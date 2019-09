Stellen Sie sich vor, sie sitzen bei einer Poker­par­tie und haben gute Karten. Sie ahnen, dass Ihr Gegen­über ein lau­si­ges Blatt hat, aber der grinst Sie nur an und erhöht die Ein­sätze. Ihnen geht langsam das Geld aus, aber sie gehen schließ­lich aufs Ganze und wollen sehen. Die Regeln sind klar, Karten auf den Tisch! Doch ihr Gegen­über grinst weiter und zeigt seine Karten nicht. Sicher, Sie gewin­nen! Der Einsatz gehört Ihnen, aber Ihr Gegen­über behaup­tet frech, er habe gar nicht ver­lo­ren, er habe nur eine Frist ver­strei­chen lassen. Sein Blatt sei nach wie vor unschlag­bar, er zeigt es Ihnen aber nicht! Was nach einem ganz miesen Spiel klingt, ist die Rea­li­tät. Der Spieler, der „sehen“ wollte heißt Timothy Ball, der Typ mit dem „gehei­men Blatt“ ist Michael Mann und das „Spiel“ fand vor wenigen Tagen am obers­ten Gericht von British Colum­bia in Kanada statt. Fall Sie von dieser Partie bisher nichts gehört haben, liegt das jedoch nicht daran, dass sie nur von „lokaler Bedeu­tung“ wäre. Die Bedeu­tung des Spiels ist groß, auch deshalb, weil sein Ausgang ein aus Angst errich­te­tes Gebäude ins Wanken bringt und dessen Fun­da­ment sich gerade in Treib­sand ver­wan­delt hat: Die Mär vom aus­schließ­lich men­schen­ge­mach­ten Kli­ma­wan­del und ihre gra­phi­sche Inkar­na­tion, die Hockey­stick-Kurve.

Wie alles begann

Michael Mann ist niemand anderes als der Vater dieser Hockey­stick-Kurve, einer Grafik der glo­ba­len Durch­schnitts­tem­pe­ra­tur, die seit tausend Jahren angeb­lich nur so vor sich hin düm­pelte, bis der Mensch mit der Indus­tria­li­sie­rung dafür gesorgt hätte, dass die Tem­pe­ra­tur rasant anstieg. Das sieht dann aus, wie ein Eis­ho­ckey-Schlä­ger, dessen Blatt in Rich­tung Kli­ma­ka­lypse weist. Beweis erbracht, Panik erzeugt! Und das lange vor Greta! Denn erst mal kam Al Gore, der die Kurve in seinem Film „Eine unbe­queme Wahr­heit“ dra­ma­tur­gisch ein­baute. Ein ex-Vize­prä­si­dent der Demo­kra­ten zeigt uns in einem Oscar-prä­mier­ten Film ein Dia­gramm, von dem ein Wis­sen­schaft­ler sagt, es beruhe auf Daten und Fakten und Gore erhält dafür auch noch den Friedensnobelpreis…was kann da schon schief gehen!

Doch Wis­sen­schaft funk­tio­niert nicht so, es sei denn, sie fällt der Politik in die Hände. Oder den Tat­ort­rei­ni­gern und Tür­ste­hern bei Wiki­pe­dia. Dort ist zu lesen, dass „…In der wis­sen­schaft­li­chen Lite­ra­tur die grund­sätz­li­che Kor­rekt­heit des Hockey­schlä­ger-Dia­gramms nahezu durch­ge­hend bestä­tigt“ wurde. Das Wört­chen „nahezu“ ist putzig, weil es eine ganze Reihe von Wis­sen­schaft­lern gibt, die das ganz anders sehen. Zum Bei­spiel jene 386, die auf einer „spe­zi­el­len Liste“ stehen, damit deren Arbei­ten nicht ver­se­hent­lich im Fach­blatt „Nature“ erschei­nen (Sie ahnen es sicher: alles Leugner und Zweif­ler). Den Namen Tim Ball werden sie dort ebenso finden wie den Phy­si­ker Freeman Dyson oder den nie­der­län­di­schen Umwelt­öko­no­men Richard Tol, der 2014 aus Protest gegen das Abglei­ten des IPCC in blanken Alar­mis­mus den Welt­kli­ma­rat ver­las­sen hat. Tols Idee, die Mensch­heit könne wegen des Kli­ma­wan­dels Anpas­sungs­maß­nah­men ergrei­fen, ver­schwand aus dem Zustands­be­richt des IPCC.

Der Beweis der Hockeystick-Kurve bleibt aus

Was nun die wiki­pe­dieske These der „Bestä­ti­gung“ des Hockey­stick-Dia­gramms angeht, gibt es eine all­ge­mein aner­kannte Methode, der sich jede wis­sen­schaft­li­che Publi­ka­tion unter­zie­hen muss, um (vor­be­halt­lich spä­te­rer Fal­si­fi­zie­rung) als aner­kannt gelten zu können: Peer-Review. Man muss sich gefal­len lassen, dass Fach­kol­le­gen (nicht nur aus­ge­wählte) Daten und Methode unter die Lupe nehmen und hoffen, dass diese zu den­sel­ben Ergeb­nis­sen kommen (Veri­fi­zie­rung). Die alche­mis­ti­sche Methode, der Kon­kur­renz die eigenen gehei­men Formeln und Beschwö­run­gen vor­zu­ent­hal­ten, ist unzu­läs­sig, ebenso wie das Behar­ren auf einem wie auch immer gear­te­ten „Konsens”. Wäre das anders, würden wir heute noch durch Unter­tau­chen fest­stel­len, ob eine Frau eine Hexe ist – das war nämlich auch einst „wis­sen­schaft­li­cher Konsens”.

Wer Hockey­stick-Kurven zeich­net, muss Daten, Algo­rith­men und die Hände vor­zei­gen, mit denen er beides in die gewünschte Form gekne­tet hat. Womit wir wieder bei der Poker­par­tie vor dem kana­di­schen Gericht wären.

Timothy (Tim) Ball ist Wis­sen­schaft­ler, ein vor­lau­ter noch dazu und er tut das, was Wis­sen­schaft­ler nun mal so tun: er zwei­felt. (Etwas, dass man auch am Inhalt des Wiki­pe­dia-Arti­kels über ihn tun sollte.) Er kam nämlich bei der Aus­wer­tung der Kli­ma­da­ten der letzten 2000 Jahre zu ganz anderen Ergeb­nis­sen als Mann. Für Mann und seine Hockey­kurve hat es sowas wie die römi­sche Warm­zeit, das mit­tel­al­ter­li­che Kli­ma­op­ti­mum oder die „kleine Eiszeit“ nicht gegeben, was Ball dazu ver­an­lasste zu kalau­ern, Mann gehöre wohl eher in ein Staats­ge­fäng­nis als an die Uni­ver­si­tät von Penn­syl­va­nia (orig. “belongs in the state pen, not Penn. State“), was zwar schlag­fer­tig und witzig ist, ihm jedoch eine Ver­leum­dungs­klage von Mann ein­brachte, über welche nun ent­schie­den wurde.

Der Prozess

Um es kurz zu machen: der Prozess zog sich über Jahre hin und war für Ball nicht der einzige dieser Art. Erst 2018 wurde eine andere Klage gegen ihn abge­wie­sen. Das IPCC schickt seine Besten, um Ball sein freches Mund­werk zu stopfen, was aber nicht son­der­lich gut gelin­gen will. Das Gericht in Kanada jeden­falls wollte Ball Gele­gen­heit geben, seine Betrugs-Anschul­di­gun­gen zu bewei­sen und natür­lich auch Mann, diese zu wider­le­gen. Die Sache sei ganz einfach, Mann solle dem Gericht die Daten offen legen, die zu seiner Hockey­stick-Kurve führten. Eine schon häufig gestellte For­de­rung, welcher Mann bislang – wohl in guter Alche­mis­ten­tra­di­tion – und auch vor Gericht nicht nachkam.

Thomas Lifson drückt es in „Ame­ri­can Thinker“ so aus: „Real science, not the phony “con­sen­sus” version, requi­res open access to data, so that skep­tics (who play a key role in science) can see if results are repro­du­ci­ble.“

Mann weicht dem Vorwurf der Geheim­nis­krä­me­rei jedoch aus, er behaup­tet, es sei ledig­lich eine Frist ver­stri­chen. Balls Behaup­tung, Manns Algo­rith­mus würde immer einen Hockey­schlä­ger aus­wer­fen, ganz gleich, womit man ihn füttere, konnte Mann so jedoch nicht wider­le­gen. Was das für Schlüsse über den Algo­rith­mus oder die Daten oder Manns Metho­den zulässt, darüber mag sich jeder eigene Gedan­ken machen.

Es darf ange­nom­men werden, dass Mann, dessen Rolle in der Kli­ma­kir­che noch am ehesten mit einem Evan­ge­lis­ten oder Kir­chen­va­ter zu ver­glei­chen ist, sich die Gele­gen­heit kaum hätte ent­ge­hen lassen, einem frechen „Kli­ma­l­eug­ner“ die wahre Bot­schaft der Apo­ka­lypse gericht­lich in die Vita ein­bren­nen zu lassen. Doch er konnte es nicht, weil er offen­bar um sein „mieses Blatt“ wusste und so nicht nur den Prozess verlor, sondern auch noch die Gerichts­kos­ten tragen muss. Seine wis­sen­schaft­li­che Glaub­wür­dig­keit ist längst dahin, auch wenn die Kli­ma­kirch­ler ihn immer noch als Helden ver­eh­ren.

Wie lange noch?

Seit ihrer ersten Publi­ka­tion 1998 ist die „Hockey­stick-Kurve“ als Fol­ter­werk­zeug der Selbst­be­zich­ti­gung fester Bestand­teil der pro­phe­zei­ten Klima-Apo­ka­lypse. Das Zustan­de­kom­men dieser Kurve scheint aber einem Wunder zu ver­dan­ken zu sein, dass sich nur in der Gegen­wart Manns mani­fes­tierte. Repro­du­zie­ren lässt es sich offen­bar nicht. Auch wenn die ominöse Kurve heute anderen „Kli­ma­wun­dern“ Platz macht und nicht mehr so oft als „knall­har­ter Beweis“ her­an­ge­zo­gen wird, ist sie doch ein ent­schei­den­der Aus­lö­ser einer sich ins Uner­mess­li­che stei­gern­den pseu­do­re­li­giö­sen Panik, die ganze Volks­wirt­schaf­ten zu ver­schlin­gen droht. Kli­ma­de­batte, Ener­gie­wende, Schul­streiks, Sozia­lis­ti­sche Tag­träume, Flug­scham, Auto­scham, Fleisch­scham, Ver­zicht auf Kinder…die Liste ist endlos.

Doch wenn nach der gefälsch­ten „97%-Cook-Studie“ nun schon der zweite Grün­dungs­my­thos als Betrug (O‑Ton Trump: Hoax) ent­tarnt ist, wann bricht die ganze Hys­te­rie endlich und end­gül­tig in sich zusam­men? Wann kehren wir endlich zu dem guten Prinzip zurück, dass Zweifel keine Ket­ze­rei, sondern Mittel der Erkennt­nis ist? Wann erken­nen wir wieder an, dass poli­ti­scher „Konsens“ den Tod wis­sen­schaft­li­cher Neugier bedeu­tet? Wann treten wir endlich einen Schritt zurück und betrach­ten das ganze Bild? Wann erken­nen wir an, dass es nicht darum gehen kann, der Erde eine will­kür­lich aus­ge­dachte „Wohl­fühl­tem­pe­ra­tur“ zu ver­pas­sen, sondern jeder Ver­än­de­rung im Klima mit Anpas­sung zu begeg­nen, während wir gleich­zei­tig mensch­li­ches Fehl­ver­hal­ten abstel­len, dessen Aus­wir­kun­gen heute gern pau­schal dem Kli­ma­wan­del zuge­schla­gen werden?

Die Küs­ten­ero­sion lässt die Haupt­in­sel Fidjis „ver­sin­ken“, nicht ein Anstieg des Mee­res­spie­gels und eine belie­bige kor­rupte und klep­to­kra­ti­sche Regie­rung in Afrika treibt mil­lio­nen­fach mehr Men­schen in die Flucht, als es der Kli­ma­wan­del je könnte. Ja, der Kli­ma­wan­del ist real, das war er immer. Was uns die Hockey­stick-Kurve und ihr Erfin­der aber ein­re­den wollen, ist das genaue Gegen­teil. Die Sta­bi­li­tät wurde zum Nor­mal­zu­stand erklärt und die Ver­än­de­rung zur Kata­stro­phe. Wenn das kein Grund zum kalau­ern ist: Kli­ma­l­eug­ner!

Ein Optimist ist ein Pessimist, der die Finger von Google lässt

Schaut man sich das man­gelnde mediale Echo auf das Gerichts­ur­teil in Kanada an, könnte man jedoch ver­zwei­feln. Überall Schwei­gen im Walde. Mit Aus­nahme einiger kleiner Jour­nale und Blogs in den USA und Kanada (hier, hier und hier) ist die Nie­der­lage Manns keine Meldung wert, dabei ist die Trag­weite noch gar nicht abzu­schät­zen. Zwanzig Jahre „Kli­ma­for­schung“ in eine einzige, ver­engte Rich­tung stehen auf der Kippe und mit ihnen hun­derte Mil­li­ar­den Euro und Dollar, die teils schon aus­ge­ge­ben wurden, teils zuge­sagt sind. Kli­ma­ak­ti­vis­ten schwän­zen die Schule oder ver­rich­ten ihre Not­durft im Auftrag der Welt­ret­tung auf Renn­boo­ten in Eimern – und das alles für nichts und wieder nichts!

Bedenkt man, wie viel für Akti­vis­ten und Pro­fi­teure der Kli­ma­hys­te­rie auf dem Spiel steht, war Manns Gegen­wehr vor Gericht – die ja die Gegen­wehr des gesam­ten Klima-Estab­lish­ments hätte sein müssen – gera­dezu erbärm­lich schwach. Das aus­blei­bende Medi­en­echo zeigt jedoch wieder einmal, dass es in der Kli­ma­de­batte längst nicht mehr um Fakten geht, auch nicht um gerichts­feste. Die Medien hecheln nun schon seit min­des­tens zwei Jahr­zehn­ten so begie­rig der Apo­ka­lypse ent­ge­gen, dass man sich die Ent­schul­di­gungs­texte gar nicht aus­den­ken mag, welche die Kle­ber­cläuse und Gau­se­gun­du­las vom Tele­promp­ter ablesen müssten, würde der ganze Kli­ma­zir­kus in sich zusam­men­bre­chen: „Ähm, ‚tschul­di­gung, war gar nicht so schlimm wie wir immer sagten, wir hatten da einen kleinen Fehler bei der Grundannahme…sorry“. Und weil das nie gesche­hen wird, werden die Zuschauer von Lesch & Lanz nichts vom Urteil eines kana­di­schen obers­ten Gerichts erfah­ren und auch nichts von seiner Trag­weite. Tim Ball rief „Der Kli­ma­gott ist tot“, dessen Ver­tei­di­ger Michael Mann schwieg und keiner hat etwas mit­be­kom­men.

Und nun das Wetter. Heute 32 Grad in Deutsch­land, die Kli­ma­ka­ta­stro­phe ist da! Wir werden alle sterben! Mea Culpa! CO2-Steuer jetzt!