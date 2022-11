Der Titel des Artikels klingt wie die Her­aus­forderung, sich nach langem Win­ter­schlaf kri­tisch den Hüft­speck zu greifen und ihm den Kampf anzusagen. „Sind die Net­ze fit für die Mobil­itätswende?” fragt die Tagess­chau. Die URL ver­rät, worum es wirk­lich geht: „Net­zsta­bil­ität-E-Mobil­ität“. In acht Jahren sollen aus 1,5 Mil­lio­nen E‑Autos 15 Mil­lio­nen wer­den und den Energiev­er­sorg­ern und Net­z­be­treibern schwant Übles. Von Belas­tung ist die Rede, ja, von Zusam­men­bruch gar! Und das im besten Netz, das wir je hat­ten und das in 15 Jahren befre­it sein soll von ver­stopfen­d­em Kohle‑, Gas- und Atom­strom! Freie Fahrt für grüne Energie! Doch die Geset­ze der Ther­mo­dy­namik lassen sich nicht von demokratis­chen Beschlüssen beein­druck­en, weshalb die Net­z­be­treiber in Baden-Würt­tem­berg einen Feld­ver­such starteten.

„Denn wenn bald immer mehr E‑Autos auf Deutsch­lands Straßen unter­wegs sein wer­den, belastet dies auch zunehmend die Stromver­sorgung. Damit diese nicht zusam­men­bricht, haben die Net­ze BW in ihrer Studie unter­sucht, wie sich Elek­tro­mo­bil­ität auf unsere Strom­net­ze auswirkt — mit Fokus auf dem pri­vat­en Bereich.“

Fokus auf dem privaten Bereich

Beim ober­fläch­lichen Lesen kön­nte man annehmen, den EEG-Claque­uren und Kraftwerksab­schal­tern in den Medi­en geht auch langsam ein Licht auf, dass da etwas nicht stim­men kann mit der Energiewende, der Elek­tro­mo­bil­isierung und dem ganzen Rest. Aber ich muss Sie ent­täuschen, liebe Leser. Es sind nicht in erster Lin­ie die Net­ze, die fit gemacht wer­den, es sind die Ver­brauch­er. Der „Fokus auf dem pri­vat­en Bere­ich“ wird näm­lich noch wichtig.

„Man nehme einen klas­sis­chen Abend im Win­ter: Das Licht ist an, es wird gekocht, der Fernse­her und die Waschmas­chine laufen — und das E‑Auto wird nach dem Fahren angeschlossen.“

…und die Solaran­lage auf dem Dach, die net­z­syn­chron läuft wie fast alle im Land, liefert am “klas­sis­chen Abend” dum­mer­weise nichts. Wis­sen wir natür­lich alles, aber kribbelt da nicht das schlechte Gewis­sen beim E‑Au­to-Fahrer? Das Licht macht er an, kochen will er und dann auch noch den Tes­la laden? Wie egoistisch!

„Eine wichtige Erken­nt­nis aus der Studie für die Net­ze BW: Klas­sis­che Bat­ter­iespe­ich­er sind unflex­i­bel. Deshalb will man in Zukun­ft vor allem auf intel­li­gentes Laden set­zen. Das bedeutet, dass die Stromver­sorgung durch den Net­z­be­treiber aus der Ferne ges­teuert wer­den würde.“

Und dann auch noch das! Unflex­i­bel sind sie, diese „klas­sis­chen Bat­ter­iespe­ich­er“ – gemeint sind natür­lich die in den Autos. Intel­li­genz soll die Spe­ich­er kün­ftig flex­i­bler machen. Flex­i­bler in welch­er Hin­sicht? Und für wen? Die angestrebte Fern­s­teuerung legt nahe, dass es hier nicht um den Aut­o­fahrer geht, denn dessen Bedürfnisse sind mit der Abfolge „nach Hause kom­men, Auto laden, am näch­sten Mor­gen mit vollem Akku wieder los­fahren“ voll­ständig gedeckt. Was genau soll also „smarter“ werden?

„Wir haben fest­gestellt, dass die meis­ten E‑Autos deut­lich länger an einen Ladepunkt ange­bun­den sind, als eigentlich nötig. Das ist Flex­i­bil­ität, die hier entste­ht. Und die kann man nutzen, um Lade­vorgänge auch zu opti­mieren, so dass wir im Prinzip das Strom­netz ent­las­ten und das Fahrzeug trotz­dem am näch­sten Mor­gen voll­ge­laden ist.“

Bedeutet im Klar­text, dass per Fern­s­teuerung und „Intel­li­genz“ entsch­ieden wird, wer wann und wieviel laden darf. Das Ent­las­tung­sprinzip ist sog­ar nachvol­lziehbar und die Lastverteilung über einen größeren Zeitraum kann helfen, Nach­frage­spitzen abzufed­ern. Leicht vorstell­bar, was passieren würde, wenn alle 113 Teil­nehmer der im SWR beschriebe­nen Studie gle­ichzeit­ig ihre Autos laden wür­den. Doch die Sache hat einen Hak­en: dass das Fahrzeug am näch­sten Mor­gen tat­säch­lich voll­ge­laden ist, lässt sich vielle­icht im Mod­ell sich­er­stellen. Für kün­ftige 15 Mil­lio­nen E‑Autos jedoch nicht.

Auf diese Weise kön­nte ein wesentlich­es Merk­mal des pri­vat­en Autos ver­loren gehen: das Ver­sprechen der per­ma­nen­ten Ver­füg­barkeit. Wenn nachts die Sirene klin­gelt und die Frei­willige Feuer­wehr zum Ein­satz ruft, die Tochter drin­gend vom Bahn­hof abge­holt wer­den muss oder eine Havarie die drin­gende Anwe­sen­heit in der Fir­ma ver­langt, wartet die „ferne Intel­li­genz“ beim Net­z­beteiber vielle­icht noch auf einen Ladeslot für Ihr Auto, liebe Leser. Es stellt sich also die Frage, wie man die Ver­brauch­er auf diese unbe­queme Galeere bringt. Am besten frei­willig, indem man ihnen ein Ange­bot macht, das sie nicht ablehnen können.

„Dafür müssten aber noch einige Voraus­set­zun­gen gegeben sein, etwa der rechtliche Rah­men. Damit die Stromver­sorgung vom Net­z­be­treiber intel­li­gent ges­teuert wer­den darf, müssen Kun­den näm­lich zus­tim­men und sich beteili­gen. Und das machen aktuell noch viel zu wenige, sagt Wun­sch: “In der Prax­is erleben wir, dass Ladesta­tio­nen nahezu nie zur Steuerung durch den Net­z­be­treiber angemeldet wer­den. Dies wird mit ein­er zunehmenden Durch­dringung der Net­ze mit E‑Fahrzeugen zu ein­er großen Herausforderung.“

Netzdienlich gesteuert

Mit­machen lautet die Devise! Und Vorteile auss­chenken. Wer sich „intel­li­gent steuern“ lässt, bekommt einen kleinen Bonus beim Strompreis! Die rechtlichen Voraus­set­zun­gen dafür gibt es übri­gens schon längst. Dass der SWR hier so tut, als müsse der Geset­zge­ber da nochmal ran, ist Augen­wis­cherei. Seit 2016 regelt §14a EnWG die „net­z­di­en­liche Steuerung“, ver­langt aber für jeden ges­teuerten Ver­brauch­er – das kann ein Haushalt, ein Gerät oder auch ein Auto sein – sep­a­rate Zäh­ler. Man dachte damals allerd­ings, das Aus­rollen der Smart­meter würde deut­lich zügiger ablaufen.

Die Net­z­di­en­lichkeit kauft man dem Ver­brauch­er wie der Indus­trie ab, wo man das „Abwur­flast“ nen­nt. Es ist gewis­ser­maßen wie mit dem Märchen von der Über­las­tung der Inten­sivs­ta­tio­nen. Dort wurde der Bürg­er vom Patien­ten zur Belas­tung umdeklar­i­ert und seine heilige Pflicht war es, dem Sys­tem möglichst nicht allzu sehr zur Last zu fall­en. Das Mit­tel der Triage, wer eine Behand­lung ver­di­ente und wer nicht, sollte eine exper­i­mentelle Imp­fung sein. Für das Strom­netz mutiert der Kunde auch immer mehr zur Belas­tung und dessen Auf­gabe soll darin beste­hen, seinen Bedarf nach den Nöten eines am Zusam­men­bruch ste­hen­den Sys­tems auszuricht­en. In bei­de Fällen dreht man das Dien­stleis­ter-Kunde-Ver­hält­nis frech um.

Nur von der Aus­gestal­tung des Triage-Sys­tem ist bei Strom noch keine genaue Rede. Doch da wird sich sich­er bald ein passendes Token find­en. Das E‑Auto des Notarztes, des Polizis­ten oder des Feuer­wehrmanns im Einsatz…wer würde da nicht zurück­steck­en und das anämis­che Netz sol­i­darisch durch län­geres Warten ent­las­ten? Und stellen Sie sich erst die Dringlichkeit vor, wenn das zu ladende Auto einem Kli­maak­tivis­ten gehört, der drin­gend einen Flieger zur näch­sten Kli­makon­ferenz erre­ichen muss! Otto Nor­mal­s­teuerzahler wird sich wohl hin­ten anstellen und seine hohe Flex­i­bil­ität und den gün­stigeren Strompreis mit viel Leben­szeit und Ein­schränkun­gen bezahlen müssen.

Erst der Anfang

„Wir wer­den eine Möglichkeit zur net­z­di­en­lichen Steuerung benöti­gen, um den sicheren und sta­bilen Net­z­be­trieb zu gewährleisten.“

Und damit ist auf lange Sicht nicht nur das Laden von E‑Autos gemeint. „Net­z­di­en­lich“ kann es auch sein, den vollen Akku zur Net­zsta­bil­isierung anzuzapfen, statt damit von A nach B zu fahren. Auf dieses „Poten­zial“ sind die Apos­tel der Energiewende scharf wie der Bär auf den Honig. So auch Volk­er Quaschn­ing, der beim Anblick von E‑Autos stets an leck­er Pump­spe­ich­er-Kraftwerke denkt.

Unter dieser Prämisse muss man den Erken­nungsspruch von Frau Baer­bock nur ger­ingfügig anpassen, damit er Sinn ergibt: wer am Netz hängt, ist der Speicher.

Wenn also dere­inst die 15 Mil­lio­nen E‑Autos im Land sind, kön­nte der eine oder andere Fahrer mor­gens fest­stellen, dass sich der Ladesteck­er nicht lösen lässt und die Car-App mit­teilt: „Sta­bil­isiere Netz, Energie-Upload läuft – danke für Ihre Net­z­di­en­lichkeit“. Sie soll­ten dann nicht betrübt sein oder auf ihre Eigen­tum­srechte ver­weisen, denn die wer­den sie nicht mehr haben, denn das Auto ist nur geleast und für den Bat­ter­iespe­ich­er haben Sie einen knif­fe­li­gen, aber gün­sti­gen Liefer­ver­trag mit Ihrem Energiean­bi­eter unter­schrieben. Gewiss haben Sie das so nicht gewollt! Aber ich hat­te ja auch nicht die Absicht, ein Drehbuch zu schreiben, das ger­ade Punkt für Punkt abgear­beit­et wird, als ich hier und hier ein paar Jahre in eine dystopis­che Zukun­ft zu blick­en versuchte.