. Auch möchte ich hier nicht den Ein­druck erwe­cken, aus ein­zel­nen Vor­fäl­len im Februar auf einen Wahl­aus­gang im Novem­ber schlie­ßen zu können. Es fließt noch viel Wasser den Mis­sis­sippi hin­un­ter, die Wirt­schaft könnte schwä­cheln, der Euro implo­die­ren und den Dollar beschä­di­gen, der Corona-Virus die Wirt­schaft lähmen oder eine Flotte Raum­schiffe von Super­no­va­kan­di­dat Betei­geuze Florida erobern. Ich bezweifle jedoch, dass Pro­fes­sor Bier­ling die Lage richtig ein­schätzt, wenn er aus­ge­rech­net „Creepy-Joe” Biden große Chancen ein­räumt.

Natür­lich haben wir alle keine Glas­ku­gel und es besteht tat­säch­lich die Mög­lich­keit, dass Trump im Novem­ber trotz aller Fakten, die derzeit dage­gen­spre­chen, abge­wählt wird. Aber während man zu Trump hier­zu­lande alles zu wissen scheint, ist über die Schwä­chen der Kan­di­da­ten der Demo­kra­ten nur sehr wenig zu lesen und schon wieder scheint in Gesprä­chen und Arti­keln die Meinung durch, Trump sei so gut wie erle­digt. Ich möchte hier ein paar Körn­chen Salz auf die Torte streuen, indem ich nach­fol­gend einige Fakten und Ein­schät­zun­gen auf­liste, die gegen einen Wahl­sieg der Demo­kra­ten spre­chen, ganz gleich welcher Kan­di­dat antre­ten wird. Der Leser mag selbst ent­schei­den, ob diese stich­hal­tig sind und in der Summe genau jenes Bild ergeben können, dem ich derzeit die größte Wahr­schein­lich­keit zurechne: Trump wird bis 2024 Prä­si­dent bleiben.

Der Image-Albtraum von Iowa

Die Vorwahl in Iowa geriet zum Image-Alb­traum für die Demo­kra­ten und Trump muss kaum mehr tun, als genüss­lich die Fakten auf­zu­zäh­len, um Wir­kungs­tref­fer zu erzie­len. Die App, die beim Zusam­men­tra­gen der Wahl­er­geb­nisse versagt hatte, stammt von einer Firma namens „Shadow inc.“, wahr­lich ein Name, der nicht nach poli­ti­scher Trans­pa­renz klingt. Damit nicht genug kommen die Eigen­tü­mer der Firma aus dem direk­ten Kam­pa­gnen­um­feld von Hillary Clinton. Die Vor­würfe von Nepo­tis­mus und Unfä­hig­keit liegen hier min­des­tens so deut­lich auf dem Sil­ber­ta­blett, wie Pelosis Stifte für die Unter­zeich­nung der Impeach­ment-Urkun­den.

Das US-Parteisystem

Ohne es zu merken, ver­glei­chen deut­sche Jour­na­lis­ten und Ana­lys­ten Repu­bli­ka­ner und Demo­kra­ten mit deut­schen Par­teien. Dabei agieren die Kan­di­da­ten für hohe Wahl­äm­ter in den Staaten viel eigen­stän­di­ger, als dies in Deutsch­land jemals der Fall war. Die mediale Präsenz von Abge­ord­ne­ten die Alex­an­dria Ocasio-Cortez, die weniger den Demo­kra­ten als den Sozia­lis­ten zuge­rech­net werden muss, hilft nicht jedem Prä­si­dent­schafts­kan­di­da­ten der Demo­kra­ten glei­cher­ma­ßen. AOC weigert sich sogar offen, von ihren ein­ge­sam­mel­ten Spen­den­gel­dern wie üblich einen Teil an den DNC, also die Kam­pa­gnen­or­ga­ni­sa­tion der Demo­kra­ten, abzu­ge­ben. Wundert sich da noch jemand, dass sie schnip­pisch anmerkte, Biden und sie wären eigent­lich gar nicht in der­sel­ben Partei?

Loyalität und Wählerbasis

Dies führt uns gleich zum nächs­ten Miss­ver­ständ­nis, nämlich zur typisch deut­schen Vor­stel­lung, nach der finalen Kür eines Kan­di­da­ten würde sich die Basis der Demo­kra­ten hinter dessen Fähn­lein sammeln. Das wird nicht pas­sie­ren! Schon 2016, als Sanders in der Vorwahl gegen Clinton unter­lag, ver­kün­de­ten viele seiner Anhän­ger mit ihrem Motto „Bernie or bust“, dass sie lieber Trump wählen oder der Wahl fern bleiben würden, als für Clinton zu stimmen. Gerade viele Anhän­ger von Sanders, Yang und Gabbard, deren Kan­di­da­ten weit außer­halb des Estab­lish­ments stehen und als unab­hän­gig vom DNC gelten, werden ehr auf „or bust“ gehen, als Biden, dem Wunsch­kan­di­da­ten der Par­tei­spitze, ihre Stimme zu geben. Auch viele Anhän­ger von Eli­sa­beth Warren haben sich bereits in dieser Weise erklärt. Yang und Gabbard mögen chan­cen­los sein und ihre Anhän­ger­schaft nicht sehr groß. Aber bei Sanders ist dies anders. Dessen „Bernie or bust“-Potential hat schon den Wahl­sieg Clin­tons ver­hin­dert.

Biden und die gute alte Obama-Zeit

Am liebs­ten wer es den Demo­kra­ten gewesen, auf dem abge­lau­fe­nen Obama-Ticket mit Biden wieder ins Weiße Haus ein­zu­zie­hen. Doch Biden gebär­det sich eher wie ein Kan­di­dat wider Willen, wirkt in Debat­ten Lust- und Ide­en­los, reagiert bereits jetzt extrem dünn­häu­tig auf Nach­fra­gen von Jour­na­lis­ten und fordert sogar vor lau­fen­der Kamera Bürger auf, doch lieber gleich Trump zu wählen, nur weil ihm deren Fragen nicht gefal­len. Nicht erst das schwa­che Abschnei­den in Iowa und nun auch in New Hamp­shire macht die Par­tei­füh­rung nervös. Schon die Umfra­gen im Vorfeld sahen leichte Vor­teile für Sanders, weshalb man plötz­lich sogar die Regeln änderte, die für die Zulas­sung von Kan­di­da­ten für TV-Dis­kus­sio­nen gelten, um mit Bloom­berg noch eine Alter­na­tive zum schwä­cheln­den Biden zu haben. Diese Regel­än­de­rung ver­bit­tert nicht nur die sozia­lis­ti­sche Oppo­si­tion inner­halb der Demo­kra­ten.

Zahlen, Umfragen, Wählermobilisierung

Die Iowa-Vorwahl ist stets mehr als nur ein Stim­mungs­test. Viel­mehr kann aus der Wahl­be­tei­li­gung einiges abge­le­sen werden über die Fähig­keit der Kan­di­da­ten, ihre Anhän­ger zu mobi­li­sie­ren. 2008, als Barak Obama bekannt­lich auf der „Yes we can“ Welle ins Weiße Haus getra­gen wurde, lag auch die Betei­li­gung am Caucus in Iowa auf Rekord­ni­veau. 2016 hin­ge­gen war sie sehr viel gerin­ger, wir wissen, wie diese Wahl ausging. Moody’s Ana­ly­tics etwa, eine Toch­ter­ge­sell­schaft der bekann­ten Rating-Agentur, sieht einen deut­li­chen Zusam­men­hang zwi­schen der Wahl­be­tei­li­gung und den mög­li­chen Sze­na­rien für den Wahl­aus­gang. Für die Demo­kra­ten sieht es zwar ins­ge­samt nicht gut aus, bei einer gerin­gen Wahl­be­tei­li­gung jedoch könnte die Nie­der­lage gera­dezu desas­trös enden. Bleibt zu hoffen, dass die Auguren seit 2016 dazu gelernt haben, denn bei der Deutung des Vogel­flugs lagen sie vor vier Jahren gründ­lich daneben. Fakt ist, dass kein ein­zi­ger Kan­di­dat der Demo­kra­ten heute das Format eines Barak Obama hat, dessen Per­sön­lich­keit ein ent­schei­den­der Faktor bei der Wäh­ler­mo­bi­li­sie­rung war.

Biden, die Legende, die aus der Zeit gefallen ist

Das Impeach­ment­ver­fah­ren gegen Trump schuf eine Legende, die Biden bis heute bei jeder Gele­gen­heit erzählt: Trump habe Angst vor ihm, weil nur er ihn schla­gen könne und deshalb habe Trump ver­sucht, ihn in der Ukraine mit Dreck zu bewer­fen. Dabei wirkt Biden gleich­zei­tig lustlos und ange­schla­gen und die unan­ge­neh­men Fragen bezüg­lich der Tätig­keit seines Sohnes Hunter in der Ukraine würden erst noch kommen. Dazu kommt, dass Trumps dubio­ses Tele­fo­nat mit der Ukraine, welches ihm bekannt­lich das Amts­ent­he­bungs­ver­fah­ren ein­brachte, vor dem Zeit­punkt statt­fand, als Biden sich zur Kan­di­da­tur ent­schloss.

Trump hätte also Hell­se­her sein müssen, um zu wissen, dass Biden seinen Hut über­haupt in den Ring werfen würde. Ich kann mir kaum vor­stel­len, dass Biden ihm diese Fähig­keit zuge­ste­hen möchte. Auch der angeb­lich so groß­ar­tige Kontakt Bidens zu seinen Wählern hat Risse. Man fragt sich unwill­kür­lich, ob Biden sich schon im Jahr 2020 befin­det, wenn er eine Fra­ge­stel­le­rin in den Zwan­zi­gern (im Scherz, wie ich annehme) als „lying, dog-faced pony soldier“ bezeich­net. Wie sich später her­aus­stellte, benutzte Biden hier ein Zitat aus einem 70(!!) Jahre alten John-Wayne-Film. Wer das nicht seltsam findet, muss schon ein großer Fan sein! Denn merke: wenn deine Wähler deinen musea­len Humor nicht ver­ste­hen, hast du ein Problem.

Sanders, der Sozialist ohne Rückgrat

Sanders, lang­jäh­rige Senator aus Vermont, dessen Politik gut in „Die Linke“ passen würde, hat eine recht große Basis bei jün­ge­ren Wählern, die niemals dem Estab­lish­ment des DNC folgen würden. Dabei kann man Sanders Kom­pe­tenz beim Erken­nen von Pro­ble­men nicht abspre­chen. Er hat nur leider, wie es selbst der bei den Dems wie den deut­schen Medien glei­cher­ma­ßen ver­hasste Steve Bannon bei Bill Maher fest­stellte, die fal­schen, nämlich sozia­lis­ti­sche Lösun­gen. Und während Sanders als Leit­fi­gur der Linken in seinen Reden noch diplo­ma­ti­sche Zurück­hal­tung walten lässt, sind viele seiner Wahl­hel­fer und Unter­stüt­zer weniger zim­per­lich, was die Rich­tung angeht, in die sie die Ver­ei­nig­ten Staaten gern schub­sen möchten.

Da ist von Gulags die Rede, von Zwang, Ent­eig­nung, Umer­zie­hung und vom Para­dies, das die Sowjet­union im Ver­gleich mit den USA angeb­lich gewesen sein soll. Nach meh­re­ren gele­ak­ten Video­mit­schnit­ten setzte ein Dutzend von Sanders Wahl­kampf­ma­na­gern ihren Twitter-Account panisch auf „privat“, um dem anrau­schen­den Shit­s­torm zu ent­ge­hen – ein für ame­ri­ka­ni­sche Ver­hält­nisse gera­dezu unge­heu­er­li­cher Vorgang, der Sanders noch auf die Füße fallen könnte. Bisher hält die Presse in dieser Sache still, das dürfte sich ändern, wenn Sanders tat­säch­lich offi­zi­el­ler Kan­di­dat würde. Trumps Wahl­kampf­team dürfte die Adds bereits vor­be­rei­tet haben und ich bin mir sicher, dass auch ein Spot dabei sein wird, der Sanders zehn­tä­gige Hoch­zeits­reise in die Sowjet­union zum Thema hat. Man kann auch kaum erwar­ten, dass zwar jah­re­lang mit dem Vorwurf der „russion col­lu­sion“ gegen Trump geschos­sen wird und Trump dann aus­ge­rech­net diese Ver­bin­dung nicht gegen Sanders ver­wen­den würde.

Sanders hat sogar noch größere Pro­bleme. Er unter­stützt den das öko­no­mi­sche Him­mel­fahrts­kom­mando namens „Green New Deal“ von AOC, umgibt sich im Wahl­kampf mit Links­ra­di­ka­len und wirkt in seinen Reden und Demen­tis arg hin und her geschubst. Heute „open Borders“, morgen nicht. Heute Medi­care für alle, morgen schon ist das alles zu teuer. Heute greift er Biden direkt an, morgen ent­schul­digt er sich bei ihm. Heute Flip, morgen Flop. „Der kann ja nicht mal für sich selbst kämpfen, wie soll er dann für uns kämpfen?” fragen sich viele. Es ist also sehr unwahr­schein­lich, dass die Ame­ri­ka­ner aus­ge­rech­net einen Sozia­lis­ten ins Amt hieven werden. Die Par­al­le­len zu Jeremy Corbin, dem Chef der bri­ti­schen Labour-Partei, der gerade erst kra­chend die Unter­haus­wahl in Groß­bri­tan­nien gegen die Wand gefah­ren hat, sind über­deut­lich.

Biden und der Rest des Feldes

Warren ist eine noto­ri­sche Lüg­ne­rin (ihre „Indian Nation“-Herkunft ist eine Legende aus dem Pro­mille-Bereich, mit der sich sich über das Min­der­hei­ten-Ticket Zugang zu ihrem Job ver­schaffte), Klo­buchar und Butt­i­gieg sind fast unbe­kannt und rhe­to­risch ziem­lich fade. Letz­te­rer hat womög­lich für seinen „Obama-Moment“ in Iowa (Platz 1) und New Hamp­shire (Platz 2) bereits viel Pulver ver­schos­sen, weil er sehr wohl weiß, dass er vor allem Bekannt­heit braucht. Butt­i­giegs Bonus, seine sol­ven­ten Unter­stüt­zer, könnte sich im Fall seiner Kan­di­da­tur sogar in einen Malus ver­wan­deln. Denn Trump gerierte sich schon 2016 als der Kan­di­dat der „kleinen Leute“, was auch inso­fern glaub­haft ist, weil er unter seinem „Mil­li­ar­därs­kol­le­gen“ eher ver­ach­tet wird.

Falls Trump gegen Klo­buchar oder Butt­i­gieg eine Stra­te­gie hat, kennen wir sie nur deshalb noch nicht, weil beide bisher in kaum einer Wette auf­tauch­ten. Der par­tei­in­terne Rivale Biden, der in Butt­i­gieg seinen wich­tigs­ten Oppo­nen­ten im DNC-Estab­lish­ment sieht, beweist im aktu­el­len Vor­wahl­kampf schlech­ten Stil. In seinen Wer­be­spots schnei­det er die große Welt­po­li­tik, an der er unter Obama teil­ha­ben durfte, mit den kleinen Ent­schei­dun­gen zusam­men, die Butt­i­gieg als Bür­ger­meis­ter von South Bend in Indiana zu treffen hatte. Das wirkte abge­ho­ben, arro­gant, aus der Zeit gefal­len und kam bei den demo­kra­ti­schen Wählern gar nicht gut an. Die ver­ste­hen nämlich sehr gut, dass ein Vize­prä­si­dent andere Ent­schei­dun­gen zu treffen hat als ein Bür­ger­meis­ter, der eine Straße sanie­ren muss oder eine Brücke beleuch­ten lässt. Man ver­glei­che die Viewer-Wer­tun­gen des Biden-Spots bei YouTube.

Fazit

Ob Nancy Pelosi nach Trumps Rede gut vor­be­rei­tet dessen Skripte oder ganze Tele­fon­bü­cher zer­reißt, spielt bei der Beur­tei­lung der Lage in den USA keine Rolle. Egal was die Demo­kra­ten sagen mögen, der Wirt­schaft geht es tat­säch­lich so gut wie seit 50 Jahren nicht mehr, was die Ame­ri­ka­ner an den Beschäf­ti­gungs­zah­len sehen und in ihrer Brief­ta­sche spüren können. Das Ver­dienst dafür kann Trump nicht zu unrecht in Anspruch nehmen. Die Ein­kom­men der unteren zehn Prozent wuchsen zudem pro­zen­tual viel stärker als die der oberen zwei Prozent. Auch befin­det sich die Zustim­mungs­rate Trumps nach langem Anlauf auf einem All­zeit­hoch.

Ich bezweifle, dass die Demo­kra­ten es schaf­fen werden, die Wähler davon zu über­zeu­gen, dass es ihnen in Wirk­lich­keit schlecht ginge. Gleich­wohl ver­su­chen sie es gerade. Doch derzeit sehen nur etwa 10% der Ame­ri­ka­ner laut einer Gallup-Umfrage die Wirt­schaft als vor­dring­li­ches Problem an, was bedeu­tet, dass 90% zufrie­den sind, wie sich die Wirt­schaft für sie ent­wi­ckelt. Unter diesen Umstän­den kann es Trump gelin­gen, die Wähler davon zu über­zeu­gen, dass es ihnen mit ihm als Prä­si­den­ten besser geht, ob sie ihn nun mögen, oder nicht. Seine Wahl­ver­spre­chen löst er offen­bar ein.

Wie gesagt, ich habe keine Kris­tall­ku­gel und wage aus vielen Gründen keine Pro­gnose für die Prä­si­dent­schafts­wahl im Novem­ber. Es ist noch viel zu früh und es ist schwer ein­zu­schät­zen, wie sich Bloom­bergs später Ein­stieg ins Rennen aus­wir­ken wird. Für am wahr­schein­lichs­ten halte ich derzeit eine Kan­di­da­tur von „Mayor Pete“ Butt­i­gieg, gegen den Trump es wohl tat­säch­lich am schwers­ten hätte.

Nur zwei Sze­na­rien schließe ich mit großer Gewiss­heit aus. Nämlich, dass Sanders oder Biden am Ende im Wahl­kampf gegen Trump antre­ten werden und falls doch, sogar gewin­nen könnten. Ich nehme dies­be­züg­lich noch Wetten an, lieber Pro­fes­sor Bier­ling. Der Nomi­nie­rungs­par­tei­tag der Demo­kra­ten ist im Juli, bis dahin lege ich diesen Artikel also auf Wie­der­vor­lage.