Ich schrieb vor eini­gen Tagen, es gäbe bei den 2022er Mid­terms selt­sa­mer­wei­se kei­ne ech­te Okto­ber-Über­ra­schung. Das war wohl zu früh resü­miert, denn es gab da schon etwas. Ich spre­che nicht vom eigen­tüm­li­chen Vor­fall im Haus der Pelo­sis, auch nicht von Musks Twit­ter­über­nah­me. Die eigent­li­che Über­ra­schung kam in Gestalt eines lan­gen aber unauf­fäl­li­gen Arti­kels in „The Inter­cept“, dem deut­lich lin­ken Medi­um, das einst von Glenn Green­wald aus der Tau­fe geho­ben wur­de, sicher einer der inte­gers­ten und bes­ten Jour­na­lis­ten unse­rer Zeit. Green­wald, der Edward Snow­den half, sei­ne Leaks zu ver­öf­fent­li­chen, hat das For­mat längst und mit knal­len­der Tür ver­las­sen, lebt heu­te in Bra­si­li­en und ist unab­hän­gig wei­ter als Jour­na­list tätig. Nach Green­walds Weg­gang habe ich ehr­lich gesagt nicht mehr geglaubt, dass von „The Inter­cept“ jemals wie­der Rele­van­tes oder gar Ent­hül­len­des zu lesen sein wird. Doch so war es und das war mei­ne Okto­ber-Über­ra­schung auf den letz­ten Drü­cker. Am 31. Okto­ber ver­öf­fent­lich­ten Ken Klip­pen­stein und Lee Fang einen umfang­rei­chen Arti­kel mit dem Titel „TRUTH COPS – Lea­ked Docu­ments Out­line DHS’s Plans to Poli­ce Dis­in­for­ma­ti­ons“ oder auf Deutsch: Die Wahr­heits­po­li­zei – durch­ge­si­cker­te Doku­men­te zei­gen die Plä­ne des DHS (Depart­ment of Home­land Secu­ri­ty) zur Über­wa­chung von Falschmeldungen.

Da der Krieg gegen den Ter­ror offi­zi­ell been­det wur­de – und für den wur­den die „Super­be­hör­de“ DHS einst gegrün­det – befasst man sich nun mit der Über­wa­chung sozia­ler Medi­en. Zunächst ver­such­te man es ganz offen und gab dem Pro­jekt Anfang 2021 den Augen­bau­en hoch­zie­hen­den Titel „Dis­in­for­ma­ti­on Gover­nan­ce Board“ und dem Zweck „ein Gre­mi­um zur Über­wa­chung von Fehl­in­for­ma­tio­nen (unab­sicht­lich ver­brei­te­te Falsch­in­for­ma­tio­nen) und Des­in­for­ma­ti­on (absicht­lich ver­brei­te­te Falsch­in­for­ma­tio­nen) und Fehl­in­for­ma­tio­nen (sach­li­che Infor­ma­tio­nen, die typi­scher­wei­se aus dem Zusam­men­hang geris­sen und mit schäd­li­cher Absicht wei­ter­ge­ge­ben werden“.

Weit kam man damit nicht und im August 2021 wur­de das Pro­jekt been­det. Doch statt die Bemü­hun­gen zur Sprach­kon­trol­le ein­zu­stel­len, erwei­ter­te man sie noch. Durch ein Leak im DHS und ein Gerichts­ver­fah­ren, dass Senats­kan­di­dat Eric Schmitt (Reps) in Mis­sou­ri führt, kamen jede Men­ge inter­ne Memos, E‑Mails und Doku­men­te ans Licht der Öffent­lich­keit, wo sie sicher nicht hin­ge­lan­gen soll­ten. Die Kon­tak­te sind eng zwi­schen dem Geheim­dienst und den gro­ßen Platt­for­men und Big­Tech-Unter­neh­men, Berüh­rungs­ängs­te kaum vor­han­den, wie aus den ver­trau­li­chen Sit­zungs­pro­to­kol­len hervorgeht.

Meldeportale für Regierungsbeamte

„Platt­for­men müs­sen sich an die Regie­rung gewöh­nen. Es ist wirk­lich inter­es­sant, wie zöger­lich sie blei­ben“, schrieb etwa Matt Mas­ter­son von Micro­soft, der auch ehe­ma­li­ger DHS-Beam­ter ist, im Febru­ar an Jen Eas­ter­ly, eine DHS-Direk­to­rin. Die Gewöh­nung bezieht sich natür­lich auf den Ein­fluss von Regie­rungs­be­am­ten auf die Fra­ge, was auf den Platt­for­men gesagt und was bes­ser ver­schwie­gen wer­den soll­te. Die regel­mä­ßi­gen Tref­fen hin­ter ver­schlos­se­nen Türen, die von Sei­ten der Platt­for­men bis­her immer bestrit­ten wur­den, brach­ten durch­aus hand­fes­tes. Zum Bei­spiel for­ma­li­sier­te Pro­zes­se, mit deren Hil­fe Regie­rungs­be­am­te (nur Nut­zer mit einer Mail­adres­se im TLD-Bereich „gov“ sind zuge­las­sen) Inhal­te auf Face­book oder Insta­gram mar­kie­ren konn­ten, um sie zu dros­seln (scha­dow­ban) oder zu löschen. Unter dem wenig ori­gi­nel­len Link facebook.com/xtakedowns/login (Archiv-Link hier) fin­det sich bis heu­te der Zugang zum ent­spre­chen­den „Con­tent Request System“.

Was soll gemel­det und geflaggt werden?

„Unge­naue Informationen…über die Ursprün­ge des COVID- 19-Pan­de­mie und die Wirk­sam­keit von COVID-19-Impf­stof­fen, racial jus­ti­ce, den Rück­zug der US-Armee aus Afgha­ni­stan und die Art der US-Unter­stüt­zung für die Ukraine.“

Wer muss vor der­lei bösen Inhal­ten geschützt werden?

„Die Her­aus­for­de­rung ist beson­ders akut in mar­gi­na­li­sier­ten Gemein­schaf­ten, die häu­fig das Ziel fal­scher oder irre­füh­ren­der Infor­ma­tio­nen sind, wie z. B. fal­scher Infor­ma­tio­nen über Wahl­ver­fah­ren, die auf far­bi­ge Men­schen abzielen.“

Der Staat, die­se gute Nan­ny, weiß natür­lich bes­ser als jeder Ein­zel­ne Bür­ger, wel­che Infor­ma­tio­nen in mar­gi­na­li­sier­ten Gemein­schaf­ten benö­tigt wer­den und stellt die­se selbst­los zur Ver­fü­gung. Ein Hauch von Baum­woll­plan­ta­ge liegt in der Luft.

Das Pro­blem ist natür­lich, dass in kei­ner Wei­se defi­niert ist, was Des­in­for­ma­ti­on eigent­lich genau ist. Das DHS hat mit die­ser Pra­xis sein Man­dat, das sich auf aus­län­di­sche Bedro­hun­gen beschränkt, frech auf das Inland aus­ge­dehnt und steht dabei gegen aus­drück­li­che Ver­fas­sungs­rech­te. Begrün­dung: die Wirk­ver­stär­kung von aus­län­di­schen Bedro­hun­gen durch Online­ver­brei­tung. Auf die im gro­ßen Maß­stab unter­drück­te Bericht­erstat­tung in der Cau­sa „Hun­ter Biden“ in 2016–2020 ange­wen­det bedeu­tet dies fol­gen­den Recht­fer­ti­gungs­kreis­lauf: die Clin­ton-Kam­pa­gne fabri­ziert mit Hil­fe von FBI-Beam­ten „Bewei­se“ für rus­si­sche Beein­flus­sung des Wahl­kamp­fes zuguns­ten Trumps, erfin­det also eine „aus­län­di­sche Bedro­hung“, gegen die das DHS dann aktiv wer­den kann. Und zwar aus­drück­lich im Inland, indem Inhal­te auf sozia­len Medi­en im Wahl­kampf 2020 mas­siv her­un­ter­ge­drückt wer­den, weil sonst angeb­lich die Gefahr der Wirk­ver­stär­kung bestün­de. Mehr Golf-von-Ton­kin-Recht­fer­ti­gung geht kaum.

Die kritische Infrastruktur

Start­schuss die­ser nach innen gerich­te­ten Über­wa­chung und Zen­sur war ein für die US-Regie­rung pein­li­ches und für das Land äußerst erschre­cken­des Ereig­nis. 2018 gab es eine Rei­he von Hacker­an­grif­fen gegen gro­ße Fir­men des Lan­des. Als Bedro­hung von außen ein klas­si­scher Fall für die DHS dach­te sich wohl auch Trump, unter­zeich­ne­te den „Cyber­se­cu­ri­ty and Infra­st­ruc­tu­re Secu­ri­ty Agen­cy Act“ und schuf damit eine ganz neue Abtei­lung beim Hei­mat­schutz, die sich mit dem Schutz kri­ti­scher Infra­struk­tur befasst. Die CISA, so das Kür­zel der Abtei­lung, ging jedoch rasch zur Erwei­te­rung des­sen über, was sie als ihre Auf­ga­be ver­stand. Die gesam­mel­ten „Bedro­hungs­in­for­ma­tio­nen“ gab man nicht nur an die Straf­ver­fol­gungs­be­hör­den, son­dern auch die Platt­for­men wei­ter. Beweg­te sich das noch irgend­wie im Rah­men des Man­dats? Sol­che Grund­satz­fra­gen las­sen sich leicht durch geschick­te Inter­pre­ta­ti­on umge­hen. Das ist ja gar kei­ne kei­ne Zen­sur, das ist der Schutz kri­ti­scher Infra­struk­tur! Jen Eas­ter­ly, die von Biden ernann­te Direk­to­rin der CISA sag­te auf einer Kon­fe­renz im Novem­ber 2021:

„Man könn­te argu­men­tie­ren, dass wir im Geschäft mit kri­ti­scher Infra­struk­tur tätig sind, und die kri­tischs­te Infra­struk­tur ist unse­re kogni­ti­ve Infra­struk­tur, daher ist es mei­ner Mei­nung nach unglaub­lich wich­tig, Wider­stands­fä­hig­keit gegen Fehl­in­for­ma­tio­nen und Des­in­for­ma­tio­nen aufzubauen.“

Den grau­en Fens­ter­kitt zwi­schen den Ohren als „kogni­ti­ve Infra­struk­tur“ zu sehen, kann man als leicht über­spann­tes Framing oder als Aus­re­de betrach­ten. Ich sehe dar­in vor allem eine unver­schäm­te Aus­deh­nung eines Staa­tes bis in die Köp­fe sei­ner Bür­ger hin­ein, sehe den Wil­len und die Dreis­tig­keit, die Rea­li­tät so zu über­for­men, dass sie vom Indi­vi­du­um nicht mehr erkenn­bar ist und er sich wil­lig der Füh­rung der wei­sen Füh­rungs­eli­te anvertraut.

Als ich vor eini­gen Tagen einen Arti­kel über den Twit­ter-Abschied von Saskia Esken schrieb, erwähn­te ich auch den von allen sozia­len Medi­en ver­bann­ten Alex Jones, der, soll­te er je aus dem Twit­ter­k­nast ent­las­sen wer­den, sicher als ers­tes „Ich hab’s euch doch gesagt“ schrei­ben wür­de. Das war natür­lich iro­nisch gemeint, ent­hält aber schon ein Körn­chen Wahr­heit. Neben all dem hane­bü­che­nen Unsinn, denn die­ser Pol­ter­geist Ame­ri­kas ver­brei­tet, hat er näm­lich immer wie­der lich­te Momen­te, in denen er – retro­spek­tiv natür­lich – abso­lut rich­tig lag. Wie ein blin­des Huhn, das auch mal ein Korn fin­det oder eine kaput­te Uhr, die zwei­mal am Tag rich­tig geht. Und wenn es etwas gibt, vor dem Jones seit Jah­ren bis kurz vor Plat­zen sei­ner Hals­schlag­ader warn­te, dann die heim­li­che Koope­ra­ti­on der Regie­rung mit Big­Tech und sozia­len Medi­en. Ein Biss­chen wie der Quar­tals­ir­re Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker Char­lie Frost in Emme­richs „2012“, der mit sei­nem Pira­ten­ra­dio im Yel­low­stone-Natio­nal­park kam­piert und live über das Ende der Welt berich­te­te. Frost hat­te im Film recht, Jones, bezüg­lich der Koope­ra­ti­on der US-Regie­rung mit den sozi­al­ne Medi­en ebenfalls.

Interventionsspirale trifft Sankt-Florian-Prinzip

Das Nar­ra­tiv „die Regie­rung bestimmt, was gele­sen und geglaubt wird“ ist jedoch gene­rell schon so zum Grund­rau­schen der Pop­kul­tur gewor­den. Jedoch so aus­ge­lutscht und so oft durch „Fak­ten­checks“ „wider­legt“, dass kaum noch jemand die Kraft oder auch nur die Auf­merk­sam­keit für eine ernst­haf­te Empö­rung auf­bringt, wenn aus der Ver­schwö­rungs­theo­rie von ges­tern die Pres­se­mel­dung auf Sei­te drei von heu­te gewor­den ist. „Ken­nen wir doch alles schon, hören wir doch seit Jah­ren!“ – ja, aber ihr glaub­tet es nicht, nann­tet die Über­brin­ger der Nach­richt Spin­ner und Aluhut­trä­ger. Die US-Regie­rung zen­siert Inhal­te auf Face­book und Twit­ter, na und? Wen inter­es­siert schon die Ein­schrän­kung der Mei­nungs- und Rede­frei­heit, solan­ge man selbst nicht gelöscht, gedimmt oder gecan­celt wird.

Hier kol­li­diert das Sankt-Flo­ri­an-Prin­zip des Indi­vi­du­ums mit den Gesetz­mä­ßig­kei­ten der Mises’schen Inter­ven­ti­ons­spi­ra­le in den Insti­tu­tio­nen. Jeder Ein­griff ins Sys­tem zieht den nächs­ten, tie­fe­ren nach sich. Aus klei­nen Ein­schrän­kun­gen wer­den gro­ße, aus gut gemein­ten Schutz­maß­nah­men wer­den Gedan­ken­ge­fäng­nis­se. Das Por­tal, über wel­ches die US-Regie­rung mit Face­book kom­mu­ni­ziert, ken­nen wir nun. Ich gehe davon aus, dass ein sol­ches auch für Twit­ter exis­tiert. Ich hät­te gern Mäus­chen gespielt in der Twit­ter­zen­tra­le, als Musk erkann­te, wel­che abgrün­di­gen Koope­ra­tio­nen er beim Kauf des blau­en Vögel­chens mit erwor­ben hat. Freie Rede? Ers­ter Ver­fas­sungs­zu­satz? Da muss das klei­ne Vögel­chen erst sein gro­ßes Brü­der­chen beim Hei­mat­schutz fra­gen, denn dort wacht man über die „kri­ti­sche Infra­struk­tur“ in den Köp­fen. Nur zu deren Bes­ten, ver­steht sich!

Baby­lon Bee ist noch gesperrt, Jor­dan Peter­son ist noch gesperrt, Pro­ject Veri­tas ist noch gesperrt. Das brau­che alles eine Wei­le, beschwich­tigt Musk und kün­dig­te an: „Twit­ter will con­ti­nue to com­bat hate & harass­ment & enfor­ce its elec­tion inte­gri­ty poli­ci­es”. Hass und Het­ze bekämp­fen? Also etwas, das so unde­fi­niert und sub­jek­tiv ist wie die Schön­heit von abs­trak­ter Kunst, das Spiel von Wer­der Bre­men oder der Geruch von Vieux Bou­lo­gne Käse? Wo haben wir von die­sem „Kampf“ wohl schon mal gehört? Ach ja: so klan­gen die Chefs des alten Twit­ter! Musk rede gera­de mit „civil socie­ty lea­ders“ über sol­che Sachen, sagt er. Inter­es­sen­grup­pen, NGOs, Stiftungen…das Level der Gut- und Bes­ser­mei­ner schiebt sich ver­dammt schnell über das „I freed the bird“. Die Frö­sche qua­ken schon wie­der, wäh­rend sie vor­ge­ben zu hel­fen, den Sumpf tro­cken zu legen.

Acht Dol­lar soll der neue Dienst zur Veri­fi­ka­ti­on bei Twit­ter kos­ten. Kann man machen, muss man natür­lich nicht. Ich für mei­nen Teil wür­de das gern zah­len, um weni­ger Pro­dukt als Kun­de zu sein. Mir ist die Anony­mi­tät nicht wich­tig, ich schrei­be seit Jah­ren mit offe­nem Visier. Aber ich zöge­re, die acht Dol­lar aus­zu­ge­ben. Ich möch­te erst die Befrei­ung der poli­ti­schen Twit­ter­ge­fan­ge­nen sehen (nicht die der im straf­recht­li­chen Sin­ne Kri­mi­nel­len) und Bele­ge dafür haben, dass die staat­li­che Zen­sur unlieb­sa­mer Mei­nun­gen been­det wird – nicht nur in den USA. Bis es so weit ist, muss ich das neue blaue Vögel­chen lei­der wie das alte behandeln.

Musk, so scheint es, steckt gera­de in einem ech­ten Dilem­ma. Er ver­liert das lau­te, lin­ke Kom­men­ta­ri­at, aber die wol­len ohne­hin alles geschenkt haben und zah­len nicht für ihr blau­es Häck­chen. Er ver­liert aber auch die durch­zen­su­rier­te kon­ser­va­tiv-liber­tä­re Sei­te, wenn er nicht rasch für kla­re Ver­hält­nis­se und Mei­nungs­frei­heit sorgt. Er ver­liert das Ver­trau­en der Inves­to­ren, die dar­an glau­ben, mit Twit­ter lie­ße sich lang­fris­tig Geld ver­die­nen. Und die Wer­be­kun­den ver­liert er, weil die­se Angst haben, in „unste­ri­len“ und mit mora­li­sie­ren­den lin­ken Flä­chen­bom­bar­de­ment über­zo­ge­nen Umge­bun­gen gese­hen zu wer­den. Man kann nur hof­fen, dass Musk all das ins Kal­kül gezo­gen hat.

…

Übri­gens: Bereits am 15.7.2021 hat die US-Regie­rung in Gestalt von Bidens Pres­se­se­kre­tä­rin Psa­ki ver­mut­lich ver­se­hent­lich die lei­sen Din­ge laut aus­ge­spro­chen: „We’­re Flag­ging Pro­ble­ma­tic Posts On Face­book That Spread Dis­in­for­ma­ti­on“. Nie­mand frag­te nach, wie genau dies geschieht. Psa­ki hät­te wohl kaum ehr­lich geant­wor­tet „Wir haben da so Mel­de­sei­ten, die nur wir benut­zen kön­nen und dort geben wir im Ver­bor­ge­nen Anwei­sun­gen, was mit den bean­stan­de­ten Bei­trä­gen gesche­hen soll.“ Wir hören eben nicht mehr so genau hin, weil wir trotz aller schlech­ten Erfah­run­gen nicht glau­ben wol­len, wie schlecht es inzwi­schen tat­säch­lich um die welt­wei­te Mei­nungs­frei­heit bestellt ist.