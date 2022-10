Ein „Heer von will­fäh­ri­gen Jasa­gern“ habe der Gott­sei­bei­uns Trump für die Mid­terms am 8. Novem­ber auf­ge­stellt, so erfährt man im Spie­gel-Dai­ly-Pod­cast vom 25. Okto­ber. Das alles sei natür­lich Teil eines von lan­ger Hand vor­be­rei­te­ten Plots auf dem Weg zum Staats­streich, den Trump für 2024 pla­ne. Vor­sichts­hal­ber for­mu­liert man die Gewiss­heit als Fra­ge und kann so im Fal­le besorg­ter Nach­fra­gen zur geis­ti­gen Gesund­heit abwie­geln. Man wird ja wohl noch fra­gen dür­fen! René Pfis­ter, US-Kor­re­spon­dent des Spie­gel, hat offen­sicht­lich gelernt aus dem Vor­her­sa­ge­fi­as­ko deut­scher Wohl­fühl­pres­se aus 2016. Er kommt aus der blau­en Kom­fort­zo­ne Washing­ton D.C. her­aus und im Land her­um. Sogar auf einer Trump-Ral­ley war er, was für ihn sicher kein Genuss gewe­sen sein kann. Ich glau­be, er schätzt die deso­la­te aktu­el­le Lage der Dems sehr gut ein, die drauf und dran sind, ihre Mehr­heit in bei­den Kam­mern des Par­la­ments zu verlieren.

Sol­che Ver­lus­te sind zwar für Mid­terms zwar eher die Regel für jede Prä­si­den­ten­par­tei, doch die Ver­wun­de­rung der Dems – oder soll­te man schon von Ver­zweif­lung spre­chen – speist sich aus der Gewiss­heit, dass hier doch irgend etwas nicht mit rech­ten Din­gen zuge­hen kann. Wir sind doch die Guten, ver­dammt und zuge­näht! Biden ist Prä­si­dent und warnt stän­dig vor den üblen Repu­bli­ka­nern, den Magas, den Mega- und Ultra-Magas und wie die­se Mei­nungs­ex­tre­mis­ten sonst noch von ihm genannt wer­den. Die die die…die wol­len doch das Land zer­stö­ren! Doch das fruch­tet nicht mehr beim Wäh­ler und ein neu­es Nar­ra­tiv muss her! Nicht nur der Spie­gel hofft, es möge die Dems sicher über die eigent­li­che Ziel­li­nie in 2024 tra­gen. Oder bes­ser noch wei­ter, denn gin­ge es nach der deut­schen Pres­se, wären die Demo­kra­ten schon seit lan­gem die ein­zig erlaub­te Regie­rungs­par­tei in den USA.

Den „Wahl­leug­nern“ und deren Mas­ter­mind Trump wur­de der Kampf ange­sagt, doch weil das nur eine Remi­nis­zenz an die Ver­gan­gen­heit ist, für die sich trotz Janu­ar-6-Com­mi­tee nur weni­ge Pro­zent der Wäh­ler inter­es­sie­ren, muss man die Bedro­hung irgend­wie in die Zukunft ret­ten. Was liegt da näher, als Trump schon vor­ab Putsch­ab­sich­ten zu unter­stel­len, der, wie der Spie­gel es nennt „einen per­fi­den Lang­fris­t­plan durch­set­zen“ will? Hach, der Spie­gel! Wie gut leb­te man doch bis 2021 von die­sem Beel­ze­bub im Wei­ßen Haus, wie erfreu­te man sich – trotz ideo­lo­gi­scher Dif­fe­ren­zen – an der media­len Milch­kuh Trump, die nun end­lich wie­der hin­rei­chen bedroh­lich wirkt, um hem­mungs­los gemol­ken zu werden.

Die mög­li­che Kan­di­da­tur Trumps ist jetzt „Ope­ra­ti­on Staats­streich“ und die Mid­term-Wah­len sei­en nicht etwa ein indi­rek­tes Votum über die ver­hee­ren­de Poli­tik der Regie­rung unter Joe Biden, son­dern irgend­wie eine Art Mut­pro­be für Trump-Unter­stüt­zer. Ganz so, als hät­ten die Ame­ri­ka­ner gera­de nicht ganz ande­re Pro­ble­me als eine mög­li­che Kan­di­da­tur des Oran­ge­man in zwei Jah­ren. René Pfis­ter spricht von den „radi­ka­len Kan­di­da­ten“ der Repu­bli­ka­ner für Senat und Gou­ver­neurs­pos­ten in den Bun­des­staa­ten und führt die typi­schen „Bewei­se“ für deren Radi­ka­li­tät an: Trump unter­stützt sie und sie unter­stüt­zen Trump, wes­halb alle pau­schal mit Inju­ri­en wie „Wahl­leug­ner“, „Kli­ma­l­eug­ner“ und ähn­li­chem über­zo­gen werden.

Beson­ders an Kari Lake, der Kan­di­da­tin für das Gou­ver­neurs­amt in Ari­zo­na, putzt sich der Spie­gel gern die Schu­he ab. Lake kennt die Medi­en, schließ­lich saß sie vie­le Jah­re selbst als News-Anchor vor der Kame­ra. Und sie ver­steht das Spiel, die Aus­las­sun­gen, kennt die absichts­vol­len Schnit­te, Inter­pre­ta­tio­nen und Schlin­gel­for­mu­lie­run­gen, wes­halb sie bei Pres­se­ter­mi­nen stets eine eige­ne Kame­ra mit­lau­fen lässt, die sowohl ihr Team als auch die Pres­se­meu­te unge­schnit­te­nen auf­zeich­net. Es ist also nicht so leicht wie üblich, ihre Aus­sa­gen weg­zu­las­sen oder absichts­voll zu ver­dre­hen, es sei denn, man hat es mit dem durch­schnitt­li­chen Spie­gel-Leser zu tun, der nicht an die Quel­le geht, weil er der Relo­ti­us­spit­ze blind vertraut.

Im Gegen­satz zu sämt­li­chen im Feu­er ste­hen­den Kan­di­da­ten der Dems, die sich auf die Ent­schei­dung des Obers­ten Gerichts bezüg­lich des Abtrei­bungs­rechts und die Vor­komm­nis­se am 6. Janu­ar 2021 kapri­zie­ren – die ein­zi­gen poli­ti­schen Momen­te der letz­ten zwei Jah­re, auf die sie kei­nen Ein­fluss hat­ten – adres­sie­ren Lake in Ari­zo­na oder Zel­din in New York die wirk­lich bren­nen­den Pro­ble­me: Infla­ti­on, der Zustand der ame­ri­ka­ni­schen Wirt­schaft, Ben­zin­prei­se, Ideo­lo­gi­sie­rung der Bil­dung und die aus­ufern­den Pro­ble­me mit ille­ga­ler Ein­wan­de­rung und Kriminalität.

Über­all brennt für die Dems in den Umfra­gen die Hüt­te und so kommt es, dass selbst in den blau­es­ten aller blau­en Gegen­den plötz­lich Oba­ma im Wahl­kampf auf­taucht, um zu ret­ten, was noch zu ret­ten ist. Sogar die Hoch­burg New York ist mitt­ler­wei­le in (mode­ra­ter) Gefahr, auf Rot umzu­schal­ten. Nun, das wird wohl nicht gelin­gen, aber in Ari­zo­na und Neva­da zeich­net sich das deut­lich ab, in Geor­gia wird Stacey Abrams (Dems), die ihre Nie­der­la­ge von 2018 noch immer nicht akzep­tiert hat – was sie natür­lich genau­so zur Wahl­leug­ne­rin macht wie Hil­la­ry Clin­ton – wohl auch dies­mal leer ausgehen.

In Penn­syl­va­nia muss man der­zeit von einer kra­chen­den Nie­der­la­ge für John Fet­ter­man (Dems) aus­ge­hen, den lei­der nicht sei­ne ver­hee­ren­de Poli­tik, son­dern sein im Mai erlit­te­ner Schlag­an­fall die Wahl kos­ten könn­te. Unfä­hig, gespro­che­ne Wor­te im Kopf zu ver­ar­bei­ten ist er auf Com­pu­ter­hil­fe ange­wie­sen, die lei­der nicht wirk­lich zuver­läs­sig ist, wie man in sei­ner ein­zi­gen Debat­te mit sei­nem repu­bli­ka­ni­schen Kon­tra­hen­ten lei­der fest­stel­len muss­te. Man begrüßt das Publi­kum nicht mit “gute Nacht”, ohne dass besorg­te Fra­gen gestellt wer­den. Es war eine Qual, das mit anse­hen zu müs­sen und sei­ne Unter­stüt­zer müs­sen sich fra­gen, ob es wirk­lich im Inter­es­se Fet­ter­mans sein kann, als Sena­tor nach D.C. zu gehen, wo er in sei­nem Zustand kaum mehr tun könn­te als „jay“ oder „nay“ zu sagen. Aber womög­lich ist das ja die Absicht. Das Mit­leid sei­ner Geg­ner ist jeden­falls ehr­li­cher als der gespiel­te Enthu­si­as­mus sei­ner Unter­stüt­zer, die nicht das Bes­te für den Mann im Sinn haben können.

Die Pie­tät ver­bie­tet hier, sich näher mit dem zu befas­sen, was Fet­ter­man da zum Bes­ten gab. Der Beweis sei­ner Amts­un­fä­hig­keit wur­de aber zwei­fels­frei erbracht und er sank in der Wäh­ler­gunst wei­ter kräf­tig ab. Nur zur Ein­ord­nung: ein repu­bli­ka­ni­scher Sena­tor aus Penn­syl­va­nia wäre etwa so unge­wöhn­lich wie ein bay­ri­scher Minis­ter­prä­si­dent, den die Lin­ke stellt.

Immer­hin stell­te sich Fet­ter­man einer Debat­te, auch wenn die nicht gut für ihn aus­ge­hen konn­te. Sol­ches kann man von der Kan­di­da­tin der Dems in Ari­zo­na nicht behaup­ten. Kat­ie Hobbs ver­wei­ger­te sich einem TV-Duell mit Kari Lake mit der Aus­re­de, sie habe ande­res zu tun, ihr Kalen­der sei ohne­hin schon voll und mit einer gefähr­li­chen Wahl­leug­ne­rin wie Lake wol­le sie ohne­hin kei­ne Debat­te. Was das „ande­re“ sein soll, wo ihre ein­zi­ge Auf­ga­be momen­tan dar­in besteht, eine Wahl gegen Lake zu gewin­nen, erklärt sie nicht. Wer Lake mit ihrer Elo­quenz und Fak­ten­fes­tig­keit erlebt hat, kennt natür­lich den wah­ren Grund für Hobbs Ver­wei­ge­rung: es ist die rei­ne Panik!

Oktoberüberraschung und Inkonsistenzen

Wie schnell sich das Blatt doch gewen­det hat! Es ist nicht mal zwei Jah­re her, dass die Demo­kra­ten die größ­te Wäh­ler­mo­bi­li­sie­rung der Geschich­te der USA hin­ge­legt hat­ten und genau hier liegt auch der Denk­feh­ler Trumps begrün­det, er und nicht Biden hät­te die­se Wahl gewon­nen. Er setz­te sei­ne ein­ge­setz­te Ener­gie mit dem zu erwar­ten­den Ergeb­nis gleich und wer wür­de bestrei­ten, dass Biden in sei­nem Kel­ler in Dela­ware saß, als er, Trump, vier bis sechs Wahl­kampf­auf­trit­te in einem Tag vor Zehn­tau­sen­den hat­te? Doch am Ende war es eben eine Wahl gegen Trump, nicht für Biden. Zwei Jah­re spä­ter will der Spie­gel das gern wie­der­ho­len. Nur ist es heu­te eben ein Votum gegen die ganz rea­le Poli­tik Bidens, an der Trump nun mal so gar kei­nen Anteil hat. Der Ele­fant hat den Raum vor­erst ver­las­sen und lässt sein Trö­ten nur noch aus der Fer­ne hören. Das reicht indes bereits, um den Dems höri­ge Medi­en auf bei­den Sei­ten des Atlan­tiks in Auf­re­gung zu versetzen.

Es hat eine gewis­se Tra­di­ti­on in US-Wah­len, dass im Monat vor dem Ter­min noch gut plat­zier­te PR-Bom­ben hoch­ge­hen. Das Ent­set­zen der Wäh­ler ist dann am Wahl­tag noch frisch und wenn die Medi­en mit­spie­len, kann so etwas den Aus­gang der Wahl beein­flus­sen. Spie­len sie nicht mit, natür­lich auch. 2020 blieb die Über­ra­schung aus, weil die Medi­en und das FBI die „Okto­ber­über­ra­schung“ unter­drück­ten. Die Eska­pa­den der Biden-Fami­lie wur­den als rus­si­sche Falsch­in­for­ma­ti­on dar­ge­stellt und Infor­ma­tio­nen dar­über aktiv auf Twit­ter und Face­book zen­siert. Man schätzt, das 10–16% der 81 Mil­lio­nen ihr Kreuz nicht bei Biden gemacht hät­ten, wenn sie von der Affä­re um Hun­ter Bidens Lap­tops – es waren ja meh­re­re, deren Echt­heit mitt­ler­wei­le erwie­sen ist – erfah­ren hätten.

Der Okto­ber ist fast vor­bei und für die Mid­terms blieb jede gro­ße Über­ra­schung aus. Doch im letz­ten Moment ver­su­chen die Demo­kra­ten offen­bar, statt­des­sen die faust­di­cke Ver­schwö­rungs­theo­rie vom geplan­ten „Trump-Putsch“ unters Wahl­volk zu brin­gen. Über­brin­ger der Nach­richt ist aus­ge­rech­net Hil­la­ry Clin­ton, die sich in einer Video­bot­schaft an die „indi­vi­si­ble“ wand­te: Die­se fie­sen Reps, die pla­nen da was! Die wol­len Wahl­er­geb­nis­se nicht aner­ken­nen! Nicht mal die Ent­schei­dun­gen des „ana­chro­nis­ti­schen“ Elec­to­ral Col­le­ge! Gerich­te sol­len den Sie­ger bestim­men und die Rich­ter haben die Trumpis­ten doch in der Tasche! Sechs Staa­ten sei­en nun das Schlacht­feld, auf dem die letz­ten frei­en Völ­ker Mit­tel­er­des gegen das abso­lut Böse…ich über­trei­be hier nur wenig, denn die Angst­ma­che­rei ist gera­de­zu gro­tesk! Ganz schlim­me Trumpleu­te grei­fen nach der Macht und wenn der Zuschau­er den einen oder ande­ren Dol­lar ent­beh­ren könn­te, dann liegt der Sieg der Guten über das fins­te­re Maga-Land schon zum Grei­fen nahe!

Doch bevor sie nun an den Fin­ger­nä­geln kau­en und ver­zwei­fen, lie­be Leser, weil „Dark Maga“ – eine Wort­schöp­fung Bidens – in den USA bald die Demo­kra­tie abschafft, schau­en wir kurz auf die Stra­te­gie der Dems. Die fan­den es näm­lich in den letz­ten Mona­ten über­haupt nicht schlimm, die nach ihren Maß­stä­ben jeweils radi­kals­ten Kan­di­da­ten der Reps finan­zi­ell im Vor­wahl­kampf zu unter­stüt­zen. Immer in der Hoff­nung, dass sich der „radi­kals­te“ Kan­di­dat durch­set­zen möge, auf dass man im Fina­le umso leich­ter auf des­sen Radi­ka­li­tät ver­wei­sen und die ver­ängs­tig­ten Wahl­schäf­chen ins eige­ne Lager trei­ben könne.

Als Wahl­kampf­tak­tik eigent­lich eine Wucht, die jedoch nur so lan­ge funk­tio­niert, wie die Wege des Gel­des ver­bor­gen blei­ben. Doch an die­ser Stel­le funk­tio­niert die Trans­pa­renz der Repu­blik eben noch und selbst Sen­der wie CNN berich­ten mit Abscheu über die Pra­xis der Dems, nicht nur die eige­nen Kan­di­da­ten, son­dern auch die als Nega­tiv-Folie aus­ge­wähl­ten der Kon­kur­renz zu finan­zie­ren. Doch wo ist die glaub­haf­te Bedro­hung, von der Clin­ton warnt, wenn ihre Par­tei die­se Bedro­hung selbst mit­fi­nan­ziert hat? Man spielt ange­sichts der dro­hen­den Nie­der­la­ge genau das Spiel, wel­ches man der ande­ren Sei­te vor­wirft und redet von Betrug, gestoh­le­nen Wah­len und sogar vom angeb­li­chen Putsch­ver­such Trumps. Das pas­sen­de deut­sche Stich­wort dazu lau­tet „was ich denk und tu‘, trau‘ ich and’ren zu“.

Was wirklich zur Wahl steht

Dabei sind es ganz ande­re Din­ge, die zu dem gründ­li­chen Abstieg der Dems in der Wäh­ler­gunst führ­ten und man muss nur ins Wei­ße Haus schau­en, um sie alle dort ver­sam­melt zu sehen. Es ist die völ­lig erra­ti­sche und inkon­sis­ten­te Poli­tik der Biden-regie­rung, die LNG in Euro­pa ver­kauft, in den USA aber das Fracking run­ter­drückt und Pipe­lines nach Kana­da schließt. Der Man­gel auf der Ange­bots­sei­te bringt die Ben­zin­prei­se in Höhen, was bedroh­lich ist für den Durch­schnitts­ame­ri­ka­ner, des­sen Arbeits­we­ge län­ger sind als unse­re und der man­gels Bus und Bahn oft alter­na­tiv­los vom Auto abhängt. Der wie­der­hol­te wir­kungs­lo­se Griff in die stra­te­gi­sche Ölre­ser­ve, die für gänz­lich ande­re Fäl­le ange­legt wur­de, lässt an Plan­wirt­schaft denken.

Als Biden schließ­lich bei den Sau­dis erfolg­los dar­um bet­tel­te, die Sen­kung der Ölför­der­men­ge um einen Monat (also bis nach den Mid­terms) zu ver­schie­ben, war wohl auch dem letz­ten Opti­mis­ten klar, dass hier Par­tei­po­li­tik gegen die Inter­es­sen der Ame­ri­ka­ner gemacht wird. Man glaubt den Opa im Wei­ßen Haus eigent­lich gar nichts mehr. Im Sep­tem­ber noch been­de­te er mit knap­pen Sät­zen die Pan­de­mie, im Okto­ber steht er nun wie­der vor den Kame­ras und sagt „Holt euch noch einen Covid-Schuss. Ein­mal pro Jahr. Das ist es.“ Wäh­rend hin­ter ihm im Bild die kom­plet­te Phar­ma-CDC-Fau­chi-Lob­by grinst und nickt. Wer sich mit den Frö­schen ein­lässt, muss die Sümp­fe bewässern.

Unter­des­sen brö­ckelt nicht nur das Ver­trau­en der Wäh­ler in ihre gewähl­ten Ver­tre­ter der Demo­kra­ten, auch Gerich­te stel­len sich quer. Der obers­te Gerichts­hof von New York hat die Pra­xis, unge­impf­tes medi­zi­ni­sches Per­so­nal zu feu­ern, für ille­gal erklärt. Die Betrof­fe­nen müs­sen ihre Jobs wie­der bekom­men, Gehäl­ter müs­sen rück­wir­kend gezahlt wer­den. Gou­ver­neur Kathy Hoch­ul, die letz­tes Jahr durch den Rück­tritt von Andrew Cuo­mo ins Amt gelang­te, erklär­te indes unge­rührt auf die Fra­ge nach dem Impf­zwang für Poli­zei, Feu­er­wehr und medi­zi­ni­sche Per­so­nal, sie wür­de all das genau­so wie­der tun. Auch Hoch­ul muss am 8. Novem­ber die Wäh­ler fra­gen, ob sie sie wei­ter im Amt sehen wol­len. Und wenn es wohl auch für sie rei­chen wird, ist es doch seit 2003 das ers­te Mal, dass die Reps in New York eine ernst­haf­te Her­aus­for­de­rung darstellen.

Aussichten

Es sind noch zwei Wochen bis zur Wahl und Vor­her­sa­gen bekannt­lich unsi­cher, da sie die Zukunft betref­fen. Soll­te es jedoch wie erwar­tet lau­fen und die Demo­kra­ten ihre Mehr­hei­ten in bei­den Kam­mern ver­lie­ren, bräch­te das eine Zäsur in die aktu­el­le Poli­tik der USA. Wahr­schein­lich ist, dass die Reps im Reprä­sen­tan­ten­haus den Spieß umdre­hen wer­den und Biden bezüg­lich der Ukrai­ne- und Chi­na-Deals sei­ner Fami­lie einem Impeach­ment-Ver­fah­ren unter­zie­hen wür­den. Sicher hin­ge­gen ist, dass die Mil­li­ar­den­pro­gram­me zur Unter­stüt­zung der Ukrai­ne, die aktu­ell ein­fach so durch­ge­wun­ken wer­den, unter die Lupe kom­men wür­den, was einen zusätz­li­chen finan­zi­el­len Druck auf die EU und ins­be­son­de­re Deutsch­land aus­üben dürf­te, wo man bekannt­lich stets bereit ist, jede ein­ge­reich­te For­de­rung prompt zu begleichen.

Es könn­te sich also rächen, dass es seit Mona­ten kei­ne ernst­haf­ten Bemü­hun­gen sei­tens der Ame­ri­ka­ner gege­ben hat, zwi­schen Russ­land und der Ukrai­ne Ver­hand­lun­gen auf den Weg zu brin­gen und Washing­ton statt­des­sen immer wie­der vom Sturz des Irren im Kreml und Regime-Chan­ge in Mos­kau träum­te. Die USA könn­te sich nach einer zwei­jäh­ri­gen Unter­bre­chung, als sie ver­such­ten, an ihre alte Rol­le als welt­wei­ter Hege­mon anzu­knüp­fen, wie­der stär­ker um sich selbst küm­mern. Ganz so, wie es kurio­ser­wei­se die euro­päi­sche Lin­ke seit Jahr­zehn­ten for­dert. Die offen­sicht­li­che Schwä­che der verzwerg­ten EU wird dafür auf der Welt­büh­ne kaum Ersatz bereit­stel­len können.

Die USA selbst ste­hen gera­de am Schei­de­weg und es ist noch nicht ent­schie­den, in wel­che Rich­tung sich die poli­ti­sche Stim­mung ent­wi­ckelt. Die bei­den Par­tei­en wer­fen sich wech­sel­sei­tig Wahl­be­trug und Dik­ta­tur­ge­lüs­te vor, das Land ist poli­tisch zer­ris­sen wie noch nie. Sogar von Bür­ger­krieg ist wie­der die Rede, wobei man gut bele­gen kann, dass die­ser kul­tu­rell bereits im vol­len Gan­ge ist. Rot gegen Blau, Groß­stadt gegen Land­be­völ­ke­rung, staat­li­che Bevor­mun­dung gegen Ver­fas­sungs­ga­ran­tien, Ord­nungs­staat gegen Amnes­tie für Schwer­ver­bre­cher. Die „alte Gar­de“ mit Pelo­si, Schu­mer, Trump oder Biden ist dabei abzu­tre­ten, die ideo­lo­gi­sier­te „neue Gar­de“, ver­tre­ten durch den wun­der­bun­ten Hau­fen „The Squad“ mit Ilhan Omar und AOC strau­chelt, weil sie ihre Reich­wei­te über­schätzt und den Wil­len der Ame­ri­ka­ner, an ihren Ver­fas­sungs­rech­ten fest­zu­hal­ten, unter­schätzt haben. Wenn es gut läuft für Ame­ri­ka, wird es mehr Poli­ti­ker des Kali­bers Kari Lake oder Ron DeS­an­tis wäh­len, die bes­ser in der Lage sind, mit Kom­pe­tenz und ohne ideo­lo­gi­sche Agen­da das Land gut zu ver­wal­ten. Um die durch Hur­ri­ca­ne Ian zer­stör­te Infra­struk­tur wie­der­her­zu­stel­len, etwa die Brü­cken zu den vor­ge­la­ger­ten Inseln im Wes­ten, brauch­te man in DeS­an­tis Flo­ri­da zwei bis drei Wochen. Man stel­le sich vor, die Bewoh­ner des Ahr­ta­les hät­ten eine sol­che Per­spek­ti­ve gehabt.