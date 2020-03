Während in Erfurt und Berlin ledig­lich unwich­tige Dinge wie Demo­kra­tie und Ver­fas­sung zu Grabe getra­gen werden, kümmern sich Jour­na­lis­ten etwas abseits des Ram­pen­lichts um die wirk­lich wich­ti­gen Pro­bleme. So wie Mat­thias Schwar­zer, der sich für das Redak­ti­ons­netz­werk Deutsch­land den sexis­ti­schen Valen­tins­tag vor­knöpft. Das wurde aber auch mal Zeit! Der Valen­tins­tag, hete­ro­nor­ma­ti­ver Fei­er­tag als Empö­rungs­be­darf für Virtue Signal­ling Schrei­ber­linge auf Ein­stei­ger­ni­veau.

„Kaum ein anderer „Fei­er­tag“ stellt bom­ben­si­cher Jahr für Jahr sämt­li­che Errun­gen­schaf­ten infrage, die man (und Frau) sich einst mühsam erkämpft hatte. Einmal im Jahr, am 14. Februar, wird der Mann wieder zum starken, gut ein­par­fü­mier­ten Rosen­ka­va­lier, der nach harter Arbeit mit einem Blu­men­ar­se­nal nach Hause kommt, wo ihn sein holdes Weib bereits willig in neuen Dessous am Herd emp­fängt.“

Ja, dieses Bild bekom­men Sie so schnell nicht wieder aus dem Kopf, stimmts? Dessous am Herd und ein­par­fü­mierte Rosen­ka­va­liere. Falls Sie sich fragen, liebe Lese­rin­nen und Leser, warum das bei Ihnen nicht so ist, warum es bei Ihnen zu Hause bei einem Kuss oder einer ein­zel­nen Rose blieb oder warum sie sich sogar noch nie um den 14. Februar – den nach Mut­ter­tag zweit­höchs­ten Fei­er­tag im Flo­ris­ten­ka­len­der – geküm­mert haben, liegt das viel­leicht daran, dass Sie nicht in einem Kli­schee­ro­man der Sorte „Fifty Shades of Blöd­sinn“ leben wie Mat­thias Schwar­zer.

Doch dessen gähn­lang­wei­lige Motto-Tag-Oppo­si­tion fehlten poli­ti­sche Würze und Brisanz, wenn sich daraus nicht Benach­tei­li­gungs­gold schür­fen ließe. Und dieses Gold exis­tiert reich­lich in Deutsch­land! Allein das Land Sachsen-Anhalt hat für 2020 fünf Mil­li­ar­den Euro in Sachen Gender im Bör­de­sand ver­gra­ben, das RND und Mat­thias Schwar­zer sind also auf einer ganz heißen Spur:

„Und mal ganz abge­se­hen davon hat die Ver­mark­tung des Valen­tins­tags noch ein ganz anderes Problem: Sie lässt unzäh­lige Men­schen einfach außen vor. Der Valen­tins­tag ist und bleibt eine rein hete­ro­nor­ma­tive Spaß­ver­an­stal­tung. Homo­se­xu­elle, Trans­gen­der-Per­so­nen, Men­schen mit poly­amo­ren Bezie­hun­gen oder Men­schen, die einfach allein sind, kommen in Spots zum Valen­tins­tag prak­tisch über­haupt nicht vor.“

Alle Fei­er­tage für alle! Immer! Das klingt wie ein Spruch auf einem Demo-Plakat und viel­leicht ein klit­ze­klei­nes Biss­chen über­ge­schnappt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirk­lich belast­bare Sta­tis­ti­ken darüber gibt, dass Blumen, Pra­li­nen und Musical-Karten am Valen­tins­tag pro­por­tio­nal sel­te­ner von Homo­se­xu­el­len oder Trans­gen­der-Per­so­nen gekauft und ver­schenkt werden, weil die wegen der „hete­ro­nor­ma­ti­ven“ Werbung gar nicht wissen, wie sie von diesem Tag den rich­ti­gen Gebrauch machen sollen. Ich dachte ja immer, manche Leute seien einfach nur keine Heten, aber nicht, dass sie blöde sind! Nur für jene, die „einfach allein“ sind, müssen wir uns drin­gend etwas Pas­sen­des für den Valen­tins­tag aus­den­ken. Kleine Dosen Maggi-Ravioli mit Herz­chen viel­leicht? Ver­giss­mein­doch-Sträuße? Ich muss da nochmal drüber brain­stor­men…

Ich hoffe, die RND-Serie „Trigger dich durch den Kalen­der“ wird fort­ge­setzt. Kri­ti­sche Artikel wie „Weih­nachts­messe für Athe­is­ten“, „Warum ich Papa am Mut­ter­tag das Früh­stück ans Bett bringe“, „Ist der Chris­to­pher Street Day zu schwul?“ und „Toten­sonn­tag, ein Fest für die Leben­den“ müssen drin­gend geschrie­ben werden!