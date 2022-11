Der Zusam­men­bruch des FTX-Kryp­to-Impe­ri­ums brach­te eini­ge Gerüch­te her­vor, die sich rasch ver­brei­te­ten. Eines davon lau­tet, die Ukrai­ne habe dabei Fan­tas­til­li­ar­den ver­senkt. Und die US-Demo­kra­ten steck­ten tief drin im Sumpf. Drö­seln wir das gan­ze mal auf und schau­en, was übrig bleibt…

Erst ist es nur ein Flüs­tern, nicht mehr als ein fer­nes Geräusch. Dann wird es lau­ter, schwillt an zum Gerücht. Ein süßes Gerücht zumal, dass all dei­ne Vor­ur­tei­le bestä­tigt. Geahnt hat­te man es ja schon immer. Und zuzu­trau­en ist es „denen“ natür­lich sowie­so! Man könn­te jetzt der Ver­su­chung erlie­gen, mit zwei kna­cki­gen Zei­len und eini­gen ver­rausch­ten Bil­dern auf Face­book und Twit­ter die Empö­rung anzu­fa­chen und die Beweg­grün­de von „denen“ in den dun­kels­ten Far­ben zeich­nen. Doch schließ­lich drängt die Fra­ge nach dem „War­um“ nach vorn, ver­langt nach Plau­si­bi­li­tä­ten und Bewei­sen und belehrt dar­über, dass eine Kor­re­la­ti­on noch kei­ne Kau­sa­li­tät ist. Der Zusam­men­bruch des Kryp­to-Impe­ri­ums von Sam Bank­mann-Fried jeden­falls brach­te eini­ge Gerücht her­vor, die sich rasch ver­brei­te­ten. Er sei nach Argen­ti­ni­en geflo­hen, was er demen­tiert. Er sei auf den Baha­mas, wo sei­ne ehe­ma­li­ge Fir­ma FTX ihren Sitz hat, sagt er. Im Grun­de sind zwei ande­re Gerüch­te maß­geb­li­cher – und die gehö­ren zusam­men. Teil eins behaup­tet, über FTX wur­den Phan­tas­til­li­ar­den Dol­lar Steu­er­geld ohne Wis­sen der Steu­er­zah­ler an die Ukrai­ne geschickt, wo man das Geld dank alche­mis­ti­scher Kryp­to­kräf­te ver­meh­ren woll­te und nun alles ver­lo­ren habe. Teil zwei weiß aus „siche­rer“ Quel­le, dass FTX einen Teil der Gel­der zurück aus der Ukrai­ne in die schwar­zen Kas­sen der Par­tei der Demo­kra­ten gespült habe.

Drö­seln wir das gan­ze mal auf und schau­en, was von den Vor­wür­fen übrig­bleibt. Aber Vor­sicht! Es han­delt sich hier­bei ledig­lich um mei­ne Inter­pre­ta­tio­nen und selbst wenn ich am Ende fest­stel­len wer­de, dass die Vor­wür­fe nicht viel Sub­stanz haben, könn­te die „Ver­schwö­rung“ natür­lich längst auf das nächs­te Level vor­ge­rückt sein und die mir ver­bor­gen geblie­be­ne Absicht haben, mich – ja genau, so ziel­ge­nau und per­fi­de gegen mei­ne Leser gerich­tet muss es dann schon sein – auf die fal­sche Fähr­te zu locken. Doch Spaß bei­sei­te, die Ange­le­gen­heit ist wirk­lich nicht lustig.

Plötzlich Imperium

Zunächst müs­sen wir klä­ren, was FTX eigent­lich ist. Erst drei Jah­re alt ist das Unter­neh­men, das sei­nen vier­ten Geburts­tag wohl nicht mehr erle­ben wird. Es gehör­te zu fast 100 Pro­zent Sam Bank­man-Fried, einem MIT-Absol­ven­ten und Tech-Wun­der­kind von 30 Jah­ren, des­sen Ver­mö­gen vor weni­gen Tagen von 20 Mil­li­ar­den Dol­lar (Rang 14 in den Staa­ten) auf ziem­lich genau Null gefal­len war, als sei­ne Fir­men rund um FTX Insol­venz anmel­den muss­ten. FTX bau­te seit zwei Jah­ren auf dem höchst vola­ti­len Markt für Kryp­tos ein Deri­vat namens FTT, also eine Art Kryp­to aus Kryp­tos zusam­men und ver­kauf­te es erfolg­reich. Man muss­te bei FTX nicht ein­fach Bit­coin oder Ethe­re­um, The­ter, Sola­na, Pol­ka­dot, Stel­lar, ICON oder wie die Coins sonst hie­ßen kau­fen und ver­kau­fen, son­dern konn­te auch auf den Fall oder den Anstieg der Kur­se wetten.

Inter­es­sant wur­de das für vie­le Anle­ger des­halb, weil FTX schein­bar einen Weg her­aus aus den all­ge­mein sin­ken­den Kur­sen der Kryp­tos gefun­den hat­te. Gegen den Trend des Mark­tes blie­ben FTT-Token ver­gleichs­wei­se sta­bil. Um es kurz zu machen und nicht all­zu sehr ins Detail gehen zu müs­sen – was ich man­gels Insi­der-Wis­sen auch nicht leis­ten kann – ist dann wohl das pas­siert, was bei allen Pon­zi-Model­len frü­her oder spä­ter pas­siert: jemand woll­te sehen und ist vom Tisch auf­ge­stan­den (in dem Fall die Fir­ma Binan­ce, die nach einem Blick in die Bilan­zen von einem Kauf­an­ge­bot zurück­trat), es brach Panik aus und rasch alles zusammen.

Plötzlich alles weg?

Die schein­ba­re Sta­bi­li­tät jedoch und die Mög­lich­keit, alle nur denk­ba­ren Kryp­to-Zah­lun­gen zu bün­deln, brach­te im März 2022 das ukrai­ni­sche Finanz­mi­nis­te­ri­um auf die Idee, mit Hil­fe von FTX Spen­den zu sam­meln. Sam Bank­man-Fried selbst leg­te mit einer Mil­li­on in ICON-Coins den Grund­stein. Unter https://donate.thedigital.gov.ua/ und dem Mot­to „Help Ukrai­ne with cryp­to, don’t lea­ve us alo­ne with the enemy“ wur­den schon weni­ge Stun­den nach Start am 14.3.2022 etwa 48 Mil­lio­nen Dol­lar ein­ge­sam­melt. In Kryp­to-Äqui­va­len­ten zunächst, ver­steht sich. Aller­dings war FTX nicht die ein­zi­ge Kryp­to-Quel­le, die in Rich­tung Kiev floss. Schon vor Beginn der FTX-Zusam­men­ar­beit waren über ande­re Kanä­le 80 Mil­lio­nen Dol­lar zusammengekommen.

Nun zur Legen­de, hier wären rie­si­ge Geld­men­gen ver­deckt geflos­sen, die jetzt weg sei­en. Die offi­zi­el­le ukrai­ni­sche Spen­den­sei­te ist seit der FTX-Insol­venz off­line. Im Web­ar­chiv fin­det sich aber das letz­te Back­up vom 13. Okto­ber 2022 und das weist eine Gesamt­sum­me von 60 Mil­lio­nen Dol­lar aus. Inter­pre­tie­ren Sie das dort ste­hen­de „more than“ nicht zu groß­zü­gig, lie­be Leser. Wären es 65 oder 70 Mil­lio­nen Dol­lar, stün­de das dort! Cryp­to-Hub mel­de­te zwar, „Ana­lys­ten schät­zen“, dass bis zu 100 Mil­lio­nen Dol­lar dort ein­ge­gan­gen sind, aber wer die­se Ana­lys­ten sind und wor­auf deren Schät­zung beruht, bleibt im Dun­keln. Wie dun­kel es im Dun­keln ist, belegt Yahoo-News-Tai­wan, wo aus den 100 Mil­lio­nen gleich mal 200 Mil­lio­nen wur­den. Mehr geht wohl immer.

Es scheint wohl eher so, dass die Anfangs­eu­pho­rie der Kryp­to­spen­der rasch nach­ge­las­sen hat und wenig spricht dafür, dass sich die Sum­me im letz­ten Monat noch wesent­lich über die gemel­de­ten 60 Mil­lio­nen erhöht hat. Auch kann ich mir nicht vor­stel­len, dass die Ukrai­ne die Spen­den aus Spe­ku­la­ti­ons­grün­den auf dem Kon­to belas­sen hat. Ers­tens weil man immer noch einen hef­ti­gen Krieg im Lan­de hat und jeden Dol­lar braucht, zwei­tens weil die Kryp­to-Kur­se wei­ter sta­bil nach Süden zei­gen und die Zukunft des Lan­des nicht im Über­über­mor­gen­land ver­han­delt wird, weil man heu­te für Muni­ti­on und Essen sor­gen muss. Kor­rup­ti­on hin oder her. Aber selbst wenn wir das Schlimms­te unter­stel­len, wären es „nur“ ver­lo­re­ne 60 Mil­lio­nen Dol­lar. Und bit­te setz­ten wir das „nur“ ins rich­ti­ge Ver­hält­nis. Für die einen ist es mehr Geld, als sie je im Leben zu Gesicht bekom­men, für die ande­ren reicht es gera­de, um eine hal­be Stun­de Krieg zu führen.

Natür­lich poppt hier gleich das nächs­te Gerücht auf, näm­lich dass die Ukrai­ne die wah­re Höhe der Spen­den ver­schlei­ert hat. Aber war­um soll­te man dies tun? In sol­chen Din­gen gewinnt Über­trei­bung Infor­ma­ti­ons­krie­ge und 60 Mil­lio­nen klingt ange­sichts der Sum­men, die der Krieg täg­lich ver­schlingt, eher nach der Por­to­kas­se der Pfad­fin­der. Ver­mut­lich ist also bei dem Bank­rott wenig bis kein Spen­den­geld ver­lo­ren gegan­gen, was man vom Kapi­tal der regu­lä­ren FTX-Inves­to­ren nicht behaup­ten kann: Sequoia Capi­tal, einer der größ­ten Risi­ko­ka­pi­tal­ge­ber der USA, schreibt sei­ne 213 Mil­lio­nen Dol­lar Inves­ti­ti­on kom­plett ab. Die Ukrai­ne hat nie in FTX inves­tiert, son­dern die Platt­form als Spen­den­ka­nal benutzt. Ver­mut­lich ist also nichts dran an den „gehei­men Über­wei­sun­gen“, die ja ange­sichts der öffent­li­chen Empö­run­gen über die ech­te, ganz und gar nicht gehei­me finan­zi­el­le Unter­stüt­zung auch gar nicht nötig wären.

Doch jetzt kommt die sinist­re „Drit­te Sei­te“ ins Spiel, der „gehei­me Pro­fi­teur“: die Demo­kra­ti­sche Par­tei der Ver­ei­nig­ten Staa­ten. Und wie (fast) jede gute Ver­schwö­rung beginnt auch die­se mit einer Wahr­heit, aus der sich ein Anfangs­ver­dacht bas­teln lässt. Steht nicht FTX-Grün­der Sam Bank­man-Fried auf der Lis­te der Groß­spen­der für die Biden-Par­tei auf Bun­des­ebe­ne für die gera­de abge­hal­te­nen Mid­terms auf Platz zwei? Mit sage und schrei­be 37,7 Mil­lio­nen Dol­lar? Gleich hin­ter – Trom­mel­wir­bel, eine Augen­braue hoch­zie­hen – Geor­ge Soros? Na, wenn das nicht… ähm, nein, nicht unbedingt.

Minu­ti­ös lis­tet der „Dai­ly Cal­ler“ alle die klei­nen und gro­ßen Spen­den auf, die Bank­man-Fried in den letz­ten Jah­ren die ver­schie­dens­ten Dems und ihre PACs, die „Poli­ti­cal Action Com­mit­tee“ genann­ten Lob­by­grup­pen der Par­tei­en gezahlt hat. Das alles ist höchst dubi­os, aber völ­lig legal. Man kann es nach­le­sen. Und kri­ti­sie­ren. Der Zweck die­ser „poli­ti­schen Land­schafts­pfle­ge“ rich­te­te sich vor­der­grün­dig gegen die Regu­lie­rung des Kryp­to-Mark­tes ganz all­ge­mein. Doch man kann wohl davon aus­ge­hen, dass er eher spe­zi­ell Wohl­ge­fal­len für sich und sei­ne Fir­ma im Sinn hat­te. FTX stol­per­te aber nicht über zu har­te oder zu schwa­che Regu­lie­rung, son­dern weil es sei­ne Kun­den betrog und den Wert sei­ner Fir­men auf­ge­bla­sen hat­te, indem das Kapi­tal der einen jeweils aus Antei­len an der ande­ren bestand. FTX und Ala­me­da Rese­arch, sei­ne ers­te Fir­ma, waren also wie man so sagt „an der Hüf­te zusam­men­ge­wach­sen“, gaben sich aber den Anschein, eigen­stän­dig zu sein und täusch­ten so die Investoren.

Aus Bank­man-Frieds Affi­ni­tät gegen­über den Demo­kra­ten dar­auf zu schlie­ßen, dass die Demo­kra­ti­sche Par­tei ihn dafür benut­ze, ihre Kas­sen zu fül­len, ist da nur der nächs­te Schritt auf der Unter­stel­lungs­lei­ter. Doch nir­gends kann man auch nur den kleins­ten Beweis dafür fin­den. Das muss ja nicht so blei­ben und jeder, der vali­de Bewei­se dafür hat, dass stimmt, was ohne­hin alle wis­sen, näm­lich, dass Poli­ti­ker kor­rupt sind, möge vor­tre­ten. Viel­leicht wird es ja sogar eines Tages einen Unter­su­chungs­aus­schuss im Kon­gress geben, der das unter die Lupe nimmt. Ich fürch­te aller­dings, dass Joe Biden da im Zeu­gen­stand einen Vor­teil bei­spiels­wei­se gegen­über unse­rem Kanz­ler Olaf Scholz hät­te, den man nach Wire­card fragt. Im Gegen­satz zu die­sem kann jener sich näm­lich tat­säch­lich an nichts erinnern.

Zuerst erschie­nen auf achgut.com