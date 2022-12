Wir wis­sen, sie lügen.

Sie wis­sen, sie lügen.

Sie wis­sen, dass wir wis­sen, sie lügen.

Wir wis­sen, dass sie wis­sen, dass wir wis­sen, sie lügen.

Und trotz­dem lügen sie weiter.

(Alex­an­der Solschenizyn)

Hören Sie es auch, lie­be Leser? Die­ses dröh­nen­de Schwei­gen, die­se bered­te Stil­le, wenn es um das geht, was Twit­ter in Zusam­men­ar­beit mit einer Hand­voll unab­hän­gi­ger Jour­na­lis­ten seit eini­gen Tagen häpp­chen­wei­se ans Tages­licht beför­dert? Natür­lich berich­ten die soge­nann­ten neu­en Medi­en, natür­lich ist die Auf­merk­sam­keit auf Twit­ter groß, wenn Bari Weiss, Matt Taib­bi und Micha­el Shel­len­ber­ger das nächs­te Knäul Unge­heu­er­lich­kei­ten anhand der inter­nen Kom­mu­ni­ka­ti­on auf­drö­seln, aber sonst? Kein Brenn­punkt, kei­ne Son­der­sen­dung, kei­ne Empö­rung, nir­gends. Skan­dal? War da wirk­lich was? Aber sicher doch! Der Spie­gel weiß zu berich­ten, dass Musk auf Twit­ter gegen die Alpha­bet-Leu­te und den über alle Zwei­fel erha­be­nen US-Lau­ter­bach Fau­chi „hetzt“, wenn er twit­tert „Mei­ne Pro­no­men sind: stellt ihn vor Gericht/Fauchi“. Auf die Idee, der Tweet kön­ne eine Andeu­tung in Rich­tung wei­te­rer Ent­hül­lun­gen sein, kommt der Spie­gel nicht. Sonst ist wenig Rele­van­tes über die Ver­öf­fent­li­chung von Twit­ter-Inter­na zu fin­den im Ham­bur­ger Hal­tungs­or­gan. Und nicht nur dort.

Zwar berich­tet man über­all gern über die erra­ti­sche Per­so­nal­po­li­tik Musks bei Twit­ter. Auch dar­über, dass die US-Regie­rung ange­kün­digt hat, mal genau­er (und ohne Anlass außer dem Offen­sicht­li­chen) in Musks sämt­li­che Unter­neh­men zu schau­en und auch dazu, dass „Rocket Man“ Elton John Twit­ter wegen die­ses ande­ren „Rocket Man“ den Rücken kehrt, fin­det man was. Auch die Dro­hung der EU-Kom­mis­si­on, Twit­ter in der EU aus­zu­knip­sen, soll­te man sich dort nicht wie­der auf den rech­ten Pfad – also zu Über­wa­chung und Unter­drü­ckung unlieb­sa­mer Mei­nun­gen ­– zurück­be­ge­ben, wird genüss­lich file­tiert. Die Macht zeigt die Instru­men­te und unse­re Medi­en beschrei­ben lie­ber deren kalt­schau­ern­des Blin­ken, statt sich über Lügen und die Ver­let­zung von Bür­ger­rech­ten aufzuregen.

Was bisher geschah

Fasst man zusam­men, was bis­her bekannt wur­de, haben sich bei Twit­ter über die Jah­re bestimmt Mecha­nis­men eta­bliert, die sich schon aus der Struk­tur des Per­so­nals fast zwangs­läu­fig erge­ben. Es brauch­te also kei­ne Kon­spi­ra­ti­on, kei­ne steu­ern­de Instanz, um mit poli­ti­scher Schlag­sei­te zu löschen, zu unter­drü­cken und zu sper­ren. Man dach­te gleich, man stell­te ein­an­der ein, hielt die glei­chen Din­ge für rele­vant oder gefährlich.

Also unter­drück­te man aktiv die Geschich­ten über das Lap­top von Hun­ter Biden, obwohl man wuss­te, dass es echt und kei­nes­wegs ein „Rus­si­an Hack“ war. Man „mode­rier­te“ aktiv ins­be­son­de­re kon­ser­va­ti­ve Stim­men und benutz­te dazu Werk­zeu­ge wie „von der Suche aus­schlie­ßen“ oder „Sicht­bar­keit fil­tern“ – letz­te­res als Euphe­mis­mus für das medi­al grif­fi­ge­re, aber stets geleug­ne­te „Shadow­ban­ning“. Es gab Schwar­ze Lis­ten und die Pra­xis, dass Geheim­diens­te und Bun­des­po­li­zei im Twit­ter-Haupt­quar­tier ein und aus gin­gen. Min­des­tens ein ehe­ma­li­ger FBI-Anwalt, Jim Baker, arbei­te­te auch gleich dort und ver­such­te noch bis zuletzt, bri­san­tes Mate­ri­al zurück­zu­hal­ten, das aus­ge­rech­net er an Matt Taib­bi und Bari Weiss wei­ter­lei­ten soll­te. Man sperr­te beson­ders reich­wei­ten­star­ke Accounts ohne Anga­be von Grün­den, nur weil dem Mode­ra­ti­ons­team die Mei­nun­gen nicht pass­ten. Man­che Ein­grif­fe waren so exklu­siv, dass das SIP-PES Team (Site Inte­gri­ty Poli­cy, Poli­cy Esca­la­ti­on Sup­port) nicht mal Spu­ren im Pro­to­koll hin­ter­las­sen muss­te. Es gab also Mit­ar­bei­ter bei Twit­ter, die qua­si im „God Mode“ unter­wegs sein konn­ten. Kurz, und um ein Bild zu ver­wen­den, das dem ÖRR-Zwangs­zah­ler geläu­fig ist: Man kann die Redak­tio­nen nicht zu 90% mit lin­ken Akti­vis­ten beset­zen und eine Talk­show zur bes­ten Sen­de­zeit erwar­ten, in der die Vor­zü­ge des Kon­ser­va­tis­mus erör­tert werden.

So gese­hen sind die Abläu­fe, die zur spek­ta­ku­lä­ren Sper­rung von Trump auf Twit­ter führ­ten, für die Betei­lig­ten abso­lut fol­ge­rich­tig. Ganz im Neu­sprech-Stil von „1984“ war Vija­ya Gad­de, die ehe­ma­li­ge Che­fin der Rechts­ab­tei­lung von Twit­ter, in Teil fünf der Twit­ter­sa­ga dabei, Recht zu beu­gen, als im Ver­lauf des 8. Janu­ar 2021 der Twit­ter­ac­count des amtie­ren­den US-Prä­si­den­ten „end­gül­tig“ gesperrt wur­de. Das Pro­blem war, dass man nicht wuss­te, wie man das begrün­den soll­te. Trump hat­te am 8.1.2021 zwei Tweets abge­setzt. Im ers­ten adres­siert er die „Patrio­ten“, sei­ne 75 Mil­lio­nen Wäh­ler, die auch in der Zukunft eine „gigan­ti­sche Stim­me“ haben wür­de und im zwei­ten ver­si­cher­te er, am 20. Janu­ar nicht der Inau­gu­ra­ti­on Bidens bei­woh­nen zu wol­len. Über­trei­bun­gen und Anzei­chen, dass er ein schlech­ter Ver­lie­rer ist, könn­te man sagen. Aber eben nichts, was gegen Geset­ze oder Twit­ter-Regeln verstößt.

Seit dem 6. Janu­ar war der Druck auf Twit­ter von innen wie von außen gestie­gen, Trump zu sper­ren. Doch selbst intern reg­te sich noch Wider­stand im Team: „Viel­leicht, weil ich aus Chi­na kom­me“, sag­te ein Mit­ar­bei­ter am 7. Janu­ar, „ich ver­ste­he zutiefst, wie Zen­sur den öffent­li­chen Dis­kurs zer­stö­ren kann.“ Doch sol­che Stim­men waren in der Min­der­heit. Es kom­me dar­auf an, das rich­ti­ge zu tun und das sei die Sper­rung von Trumps Twit­ter­ac­count. Wenn man ihm nur irgend­was nach­wei­sen könn­te, was nach Auf­wie­ge­lung zur Gewalt aus­sieht. Zwar ließ man direk­te Gewalt­an­dro­hun­gen in der Ver­gan­gen­heit gern durch­ge­hen, wenn sie etwa von Aya­tol­lah Kha­men­ei, dem Prä­si­den­ten von Nige­ria oder den Pre­mier­mi­nis­tern von Äthio­pi­en und Indi­en ging, an Trump jedoch soll­te ein Exem­pel sta­tu­iert wer­den. Lei­der fand das Mode­ra­ti­ons­team rein gar nichts, nicht mal „codier­te Signa­le“, die man irgend­wie in die­se Rich­tung hät­te deu­ten können.

Die Chef­eta­ge muss­te hel­fen und Vija­ya Gad­de half. Nut­ze Trump nicht Begrif­fe wie „ame­ri­ka­ni­sche Patrio­ten“ und „unfair behan­delt“? Lässt sich da nicht was kon­stru­ie­ren? Dem Mit­ar­bei­ter gefiel der Hin­weis, er wol­le gleich sein Team zura­te zie­hen und eine Umfra­ge star­ten, doch Gad­de hielt das nicht für nötig. War­um die­se Sache nach außen tra­gen, Zeit ver­lie­ren und schla­fen­de Hun­de wecken? Außer­dem weiß man ja nicht, wie sol­che Umfra­gen aus­ge­hen… Also arbei­te­te man mit dem, was man hat­te: wer „Patri­ot“ sagt, führt übles im Schil­de! Denn wenn man die „75 Mil­lio­nen“ in Trumps Tweet ein­fach aus­blen­det, bezog sich der Begriff „Patrio­ten“ ja viel­leicht auf die Ran­da­lie­rer im Kapi­tol und nicht auf die Wähler…kann das nicht „Ver­herr­li­chung von Gewalt“ sein? Das war die Lösung! Nur konn­te man das nach außen schlecht als Regel­ver­stoß ver­kau­fen. Man ent­schied sich also, den Tweet nicht so zu inter­pre­tie­ren, wie er geschrie­ben, son­dern so, wie man ihn ver­stan­den wis­sen woll­te, um die Löschung des Accounts zu recht­fer­ti­gen. Die öffent­li­che Begrün­dung war aben­teu­er­lich, aber geschickt formuliert:

„Nach ein­ge­hen­der Prü­fung der jüngs­ten Tweets des @realDonaldTrump-Accounts und des Kon­tex­tes, in dem sie ste­hen — ins­be­son­de­re wie sie auf und außer­halb von Twit­ter auf­ge­nom­men und inter­pre­tiert wer­den — haben wir den Account auf­grund des Risi­kos einer wei­te­ren Auf­sta­che­lung zur Gewalt dau­er­haft gesperrt.“

Kein Regel­ver­stoß also, son­dern ein nicht quan­ti­fi­zier­tes Risi­ko, dass es in Zukunft einen sol­chen geben kön­ne. Twit­ter arbei­te­te mit selbst geschnitz­ten „Mino­ri­ty Reports“ und begrün­de­te die dar­auf­hin ver­häng­te Zen­sur eines im Amt befind­li­chen Prä­si­den­ten mit Taten, die der zwar nie began­gen hat­te, die man ihm aber mühe­los zutrau­te. Wie tief vie­le die Aus­düns­tun­gen des eige­nen Geis­tes inha­liert hat­te, erkennt man in der Retro­spek­ti­ve auch an For­mu­lie­rung wie jener im Spie­gel, wo man die Argu­men­ta­ti­on Twit­ters wider­spruchs­los über­nahm:

„…Trumps Hin­weis, dass er selbst nicht an der Ver­ei­di­gungs­ze­re­mo­nie teil­neh­me, kön­ne für jene, die mög­li­cher­wei­se Gewalt­ta­ten in Betracht zögen, als Ermu­ti­gung die­nen, »dass die Ver­ei­di­gung ein ›siche­res‹ Ziel sei«, weil Trump selbst dort nicht anwe­send sei.“ Trump kann sich also aus­su­chen, ob er durch An- oder Abwe­sen­heit für Auf­ruhr sorgt und der Kon­junk­tiv – sonst bei allen akti­vis­ti­schen Pres­se­her­aus­bla­sun­gen längst ver­pönt – fei­er­te sei­ne absichts­vol­le Wiederauferstehung.

Natür­lich wuss­ten wir das alles. Wuss­ten von Shadow­ban, Vor­ur­tei­len und Akti­vis­mus mit poli­ti­scher Schlag­sei­te. Aber nun lie­gen Bewei­se dafür vor, dass vie­les von dem, was leicht­hin als Ver­schwö­rungs­theo­rie abge­tan wur­de, sich tat­säch­lich so abge­spielt hat. Doch lei­der gewinnt hier nur der Trotz des „ich hab’s euch doch gesagt“, ohne dass sich dar­aus für den Zustand der Mei­nungs­frei­heit lang­fris­tig etwas zum Bes­se­ren wen­den muss. Das ist zumin­dest mei­ne Befürchtung.

Alles schon tausendfach gehört

Man muss sich nur die Reak­tio­nen anse­hen, denn die blei­ben zumin­dest bis­lang weit­ge­hend aus. Wo es sie gibt, rei­chen sie von „Alles schon tau­send­fach gehört!“ (Ja, von uns!) bis „was soll dar­an schlimm sein?“. Nur bestä­tigt dür­fen sich nun bei­de Sei­ten füh­len. Die einen, weil sie geahnt hat­ten, wie sie zen­siert wur­den, die ande­ren, weil sie gehofft hat­ten, dass so zen­siert wird und nicht ein wild gewor­de­ner Algo­rith­mus dafür ver­ant­wort­lich ist. Gewusst hat es am Ende jeder und weil die Ahnung gewon­nen hat und die Hoff­nung starb, sind bei­de Sei­ten ent­täuscht. Kei­ne Hand streckt sich über den Gra­ben zur ande­ren Sei­te, kein „wir lagen falsch“ oder „jede Zen­sur ist eine Rie­sen­saue­rei“ lei­tet Ver­ständ­nis ein. Die Fron­ten sind viel zu ver­här­tet. So hart, dass nicht ein­mal die Res­te einer jour­na­lis­ti­schen Sorg­falts­pflicht oder die locken­de gute Sto­ry es schaf­fen, dass sich die soge­nann­ten Leit­me­di­en ernst­haft mit dem Sumpf befas­sen, zu dem Twit­ter her­ab­ge­sun­ken war.

Man möge sich übri­gens kei­ne Illu­sio­nen dar­über machen, dass es bei ande­ren Tech-Unter­neh­men frei­heit­li­cher zugeht. Face­book, You­Tube, Goog­le und Micro­soft ste­hen unter der­sel­ben Kura­tel wie Twit­ter und Tik­Tok sogar direkt unter dem Stie­fel der Kom­mu­nis­ti­schen Par­tei Chi­nas. Die Fra­ge ist also, was geschieht jenen Netz­wer­ken, die sol­che poli­ti­schen Ein­flüs­se abzu­schüt­teln ver­su­chen, wie Twit­ter dies gera­de tut?

Die Dro­hun­gen sind aus­ge­spro­chen und die Lügen gehen wei­ter. Als sei Twit­ter nicht schon immer ein Höl­len­loch gewe­sen, wo sich Auf­merk­sam­keits­de­fi­zit und Per­sön­lich­keits­stö­rung gegen­sei­tig nie­der­brül­len, erklä­ren Poli­tik und Medi­en die Platt­form nun zum ver­lo­re­nen Safe­space, den man umge­hend ver­las­sen müs­se. Künst­ler und Poli­ti­ker über­bie­ten sich mit dra­ma­ti­schen Abgän­gen, weil bei­de dem Trug­schluss unter­lie­gen, es wür­de nicht über sie gere­det, wenn sie nicht die The­men set­zen. In ihrem Bestre­ben, die Bedeu­tung der Platt­form aus­zu­trock­nen, wer­den sie aber selbst Bedeu­tungs­ver­lus­te erlei­den und ent­we­der zurück­keh­ren, oder, wenn sie Poli­ti­ker sind, destruk­tiv handeln.

Die EU-Kom­mis­si­on weist hier die Rich­tung, in die sich mühe­los jede Regie­rung bewe­gen kann, der die zurück­ge­won­ne­ne Mei­nungs­frei­heit auf Twit­ter ein Dorn im Auge ist: Man kann jede Platt­form mit Hin­weis auf staat­li­ches oder mul­ti­la­te­ra­les Recht abschal­ten. Und was der EU eine schwam­mi­ge Defi­ni­ti­on von „Hate Speech“ und Deutsch­land das NetzDG ist, ist einer ande­ren staat­li­chen Auto­ri­tät eben die Scha­ria oder ein revo­lu­tio­nä­res Bedürf­nis oder ein Gesetz, das ver­bie­tet, bei Mond­schein über Peter­si­lie zu reden. Der hef­ti­ge Dämp­fer, den die öko­no­mi­sche Glo­ba­li­sie­rung in ihrer markt­wirt­schaft­li­chen Aus­prä­gung durch den wuchern­den Eta­tis­mus gera­de erfährt, könn­te sich auf die welt­wei­te Kom­mu­ni­ka­ti­on ausdehnen.

Die Frei­heit, sich über Lan­des­gren­zen und Sprach­bar­rie­ren hin­weg aus­zu­tau­schen, war viel­leicht nur eine schö­ne, aber kur­ze Illu­si­on, die auf der einen Sei­te zu stark kom­mer­zia­li­siert und auf der ande­ren ideologisch/politisch zu stark ein­ge­schränkt und ein­ge­hegt wur­de. Soll­te es Twit­ter dann noch geben, wird man viel­leicht nicht nur in Chi­na oder dem Iran eine VPN-Ver­bin­dung brau­chen, um dort lesen und schrei­ben zu kön­nen. In Deutsch­land aller­dings könn­te es dem­nächst schon am benö­tig­ten Strom man­geln, um sich dort umse­hen zu kön­nen. War­ten wir mal ab, ob uns Strom­aus­fäl­le bald als Schutz­maß­nah­me vor dem bösen Twit­ter-Rake­ten­mann ver­kauft wer­den und den­ken Sie beim Has­sen und Het­zen auch immer auf ihren CO2-Fuß­ab­druck, lie­be Leser!

Übri­gens nimmt die Bericht­erstat­tung über die Twit­ter-Files zumin­dest in den USA etwas Fahrt auf. Nur lei­der in die fal­sche Rich­tung: die Washing­ton Post ver­sucht, das Framing neu zu jus­tie­ren und erklärt die frei­en Jour­na­lis­ten Matt Taib­bi (ehe­mals Rol­ling Stone) und Bari Weiss (ehe­mals NYT) zu Kon­ser­va­ti­ven. Womit wir wie­der beim Ein­gangs­zi­tat von Alex­an­der Sol­sche­ni­zyn wären.