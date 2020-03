Alle Jahre wieder über­reicht das medium-magazin den „besten Jour­na­lis­tin­nen und Jour­na­lis­ten des Jahres“ Preise. Für 2019 ging der Haupt­preis (Juan Moreno) auch voll­kom­men in Ordnung. Für 2020 und den Bereich Politik hat kress​.de nun vorab das Ranking ver­öf­fent­licht. Halten Sie sich gut fest, liebe Leser, lus­ti­ger wird es heute nicht mehr.

Platz 2: Georg „Haltung“ Restle (WDR), dessen Name weniger auf­grund jour­na­lis­ti­scher Glanz­leis­tun­gen, sondern wegen hal­tungs­star­ker Tweets in aller Munde ist. Gäbe es diesen Titel, müsste er sich den des „Trigger-Königs“ Jahr für Jahr mit Ralf Stegner teilen. Begrün­dung der Jury: „Seine Ana­ly­sen und kri­ti­schen Kom­men­tare auch zu anderen Themen des Zeit­ge­sche­hens sind eine Berei­che­rung.“ – eine Berei­che­rung ist Herr Restle sicher, denn er sorgt für Puls und Blut­druck. Wenn er das doch nur in der Apo­the­ken-Rund­schau täte!

Platz 1: Annette Dittert (NDR), die für die ARD aus London berich­tet. Die Jury: „Dit­terts Brexit-Ana­ly­sen in Tages­schau und Tages­the­men sind erst­klas­sig. […] Kaum jemand kann bri­ti­sche Demo­kra­tie on- und offline so gut erklä­ren wie sie.“ – die Latte hängt offen­bar tief, seit ein gewis­ser Claas R. rei­hen­weise Preise für seine packen­den und so authen­ti­schen Repor­ta­gen ein­heimste. Doch das Inter­net ver­gisst nicht – schon gar nicht die legen­däre „Analyse“ Dit­terts in den Tages­the­men vom 28.6.2016, als sie, ganz in ihrem Element, den Zuschau­ern ganz genau erklärte, dass das mit dem Brexit am Ende doch nichts werde. Zu dieser Brits-Beleh­rung zur Prime-Time passte das schnip­pi­sche Shake­speare-Stück „Viel Lärm um nichts” offen­bar doch nicht so richtig. Zu Dit­terts Tages­the­men-Auf­tritt passt besser – um auch hier Shake­speare zu bemühen – „Komödie der Irrun­gen”.

Ja, liebe Jury, ihr habt sicher gute Gründe für eure Ent­schei­dung. Es muss offen­bar fins­te­rer aus­se­hen im deut­schen Jour­na­lis­mus als wir alle ahnten. Doch wenn die Sonne tief steht, werfen auch Zwerge lange Schat­ten.