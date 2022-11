Soll ich über Fuß­ball schrei­ben? Ich wage es nicht, mich als Alle-vier-Jah­re-Gele­gen­heits­zu­schau­er sach­lich über sport­li­che Aspek­te die­ses Spiels zu äußern. Ich weiß nichts oder doch noch sehr wenig über die Zusam­men­set­zung der aktu­el­len Natio­nal­mann­schaft, geste­he aber, dass mei­ne ganz per­sön­li­chen Maß­stä­be an WM-Tur­nie­re noch aus einer bes­se­ren Zeit, näm­lich dem Jahr 2014 stam­men, als die DFB-Elf gegen Bra­si­li­en und dann im Fina­le gegen Argen­ti­ni­en Leis­tun­gen gezeigt hat­te, die sie mei­ner Mei­nung nach seit­dem nie wie­der erreichte.

Ich kann mich hin­ge­gen an kein Spiel erin­nern, das 2018 in Russ­land gespielt wur­de. Gut mög­lich, dass ich gar keins gese­hen habe, mög­lich auch, dass mein Gedächt­nis es wie einen schlech­ten Geruch im Fahr­stuhl nicht abge­spei­chert hat. Vier Jah­re spä­ter sit­zen wir nun da, mit Glüh­wein in der Hand und ban­gem Blick auf die Infla­ti­on, statt im Som­mer kurz vor Weih­nach­ten und es will ein­fach kei­ne Stim­mung auf­kom­men bei der WM im Gas(t)land Katar.

Las­sen wir den Aus­gang des Spiels gegen Japan mal bei­sei­te, dazu kann ich sowie­so nichts sagen, weil ich es nicht gese­hen habe. Japan ist aber kein Fuß­ball­zwerg und die „Demü­ti­gung“ an sich soll­te für uns leich­ter zu ver­kraf­ten sein als für Argen­ti­ni­en, das gegen Sau­di-Ara­bi­en ver­lor, wie zu lesen war. Sar­kas­ti­scher Ein­schub: die Japa­ner haben kei­ne Angst vor der Kern­kraft – klar, dass wir gegen die kei­nen Stich sehen!

Fußball? Nebensache!

Doch Fuß­ball ist ohne­hin längst Neben­sa­che und die geball­te media­le Auf­merk­sam­keit rich­te­te sich auf ein klei­nes Stück One-Love-Stoff, dass man zei­gen, dann nicht zei­gen, dann ver­ein­zelt zei­gen, dann wie­der nicht zei­gen wollte/durfte/konnte. (Nicht zutref­fen­des bit­te strei­chen, noch kor­rekt gen­dern, dann kann das raus.)

Mich machen Deut­sche mit einem über­stei­ger­ten Fai­ble für Arm­bin­den immer etwas ner­vös. Meist bedeu­ten die­se Stöff­chen gleich­zei­tig „ich weiß, was rich­tig ist“, „leg dich nicht mit mir an“, „ich gehö­re dazu“ und „frag mich end­lich, was ich dich leh­ren will“, ohne dass dem mora­li­schen Anspruch in jüngs­ter Zeit jedoch Nach­druck ver­lie­hen wür­de – zumin­dest im Aus­land! Letz­te­res kann man als Fort­schritt wer­ten, auch wenn die­ser schnur­stracks in Rich­tung Lächer­lich­keit abbiegt. Das Vor­zei­gen von der­lei Fähn­chen ist ja längst nicht mehr der Ruf zur Schlacht, son­dern schon der Sieg an sich! Errun­gen durch Defi­ni­ti­on und Selbst­er­mäch­ti­gung und stets gegen einen stum­men oder zur Gegen­wehr min­des­tens nicht auf­ge­leg­ten Feind. Die Losun­gen und Wink­ele­men­te wer­den aus­ge­teilt und das gan­ze Jahr ist ers­ter Mai nach Art der DDR. Für Kli­ma und LGBTQ: seid bereit…immer bereit!

Doch so wenig sich das Kli­ma dar­um schert, ob ein Auto auf der Avus fährt oder im Stand­gas vor Kle­be­kin­dern blub­bert, so egal ist dem Emir von Katar und der Reli­gi­on, auf die er sich beruft, was der Kapi­tän einer deut­schen Fuß­ball­mann­schaft am Arm trägt. Womit wir bei einem der vie­len Ker­ne des Pro­blem­gra­nat­ap­fels wären: den Trä­gern der Bot­schaft. Wer von einem Manu­el Neu­er, der sein gan­zes Leben lang nichts ande­res erfolg­reich tut, als sich zwi­schen zwei Metall­pfos­ten hin und her zu wer­fen, erwar­tet, einen poli­tisch-reli­gi­ös auf­ge­la­de­nen Feld­zug der west­lich-über­spann­ten Moder­ne gegen eine theo­kra­tisch-abso­lu­tis­ti­sche Mon­ar­chie zu füh­ren, dem sitzt die Arm­bin­de wohl etwas zu straff über Augen und Ohren. Über­haupt auf die Idee zu kom­men, Fuß­bal­ler als Lit­faß­säu­len für Zie­le zu ver­wen­den, an denen die zustän­di­ge Poli­tik seit Jahr­zehn­ten in Serie selbst schei­tert, ist eine Bank­rott­erklä­rung einer impo­ten­ten Poli­tik, die den ent­ei­er­ten Sport mit sich in die Tie­fe zieht.

Legt man die Schau­plät­ze Katar und Euro­pa gedank­lich mal neben­ein­an­der, wird die Schein­hei­lig­keit deut­lich sichtbar.

Im Sta­di­on in Katar zeigt Minis­te­rin Nan­cy Fae­ser (dank diplo­ma­ti­scher Immu­ni­tät) die sym­bo­lisch auf­ge­la­de­ne Arm­bin­de und Soli­da­ri­tät, in Deutsch­land löst sie jedoch kurz vor­her den „Exper­ten­kreis Poli­ti­scher Islam“ auf, der sich mit den extre­mis­ti­schen und für Euro­pa nicht tole­rier­ba­ren Aus­wüch­sen eben jenes homo­pho­ben Islam beschäf­tigt, dem die Fae­ser­n­an­cy in Katar fashion­mä­ßig aber mal so rich­tig die Levi­ten gele­sen hat.

Die ARD wet­tert über die fürch­ter­li­chen Arbeits­be­din­gun­gen in Katar und beklagt (zurecht) die man­gel­haf­ten Men­schen­rech­te in Katar. Im Stu­dio – und so unsicht­bar wie nutz­los für homo­se­xu­el­le Kata­ris – unter­stüt­zen die Mode­ra­to­ren „the cur­rent thing“ und tra­gen Arm­bin­den. Ande­rer­seits geben die öffent­lich-recht­li­chen Mil­lio­nen Gebüh­ren­zah­ler­eu­ros für die Über­tra­gungs­rech­te eines Spek­ta­kels aus, das sie so sehr kritisieren.

Minis­te­rin Baer­bock betont die Bedeu­tung von Men­schen­rech­ten für den Fuß­ball in Katar, wäh­rend Minis­ter Habeck von der­sel­ben Par­tei aus­drück­lich nicht an die Men­schen­rech­te dach­te, als er in Katar um jenes Gas bet­tel­te, wel­ches am Ende die gar nicht so men­schen­rechts­freund­li­chen Chi­ne­sen durch einem Ver­trag mit 27 Jah­ren Lauf­zeit bekommen.

Bei allem, was die deut­sche Poli­tik der­zeit tut, steht sie gleich­zei­tig auf Gas und Brem­se und wie wir in der Fahr­schu­le gelernt haben, gewinnt bei die­sem Spiel immer die Brem­se. Und die Brems­spur sieht wie folgt aus:

In Katar ver­bes­sert sich nichts in der recht­li­chen Stel­lung Homo­se­xu­el­ler, wäh­rend sich deren Lage wegen des sich aus­brei­ten­den und von Fae­sers Innen­mi­nis­te­ri­um igno­rier­ten Isla­mis­mus in Deutsch­land verschlechtert.

Gas aus Katar gibt’s für Deutsch­land nur in für Cam­ping­fla­schen übli­chen Mengen.

Die Zuschau­er von ARD und ZDF boy­kot­tie­ren laut­stark, genervt und frus­triert das, was sie eigent­lich schon vor Jah­ren bezahlt haben.

Eine klas­si­sche Lose-Lose-Lose-Situa­ti­on für Deutsch­land. Aber es wur­de viel Luft bewegt, die Empö­rung goss sich in vie­le Zei­len, die Stim­men der Kom­men­ta­to­ren zit­ter­ten vor Pathos und Soli­da­ri­tät und das gute Gefühl, selbst beim Ver­lie­ren an allen Fron­ten noch das Rich­ti­ge zu tun und Vor­bild (für wen eigent­lich) zu sein, ent­schä­digt für den kübel­wei­se ver­teil­ten Spott der gan­zen Welt, die japa­ni­schen Memes, das frie­rend in gekühl­te Sta­di­en bli­cken, den lau­war­men Glüh­wein und die nächs­te Strom- und Heizkostenrechnung.