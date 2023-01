Neh­men Sie eine Bana­ne zu Hand, lie­be Leser. Es kann auch eine Möh­re oder ein ande­rer läng­li­cher Gegen­stand sein. Stel­len Sie sich nun vor, das Ding in ihrer Hand sei ein Feu­er­werks­kör­per, den Sie soeben ange­zün­det haben. Die Lun­te brennt und knis­tert. Was tun sie nun mit die­sem Ding? Wenn Ihnen nicht in den Sinn kommt, den Knal­ler sofort in den nächs­ten Kran­ken­wa­gen oder in das offe­ne Fens­ter eines Strei­fen­wa­gens zu wer­fen, waren sie wohl eben­so fas­sungs­los über die Bil­der aus der Sil­ves­ter­nacht in Ber­lin, wie ich. Allent­hal­ben wer­den nun Stim­men laut, die Böl­le­rei zu ver­bie­ten. Denn Schuld sei das Feu­er­werk, nicht die Hand, die es wirft. So wie auch das Mes­ser schuld ist, nicht die Hand, die es in Bäu­che und Keh­len lenkt. Also auch Mes­ser ver­bie­ten? Und was ist mit Autos, LkW oder Lei­tern? Nicht lachen, denn wer die Hand nicht sehen will, die am Werk ist, der setzt auch Unfall und Fahr­läs­sig­keit mit Ver­bre­chen gleich.

Doch ich möch­te hier gar nicht pole­misch wer­den oder dem Senat von Ber­lin oder einer ande­ren lin­ken deut­schen Regie­rung vor­wer­fen, eine gera­de­zu obses­si­ve Lust am Ver­bot zu ent­wi­ckeln. Die Ver­bo­te sind nicht das Ziel die­ser Poli­tik, son­dern die trau­ri­ge Kon­se­quenz daraus.

Rückblende

Die Mond­lan­de­fäh­re von Apollo11 hat­te schon eini­ge Umkrei­sun­gen hin­ter sich und setz­te zur Lan­dung im Meer der Ruhe an. Man schrieb der 20. Juli 1969 als um 16:19 Uhr New Yor­ker Zeit auf der Anzei­ge­ta­fel des Yan­kee-Sta­di­ons die Wor­te „THEYRE ON THE MOON“ aufleuchtetet.

Das Spiel wur­de unter­bro­chen, Gebe­te gemur­melt, die Natio­nal­hym­ne erklang. Die Kame­ra schwenkt auf die Tri­bü­nen, wo hun­der­te Fans die Base­ball-Schlä­ger in die Luft reck­ten, die sie mit ihren Ein­tritts­kar­ten erhal­ten hat­ten. Es war näm­lich mal wie­der „Bat Day“ und die Yan­kees gaben zu jeder voll bezah­len Ein­tritts­kar­te einen ech­ten Schlä­ger aus Voll­holz dazu, wenn der Besu­cher in Beglei­tung eines Kin­des kam. Die­se Wer­be­ak­ti­on gab es bereits seit den Fünf­zi­gern, ohne dass es je zu Zwi­schen­fäl­len gekom­men wäre.

An die­sem Tag gewan­nen übri­gens die „Yan­kees“ gegen die „Washing­ton Sena­tors“ mit 3:2. Ich ver­ste­he rein gar nichts von Base­ball, aber doch genug von heu­ti­gen Regeln bei Zusam­men­künf­ten gro­ßer Men­schen­mas­sen und hal­te es des­halb für aus­ge­schlos­sen, dass die Ver­tei­lung von eini­gen hun­dert bis tau­send höl­zer­nen Base­ball­schlä­gern in einem Sta­di­on heu­te mög­lich wäre, ohne dass dies zu Ergeb­nis­sen wie die des Nika-Auf­stand im Kon­stan­ti­no­pel des Jah­res 532 füh­ren wür­de. 30.000 Tote allein im Hip­po­drom damals.

Die Fans der unter­le­ge­nen „Sena­tors“ nah­men ihre geschenk­ten Base­ball­schlä­ger und gin­gen an die­sem 20. Juli 1969 fried­lich nach Hau­se, wäh­rend bei­spiels­wei­se die Fans der marok­ka­ni­schen Natio­nal­mann­schaft nach den Spie­len 2022 in Katar Brüs­sel in Schutt und Asche leg­ten, ganz gleich ob sie gewon­nen oder ver­lo­ren hat­ten und „Grup­pen von Jugend­li­chen“ das Fei­ern mit Abbren­nen von Feu­er­werk im Ber­lin der Sil­ves­ter­nacht dazu nutz­ten, Ret­tungs­kräf­te und Poli­zei anzu­grei­fen. In den USA rät man heu­te übri­gens dazu, falls man einen Base­ball­schlä­ger im Auto trans­por­tiert, auch einen Fang-Hand­schuh mit­zu­füh­ren. Nur für den Fall, dass bei einer Poli­zei­kon­trol­le der Ver­dacht ent­kräf­tet wer­den muss, es han­de­le sich um eine Waf­fe und man sei unter­wegs zum oder auf der Fluch vom Tat­ort oder wol­le gar auf die Poli­zei los­ge­hen. Ist bei­des an Bord, dient es wohl dem Sport.

Wann ist das gekippt? Wie ist das gekippt? Und was sind die Mecha­nis­men, die hier wir­ken? Sie haben doch noch den ima­gi­nier­ten bren­nen­den Böl­ler vom Anfang des Tex­tes in der Hand, oder? Kön­nen wir davon aus­ge­hen, dass Ihnen klar ist, dass Sie damit nie­man­dem Leid zufü­gen wol­len, dass Sie von der Gefahr wis­sen, die von der Pyro­tech­nik in ihrer Hand aus­ge­hen kann und dass Sie sich ver­ge­wis­sern wer­den, dass nie­mand dort ist, wo Sie ihn hin­wer­fen möch­ten? Sie wer­den ihn also nicht in den Brief­kas­ten einer Schu­le, nicht in eine Grup­pe von Men­schen und auch nicht in einen offe­nen Kran­ken­wa­gen wer­fen, oder? Natür­lich wis­sen Sie , dass all das ver­bo­ten ist. Sie wis­sen aber auch, dass man so etwas nicht tut. Nie­mand muss Sie dar­an erin­nern. Und selbst wenn Sie an Sil­ves­ter dem Jäger­meis­ter schon etwas zu innig zuge­spro­chen haben, muss kein Poli­zist oder ein Son­der­ein­satz­kom­man­do hin­ter ihnen ste­hen, um sie an der Über­tre­tung gel­ten­der Regeln zu hin­dern. Dabei ken­nen Sie weder den Namen der Geset­ze noch den Wort­laut der ent­spre­chen­den Para­gra­fen, in denen das gere­gelt ist.

Der Unter­schied zwi­schen den Bil­dern aus dem Yan­kee-Sta­di­on 1969 und denen aus Ber­lin 22/23 in der Sil­ves­ter­nacht oder Köln 15/16 in eben die­ser besteht in der Höhe der sozia­len Trans­ak­ti­ons­kos­ten. Geset­ze, die im Gro­ßen und Gan­zen nicht selbst­ver­ständ­lich und „von selbst“ gel­ten, son­dern mit Zwang durch­ge­setzt wer­den müs­sen, gel­ten irgend­wann über­haupt nicht mehr, weil die Kos­ten für deren Durch­set­zung ins Unend­li­che stei­gen. Des­halb gibt es heu­te in US-Sta­di­en kei­ne ech­ten Base­ball­schlä­ger mehr im Publi­kum. Des­halb sind Ben­ga­los und Glas­fla­schen in Fuß­ball­sta­di­en ver­bo­ten. Des­halb gibt es die teils ent­wür­di­gen­den Sicher­heits­kon­trol­len an Flug­hä­fen und des­halb gibt es Bestre­bun­gen, den Deut­schen auch noch das Sil­ves­terb­öl­lern zu ver­bie­ten. Die Ver­bo­te sind Fol­ge ver­fehl­ter Poli­tik. Ins­be­son­de­re – wenn auch nicht aus­schließ­lich – der Inte­gra­ti­ons- und Migra­ti­ons­po­li­tik. Und die Ver­bo­te neh­men zu, ohne dass sich der Trend umkeh­ren wür­de: die Trans­ak­ti­ons­kos­ten stei­gen weiter.

Nun müs­sen Sie aber lang­sam den Böl­ler in Ihrer los­wer­den. Sie sehen sich also um und erbli­cken eini­ge ande­re Typen, die eben­falls Böl­ler in den Hän­den hal­ten. Wohin wer­den die wer­fen? Wie gut kön­nen Sie deren Inten­tio­nen ein­schät­zen? Wis­sen Sie, ob sie Ver­trau­en haben kön­nen? Sie könn­ten Zuflucht zur Poli­tik neh­men und rufen „Mer­kel sag­te, Ver­bre­chen sind bei uns ver­bo­ten!“ und das bes­te hof­fen. Soll­ten die ande­ren nicht wie Sie wis­sen, dass man Böl­ler nicht auf Men­schen wirft? Kön­nen Sie sicher sein, dass es so ist? Haben Sie Ver­trau­en? Wer sind die ande­ren? Ticken die wie Sie? Mei­ne Theo­rie ist, dass jeder Mensch eine fest Anzahl von Vor­ur­tei­len mit sich her­um­trägt. Gera­ten die posi­ti­ven ins Wan­ken, machen sie nega­ti­ven Platz. Und umge­kehrt natür­lich! Auch wenn das weit­aus schwie­ri­ger weil bewuss­ter ablau­fen muss.

Der Elefant im Raum

Ami­na­ta Tou­ré ist Minis­te­rin für Sozia­les, Jugend, Fami­lie, Senio­ren, Inte­gra­ti­on und Gleich­stel­lung in Schles­wig-Hol­stein. „Was für eine Ehre…“ twit­ter­te sie noch anläss­lich ihrer Ernen­nung Ende Juni 2022. Offen­bar moch­te sie das neue Amt, viel­leicht sogar die Auf­ga­be. Nun gehört Ber­lin nicht gera­de zum Beritt von Tou­ré, doch fühl­te sich die Minis­te­rin von der Debat­te im Nach­gang der Sil­ves­ter­nacht so genervt, dass sie fol­gen­de „ein­fach Lösung“ vorschlug:

„Wir kön­nen jetzt natür­lich ger­ne 18 Wochen lang däm­li­che Meta­de­bat­ten über Inte­gra­ti­on füh­ren oder wir schüt­zen Ein­satz­kräf­te und Bevöl­ke­rung mit nem Ver­bot von Böl­lern. Wie schwer kann es sein eine so ein­fa­che Lösung für ein kla­res Pro­blem zu finden?“

Aus der Ehre ist ihr eine Last gewor­den, denn ange­sichts des Täter­krei­ses der mitt­ler­wei­le wie­der frei­ge­las­se­nen 145 „Par­ty­peop­le“ könn­te man ja zu dem Schluss kom­men, sowas gehört weni­ger in den Bereich eines Innen­mi­nis­ters, als in den Bereich des Inte­gra­ti­ons­mi­nis­ters, also ins Bemü­hen, die sozia­len Trans­ak­ti­ons­kos­ten zwi­schen den schon län­ger hier Böl­lern­den und den leicht Ent­zünd­li­chen zu sen­ken. Tou­rés Ant­wort auf die Fra­ge, wer hier Schuld trägt, der Böl­ler, oder die Hand, die ihn wirft, ist jedoch: ver­bie­tet die Knal­le­rei! Das ist für sie und ihre Fach­kol­le­gen von der Inte­gra­ti­ons­front natür­lich wohl­feil, weil es vom eige­nen Ver­sa­gen auf­grund völ­lig uto­pi­scher Vor­stel­lun­gen von Inte­gra­ti­on und der Fra­ge ablenkt, wer sich da eigent­lich in was zu inte­grie­re hat.

Eine Hand­voll zor­ni­ger Män­ner mit dem gewis­sen Hin­ter­grund soll nun der Anlass sein, das Sil­ves­ter­feu­er­werk zu ver­bie­ten. Offen­bar hal­ten es eini­ge Poli­ti­ker für zumut­ba­rer, einer gro­ßen Grup­pe den Spaß zu ver­mie­sen, als eine klei­ne­re Grup­pe zur Ein­hal­tung der Regeln zu bewe­gen. Dass dar­in eine gehö­ri­ge Por­ti­on Ras­sis­mus in Gestalt gesenk­ter Erwar­tun­gen steckt, ent­behrt gera­de im Fall der stol­zen „Per­son of Color“ Ami­na­ta Tou­ré nicht einer gewis­sen Tragik.

Der Weg des Verbots

Die Rech­nung mit den Trans­ak­ti­ons­kos­ten stellt natür­lich auch die Poli­tik an. Nur ist man dort nicht der Mei­nung, dass die idea­ler­wei­se sehr nied­rig sein soll­ten. Wenn Regeln „von allein“ ein­ge­hal­ten wer­den, wo bleibt da Raum die gestal­ten­de, mit­neh­men­de und abho­len­de Poli­tik? Natür­lich erhöht man den Druck zuerst dort, wo man sich kei­ne blu­ti­ge Nase holt, und hält Karl, Karin und Kevin vom Feu­er­werk ab, statt Karim zur Ord­nung zu rufen. Und wenn die Poli­tik ein paar Geset­ze mehr bas­teln kann, umso besser!

Der imma­te­ri­el­le Teil unse­rer All­men­de, die Men­ge von tra­dier­ten, unwi­der­spro­che­nen Regeln der Inter­ak­ti­on und des Mit­ein­an­der, wird so immer klei­ner und ganz im Sin­ne von Aydan Özoğuz jeden Tag neu aus­ge­han­delt. Das allein kos­tet schon eini­ges an Kraft. Ergeb­nis ist die Ent­frem­dung der Bevöl­ke­rung von der Poli­tik und den brü­chi­gen Regeln, zu deren Pfle­ge sie gewählt und ein­ge­setzt ist. Die gemein­sa­me Wer­te­ba­sis schwin­det, auch weil Poli­ti­ker wie Ami­na­ta Tou­ré eine völ­lig fal­sche Vor­stel­lung von Inte­gra­ti­on haben. Die sehen ihr Kli­en­tel näm­lich auch dort, wo kein Nasen­blut fließt, bei Karl, Karin und Kevin, wäh­rend Karim gar nicht dar­an denkt, sich anzu­pas­sen. Das gilt sicher nicht pau­schal, aber die Sil­ves­ter­nacht hat gezeigt, dass man auch nicht mehr von Aus­nah­men reden kann.

Und so wer­den die sozia­len Trans­ak­ti­ons­kos­ten wei­ter stei­gen. Wie hoch sie jetzt schon sind, ist regio­nal sicher noch unter­schied­lich. Auf einer Ska­la von Null (Para­dies) bis Eins (offe­ner Bür­ger­krieg) kam Ber­lin wohl schon mal pro­be­hal­ber an die 0,8 her­an. Nur Ham­burg war beim G20-Gip­fel 2017 schon mal wei­ter. Des­halb ist es jetzt wich­tig, den Kampf gegen den Kli­ma­wan­del zu inten­si­vie­ren. Und für mehr Migra­ti­on! Und natür­lich gegen Rechts! Und wäh­len Sie im Febru­ar für Ber­lin unbe­dingt Rot/Grün!

Und wer­fen Sie den Böl­ler in Ihrer Hand nicht weg. Der ist näm­lich in Wirk­lich­keit nur eine Banane.