Eigent­lich hät­te ja ChatGPT, die­ser KI-Sarg­na­gel der Text­krea­ti­vi­tät, die­sen Arti­kel schrei­ben kön­nen. Ein paar Links exzer­pie­ren, eini­ge Alli­te­ra­tio­nen hin­zu­fü­gen und eine fre­che Schluss­fol­ge­rung ergänzt…fertig ist die Lau­be. Doch der Micro­soft-Knecht wei­gert sich bekannt­lich, gegen den Sta­chel zu löcken und ver­wei­gert die Zusam­men­ar­beit, sobald Kri­tik am herr­schen­den Nar­ra­tiv gewünscht wird. Rich­tig bockig wird der Bot dann. Aber im Grun­de ist das was Gutes. Denn wenn sich Tages­schau­kom­men­ta­re und Jubel­mel­dun­gen über die Ener­gie­wen­de und Krieg zukünf­tig ganz von selbst schrei­ben und die Fließ­band­ar­bei­ter der Affir­ma­ti­on arbeits­los wer­den, bleibt Kri­tik auch wei­ter Hand­ar­beit. Genau wie die vie­len tol­len Geset­ze, die unse­re Poli­ti­ker machen – wann wür­den die jemals über­flüs­sig! Immer zum Jah­res- oder Monats­wech­sel lesen wir Arti­kel unter der Über­schrift „Was sich im [hier bit­te Monat oder Jahr ein­fü­gen] für Ver­brau­cher ändert“ und stel­len ver­blüfft fest, dass es seit lan­gem nur noch zwei Sor­ten von Ver­än­de­run­gen in die­sem Land gibt: die Teu­ren und die Über­grif­fi­gen. Man­che sind sogar bei­des. Am Ende geht es aber stets dar­um, dass dem Bür­ger etwas ver­bo­ten, befoh­len oder weg­ge­nom­men wird. Und solan­ge es noch etwas zu ver­bie­ten, befeh­len und weg­zu­neh­men gibt, man­gelt es nie an neu­en Geset­zen im Land!

Jedoch scheint uns ein posi­ti­ves Gesamt­bild, ein Ziel oder eine trag­fä­hi­ge Idee abhan­den gekom­men zu sein, die alle die­se Ver­än­de­run­gen zuver­läs­sig und selbst­ver­ständ­lich und für jeden ein­zel­nen Bür­ger trägt. Es müss­te schon etwas sein, das man nicht pre­di­gen muss, etwas, dass in jedem Men­schen von Natur aus ange­legt ist. Das Stre­ben nach Glück zum Bei­spiel. Wo habe ich das nur schon mal gehört. Nicht, dass die Poli­tik nicht ver­su­chen wür­de, so etwas künst­lich und wort­reich zu erzeu­gen! Doch der Kli­ma­wan­del als A und O taugt als ver­bind­li­ches und ver­bin­den­des Ziel eben genau­so wenig wie die letz­te ver­gleich­bar fixe Idee, der Auf­bau des Sozia­lis­mus in der DDR. Alles, was damit in Berüh­rung kommt, schmeckt nach Ver­zicht, Bevor­mun­dung, Man­gel und Berei­che­rung einer klei­nen Eli­te.

Flugscham statt Lebensfreude

Dekli­nie­ren wir das mal für eini­ge Lebens­fel­der durch, so ersetzt Flug­scham das Flie­gen, Fahr­rad das Auto, Stadt-WG das Eigen­heim, Frie­ren das Hei­zen und die Heu­schre­cke das Steak. Spaß, Lebens­freu­de und Opti­mis­mus wer­den aus dem Land gedrückt wie aus einer Zahn­pas­ta­tu­be. Nicht mal der Sport bleibt davon ver­schont, wie die poli­ti­sier­te Fuß­ball-WM gezeigt hat. Es bleibt natür­lich auch der Poli­tik nicht ver­bor­gen, dass sich die Stim­mung ver­schlech­tert, wes­halb man viel gelie­he­nes und gedruck­tes Geld statt in Inves­ti­tio­nen in den Kon­sum (vul­go Ret­tungs­pa­ke­te) lenkt – ohne an die Fol­gen zu den­ken. Zum Bei­spiel deckt das künf­ti­ge 49-Euro-Ticket der Bahn ja nicht die Kos­ten für den Bahn­ver­kehr. Viel­mehr steigt der Ver­schleiß der Bahn-Infra­struk­tur durch die stär­ke­re Nut­zung, ohne dass man­geln­de Qua­li­tät, Unpünkt­lich­keit oder geschlos­se­ne Spei­se­wa­gen eine Rol­le spie­len dür­fen. Man bezahlt 49 Euro und bekommt genau das – Qua­li­tät für 49 Euro im Monat. Die hoch sub­ven­tio­nier­ten DDR-Mie­ten und der Haus­schwamm las­sen schön grü­ßen. Bahn­chef Lutz fei­ert lie­ber fleisch­lo­se Kost im Bord­re­stau­rant, denn dafür gibt es Nar­ra­tiv­punk­te. Für so lang­wei­li­ge Zie­le wie Pünkt­lich­keit und ein zuver­läs­si­ges Stre­cken­netz gibt es die nicht.

Alle Gesetz­ge­bung ist heu­te akti­vis­ti­sches Stück­werk, ideo­lo­gisch über­frach­tet und steckt vol­ler logi­scher Wider­sprü­che. Im Detail ist das nur gele­gent­lich amü­sant, etwa wenn aktu­ell im Fern­ver­kehr der Bahn die Mas­ken fal­len, die­se ab sofort jedoch im Auto mit­ge­führt wer­den müs­sen. Ver­ste­hen muss man das nicht, nur befol­gen. Laut Allens­bach-Umfra­ge zwei­feln vie­le Deut­sche an der Zukunfts­fä­hig­keit des eige­nen Lan­des. Nur noch 14 Pro­zent glaubt, dass unser Land auf einem guten Weg ist. Die Hälf­te glaubt (oder weiß), dass schon heu­te vie­les nicht mehr funk­tio­niert. Der Rest klebt irgend­wo auf Stra­ßen oder an Ses­seln fest.

Es gibt natür­lich spek­ta­ku­lä­re Bei­spie­le für die­ses Staats­ver­sa­gen, die jedem sofort in den Sinn kom­men. In Ber­lin zum Beispiel…Berlin. Aber es sind die ver­gleichs­wei­se klei­nen Din­ge, die in der täg­li­chen Empi­rie unan­ge­nehm auf­fal­len. Sper­run­gen, Schlag­lö­cher, Brü­cken mit ver­rin­ger­ter Trag­last, ver­zö­ger­te oder auf­ge­ge­be­ne Bau­pro­jek­te. Auch die Schwie­rig­kei­ten in buch­stäb­lich allen Bran­chen, qua­li­fi­zier­tes oder auch nur moti­vier­tes Per­so­nal zu fin­den. Eben­so der schlep­pen­de Aus­bau der Glas­fa­ser und dort, wo er vor­an kommt, die schlam­pi­ge Umset­zung. Nichts wird pünkt­lich fer­tig, fährt oder fliegt. Die Infra­struk­tur fährt ent­we­der auf Ver­schleiß, wird wie unse­re Ener­gie­ver­sor­gung als Jen­ga-Turm Stück für Stück weg­ge­ris­sen oder über­schlägt sich in Grö­ßen­wahn, um mit Son­ne und Wind ins Über­über­mor­gen­land zu gelan­gen. Ein „gro­ßer Sprung nach vorn“, wie ihn Mao nicht blin­der hät­te in Sze­ne set­zen kön­nen. Dass der Weg jedoch rich­tig sein muss, dar­an darf es indes kei­ner­lei Zwei­feln geben. Kein Kir­chen­tag, kei­ne Poli­ti­ker­re­de und kei­ne staat­li­che Will­kür­maß­nah­me kommt heu­te noch ohne Fin­ger­zeig auf Kli­ma­ka­ta­stro­phe und Welt­ret­tung aus. Als fet­te Prä­am­bel hat sich das The­ma in alles geschli­chen, was an staat­li­chen Zit­zen saugt, ob es nun För­der­pro­gram­me, For­schungs­gel­der oder unter­las­se­ne Instand­hal­tung unse­rer Infra­struk­tur ist. Auch hier lau­fen völ­lig gegen­sätz­li­che Din­ge in einer Gleich­zei­tig­keit ab, die kaum jeman­dem auf­fällt.

Windige Gesetze

Die Neu­re­ge­lun­gen im „Wind-an-Land-Gesetz“ sor­gen nun dafür, dass Plan­vor­ga­ben für den Flä­chen­ver­brauch für Wind­kraft­an­la­gen für alle Bun­des­län­der gel­ten. Völ­lig gleich­gül­tig, was die Bür­ger vor Ort davon hal­ten oder wie wind­reich die Län­der sind. Mit staat­lich-ideo­lo­gi­schem Zwang las­sen sich so im Zwei­fel sämt­li­che öko­lo­gi­schen Beden­ken oder Wald- und Arten­schutz außer Kraft set­zen. Ja, man spricht gar von „Tritt­brett­fah­re­rei“, wenn der Aus­bau der Wind­ener­gie in man­chen Bun­des­län­dern „hin­ter­her hin­ke“ und man sich dort dar­auf ver­las­se, dass anders­wo Anla­gen errich­tet wer­den. Zitat aus Wirtschaftsdienst.eu:

„Der Bund hat das Inter­es­se, dass die von ihm fest­ge­leg­ten natio­na­len Aus­bau­zie­le erreicht wer­den. Unte­re Ebe­nen schau­en hin­ge­gen stär­ker auf die loka­len Aus­wir­kun­gen des Wind­ener­gie­aus­baus. Dabei rücken dann als nega­tiv wahr­ge­nom­me­ne loka­le Aus­wir­kun­gen auf Mensch, Land­schaft und Natur stär­ker in den Vor­der­grund. Gleich­zei­tig pro­fi­tie­ren die Men­schen vor Ort nicht unbe­dingt unmit­tel­bar von Win­de­n­ener­gie­an­la­gen und dem von ihnen erzeug­ten Strom. Des­we­gen haben die unte­ren Ebe­nen oft­mals kein beson­de­res Inter­es­se, Flä­chen für die Wind­ener­gie bereit­zu­stel­len. Dies wird noch dadurch ver­stärkt, dass eine kli­ma­neu­tra­le Strom­ver­sor­gung mit Wind­ener­gie ein öffent­li­ches Gut ist, solan­ge nur eine deutsch­land­weit ein­heit­li­che Strom­preis­zo­ne besteht. Die Län­der haben somit Anrei­ze, sich auf Aus­bau­be­mü­hun­gen ande­rer Län­der zu ver­las­sen und ihren eige­nen Bei­trag nicht zu erhö­hen. Es liegt mit­hin ein klas­si­sches Tritt­brett­fah­rer­pro­blem vor.“

Wir lesen und ver­ste­hen, dass der Mensch mit sei­nen Natur und Nei­gung, in Ruhe gelas­sen zu wer­den, dem Zen­tra­lis­mus im Weg ist. Pech für den Men­schen und sei­nen Nah­be­reich. Die Zen­tral­ge­walt rollt über ihn und sei­ne Inter­es­sen hin­weg. Und nun froh­lo­cke, Mensch! Es ist doch nur zu dei­nem Bes­ten.

Gleich­zei­tig könn­ten wir erle­ben, wie Abriss und Neu­bau der Tal­brü­cke Rah­me (einer von dut­zen­den Brü­cken der Auto­bahn 45, die so maro­de sind, dass sie gesperrt, abge­ris­sen und neu gebaut wer­den müs­sen) durch erneu­te Umwelt­ver­träg­lich­keits­prü­fun­gen ver­zö­gert oder gestoppt wer­den könn­ten. Die Auto­bahn 45 ist seit mehr als einem Jahr gesperrt, aber was macht es schon, dass Anwoh­ner und Gewer­be­be­trie­be in der Gegend unter der Mehr­be­las­tung durch Umwe­ge extrem belas­tet sind.

Das hin­dert Akti­vis­ten übri­gens nicht dar­an, wie­der ein­mal „Far­be zu beken­nen“. Drei Ton­nen davon schlepp­ten sie auf die maro­de und gesperr­te Brü­cke, um damit die Wor­te „Lasst und Brü­cken bau­en“ zu malen. Das war aller­dings nicht als Kri­tik am schlep­pen­den Abriss und Neu­bau der Brü­cke zu ver­ste­hen. Viel­mehr han­del­te es sich um eine Soli­da­ri­täts­be­kun­dung mit der Ukrai­ne. Eimer vol­ler Far­be und Akti­vis­ten­schweiß für abso­lut nichts, eine Null­num­mer, die weder den Ukrai­nern hilft noch Putin beein­druckt, denn über die Rah­me-Brü­cke fährt mit Sicher­heit kein Pan­zer! Durch­hal­te­pa­ro­len und Sym­bo­lis­mus auf Rui­nen – ein tref­fen­de­res Bild lässt sich von Deutsch­land und sei­ner ver­nach­läs­sig­ten All­men­de als Platt­form für Als-ob-Ges­ten der­zeit kaum zeich­nen. Als ob das jeman­den inter­es­sie­ren wür­de (außer der Pres­se). Als ob das irgend etwas bewir­ken könn­te (außer Pres­se­mel­dun­gen).

Und es brö­ckeln nicht nur Stra­ßen und Brü­cken. Ange­sichts der ungüns­ti­gen Ent­wick­lung der Ener­gie­prei­se ver­klei­nert die BASF ihr Enga­ge­ment in Deutsch­land. Lin­de, das letz­te Schwer­ge­wicht im DAX ver­lässt die­sen wegen ein­engen­der Regeln und wird fort­an in Lon­don und New York gehan­delt. Dafür kommt die Com­merz­bank zurück in den Index, eine Bank, deren größ­ter Anteils­eig­ner nach wie vor der Bund ist. Nur bei BioNTech, der mit 375 Mil­lio­nen Euro Steu­er­geld gepam­per­ten mRNA-Schmie­de bin ich mir nicht sicher, ob der Weg­gang aus Frank­furt nicht eher eine Flucht ist, als wie mit­ge­teilt der Krebs­for­schung zu die­nen.

Mit dem Weg­fall gut bezahl­ter Arbeits­plät­ze geht der Weg­gang von Fach­kräf­ten ein­her, ohne dass die Poli­tik dies ver­hin­dern oder auch nur ansatz­wei­se aus­glei­chen könn­te. Die Anwer­bung von Fach­kräf­ten läuft nur so mit­tel­präch­tig, wäh­rend unse­re Sozi­al­sys­te­me nach wie vor der Haupt­ma­gnet für Ein­wan­de­rung sind. Der „Brain Drain“ qua­li­fi­zier­ter und moti­vier­ter Deut­scher, die in die Schweiz, nach Spa­ni­en oder Süd­ame­ri­ka aus­wan­dern, ist bedroh­lich. Und zwar zu aller­erst für die Stan­dards hier­zu­lan­de, also für einen Teil der nicht stoff­li­chen All­men­de, als da wären die oft ver­schriee­nen „Sekun­där­tu­gen­den“, die Ver­trau­ens­ba­sis im täg­li­chen Umgang mit­ein­an­der und auch schon für die Bil­dungs­stan­dards. Unse­re Gen­der­wis­sen­schaf­ler, Diver­si­täts­apos­tel und Ener­gie­wen­de­he­rol­de gehö­ren zwar immer noch zu den bes­ten der Welt, aber das Hand­werk und die indus­tri­el­le Basis des Lan­des, die auf hand­werk­li­chen Aus­bil­dun­gen fußt, brö­ckeln bedenk­lich.

In letz­ter Zeit häu­fen sich in den Lokal­me­di­en Rühr­stü­cke, die immer gleich ablau­fen. Da ist der Aus­zu­bil­den­de jun­ge und streb­sa­me Y, ein Pracht­bur­sche und geschätz­ter Kol­le­ge, der gute Arbeit leis­tet. Er ist seit 2014/15 im Land, flei­ßig, über­all beliebt und das wird sicher auch stim­men. Schön für Y, sol­che Leu­te brau­chen wir! Y fällt aber zum wie­der­hol­ten Mal durch die münd­li­che oder schrift­li­che Kam­mer­prü­fung und steht nun ohne einen Abschluss zum Elektriker/Krankenpfleger/Wünschdirwas da. Die Deutsch­kennt­nis­se rei­chen nicht aus, um die Auf­ga­ben zu ver­ste­hen oder die Lösun­gen zu for­mu­lie­ren. Ergeb­nis ist, dass etwa in Baden-Würt­tem­berg nun die Stan­dards gesenkt wer­den, um dem Prüf­ling den Abschluss doch noch zu ver­schaf­fen und Elek­tri­ker­innung und Hand­werks­kam­mer in Han­no­ver wer­den sicher auch bald ein Ein­se­hen haben, die Prü­fun­gen ver­ein­fa­chen oder in wei­te­ren Spra­chen anzu­bie­ten. Dass Cli­ent und Alten­pfle­ger sich heu­te man­gels gemein­sa­mer Spra­che immer öfter nicht mehr ver­stän­di­gen kön­nen, ist schon pro­ble­ma­tisch genug. Aber was, wenn der Elek­tri­ker die Schalt­plä­ne und Regu­la­ri­en nicht mehr ver­steht, die er umset­zen muss?

Der Wert, den unser dua­les Berufs­bil­dungs­sys­tem mit sei­nen stan­dar­di­sier­ten Anfor­de­run­gen und nor­mier­ten Prü­fun­gen hat, liegt aber gera­de in der Bere­chen­bar­keit der Leis­tun­gen und Ver­gleich­bar­keit der Abschlüs­se, die wir aus dem Hand­werk gewohnt sind. Dass Arbei­ten fach- und sach­ge­recht aus­ge­führt wer­den und man sich auf die Ergeb­nis­se im All­ge­mei­nen auch ver­las­sen kann, macht einen Groß­teil der Leis­tungs­fä­hig­keit die­ses Lan­des aus. Doch die Poli­tik hat eben die Macht, Fak­ten zu schaf­fen und nach Gus­to zu deu­ten, selbst wenn die Ein­grif­fe kon­tra­pro­duk­tiv oder sogar völ­lig falsch sind. Letz­te Mel­dung in die­sem Zusam­men­hang war die Ankün­di­gung aus NRW, das über­wie­gend pri­vat­wirt­schaft­lich orga­ni­sier­te Repe­ti­to­ri­um (Rep) zur Vor­be­rei­tung der juris­ti­schen Staats­exami­na in staat­li­che Hand zu neh­men. „Mehr Staat wagen“ ist das Mot­to, wel­ches heu­te ein­fach über allem zu ste­hen scheint.

Sich ver­schlech­tern­de Bil­dungs­stan­dards, Sprach­ver­wir­rung, ideo­lo­gi­sche Ver­blen­dung, hohe Ener­gie­prei­se, brö­ckeln­de Infra­struk­tur, erra­ti­sche Gesetz­ge­bung, regu­lier- und gel­tungs­süch­ti­ge Poli­tik, wacke­li­ge Rechts- und Inves­ti­ti­ons­si­cher­heit und Roh­stoff­ar­mut sind nicht gera­de die Kom­bi­na­ti­on, aus der Inves­to­ren­träu­me gemacht sind. Die Risi­ko­be­reit­schaft sinkt, die Sta­tis­tik der Fir­men­grün­dun­gen weist einen bedroh­li­chen Trend nach unten auf und die Poli­tik genießt dank gedruck­ten Gel­des Abhän­gig­keit und Unmün­dig­keit, in die sie die Bür­ger gebracht hat.

Wir haben uns den Schneid abkau­fen las­sen, den wir bis etwa in die 2010er Jah­re noch hat­ten, als per­sön­li­che Zie­le und Träu­me noch legi­tim waren und nicht in CO2-Scham, Flug­schuld und Fleisch­ver­zicht gemes­sen wur­den. Doch mit CO2 als neu­er Wäh­rung und „Frie­den“ als Flos­kel des Jah­res ist kein opti­mis­ti­scher Staat zu machen. Aber viel­leicht wird das der Welt nicht mal auf­fal­len, weil sich die EU dem­nächst durch neue Geset­ze zur Rege­lung „Digi­ta­ler Diens­te und Märk­te“ von ihr abkop­pelt, um eine Art Intra­net nach dem Vor­bild Chi­nas und Nord­ko­re­as zu bau­en.

Die Welt wird uns auf dem Weg in indus­tri­el­le Ver­zwer­gung, Bedeu­tungs­lo­sig­keit und sozia­len Abstieg näm­lich nicht fol­gen, schon gar nicht die „zwei­te“ und „drit­te“ Welt. Kli­ma­pre­di­ger Scholz hat sich gera­de beim sozia­lis­ti­schen Bru­der Lula in Bra­si­li­en eine blu­ti­ge Nase geholt. Der will näm­lich trotz aller Bemü­hun­gen nicht auf der deut­schen Kli­ma­ga­lee­re rudern und lobt lie­ber sei­ne Brü­der im Geis­te in Kuba und Vene­zue­la. War­um das Land im neo­so­zia­lis­ti­schen Kli­ma­club stran­gu­lie­ren, wenn man das auch mit alten mar­xis­tisch-boli­va­ri­schen Ideen errei­chen kann? Die Bra­si­lia­ner essen eben viel lie­ber Rind­fleisch als Gril­len und Scholz ist nicht gera­de der Olaf, der dar­an etwas ändern kann.

Gibt es denn gar nichts Positives?

Doch ich möch­te mei­ne Leser heu­te mal nicht mit einem Scher­ben­hau­fen aus schlech­ten Aus­sich­ten ent­las­sen, son­dern zwei Fünk­chen Hoff­nung ver­sprü­hen. Bei­de wur­zeln in der mensch­li­chen Natur, hei­ßen Ver­su­chung und Reni­tenz und las­sen sich weder durch Ideo­lo­gie noch poli­ti­schen Akti­vis­mus aus­lö­schen. Auf die soll­ten wir also set­zen.

Ohne die Sün­de gäbe es die katho­li­sche Kir­che längst nicht mehr und ohne die Ver­su­chung fer­ner Län­der und wei­ßer Strän­de wären unse­re Kli­makle­ber schon längst unter ihren fins­te­ren Gedan­ken zusam­men­ge­bro­chen. Dass die bei­den Fern­flie­ger lie­ber in Thai­land Feri­en mach­ten, als sich vor Gericht zu ver­ant­wor­ten, macht mir Hoff­nung. Lang­fris­tig dür­fen wir hier also auf die Ver­lo­ckun­gen des schö­nen Lebens ver­trau­en und die sind alle­mal süßer als die Aus­sicht, sich rund um den Gefrier­punkt in unter­ir­di­schen Gän­gen in der Nähe eines Braun­koh­le­ta­ge­baus auf­zu­hal­ten oder mor­gens in Regen und Berufs­ver­kehr in Stutt­gart auf der Stra­ße zu kle­ben, um gegen einen pro­gnos­ti­zier­ten und sehr wahr­schein­lich nicht ver­hin­der­ba­ren Tem­pe­ra­tur­an­stieg in hun­dert Jah­ren zu pro­tes­tie­ren. Man muss die Dop­pel­mo­ral der Lang­s­te­cken-Lui­sas und Kero­sin-Katis nur klar benen­nen und sie zum Flie­gen ani­mie­ren, statt ihnen dies vor­zu­wer­fen.

Der zwei­te Fun­ke, der der Reni­tenz, brennt unter ande­rem bei mir um die Ecke, wo der Inha­ber eines Döner­la­dens augen­zwin­kernd fest­stellt, dass sein Döner eigent­lich seit 2020 schon nicht mehr Döner hei­ßen dür­fe, son­dern „irgend­was mit Dreh­spieß“. Es käme auch immer mal wie­der jemand von der Gewer­be­auf­sicht bei ihm vor­bei, for­de­re Umbe­nen­nung und neue Spei­se­kar­ten. Es den­ke aber gar nicht dar­an, jeden Mist umzu­set­zen, den „die da oben“ sich aus­däch­ten. Gele­gent­lich gön­ne ich mir so einen „ver­bo­te­nen Döner“, schon aus Prin­zip. Und ich muss auch drin­gend wie­der ins Rei­se­bü­ro. Bei 30°C an einer Pool­bar auf Bali schwätzt es sich mit deut­schen Kli­ma­ret­tern treff­lich über die Mis­si­on, mit­tels der Über­zeu­gungs­kraft des in der Bedeu­tungs­lo­sig­keit ver­sin­ken­den Deutsch­land die Welt ret­ten zu wol­len.