Die erste Infek­tion vor ziem­lich genau zwei Jahren hat­te mich für eine Woche aus den Sock­en gehauen. Das Orig­i­nal, Wuhan-Style, nicht so leicht zu kriegen aber schw­er wieder loszuw­er­den. Es fol­gten zahlre­iche ver­passte Gele­gen­heit­en, bei denen in meinem Umfeld Fam­i­lie und Fre­unde sich das „Hohe C“ ein­fin­gen, ich jedoch nicht. Nun die Über­raschung in Form eines pos­i­tiv­en Selb­sttests. Die Nase lief und ich dachte, was, wenn es jet­zt mal zur Abwech­slung keine Erkäl­tung ist? Es brauchte keine 10 Sekun­den, um im Ergeb­n­is­fen­sterchen den zweit­en, roten Balken zu erzeu­gen. Bingo!

Ungepiekst wie ich bin, erwarte ich nun selb­stver­ständlich mein rasches Ableben und möchte die Zeit bis zum Kondolenzschreiben/Grinsen (nicht zutr­e­f­fend­es bitte stre­ichen) meines für­sor­glichen Gesund­heitsmin­is­ters damit über­brück­en, dass ich Pro­tokoll führe, wie mich die Seuche dahin­rafft. Opfer müssen gebracht wer­den für die Wissenschaft!

Tag 1

Wie gesagt, die Nase lief. Deshalb ja der Test, den ich eher aus ein­er Laune her­aus machte und nicht, weil ich mich irgend­wie krank fühlte. Am späten Abend dann leichter Tem­per­at­u­ranstieg, jedoch kein Fieber. Anson­sten Symptomfrei.

Tag 2

Gut geschlafen. Kein Fieber, Nase läuft kaum noch, leichter, trock­en­er Hus­ten. Ver­stören­der Appetit auf Hörnchen und Marme­lade, esse sowas son­st so gut wie nie. Der Lauter­bach und die Chi­ne­sen steck­en also auch mit Zen­tis und Schwartau unter ein­er Decke! Weil nichts anderes im Kühlschrank war, kann der Heißhunger aber auch diesem Umstand geschuldet sein und der Min­is­ter hat (außer gegenüber Pfiz­er und Mod­er­na) gar keine anderen Lob­bypflicht­en. Keine Beein­träch­ti­gung von Geruchs- und Geschmackssinn, der Kaf­fee schmeckt wie immer und das ist das Wichtigste.

Später an Tag 2

Kein Hus­ten mehr. Den­noch werde ich ster­ben, das ist gewiss. Wenn nicht an Covid, dann doch an Langeweile. Nicht dass es mir an Auf­gaben man­gelt, es ist nur so öde, ständig in sich hineinzuhören, um nicht zu ver­passen, ob sich da doch noch irgend­was bericht­enswertes ereignet. In mir drin ist ster­benslang­weilig wenig los. Es ist wohl nicht zu leug­nen, dass ich ger­ade symp­tom­los schw­er krank bin, und das macht mich ver­rückt! Moment, war da nicht gerade…aber nein, da war nichts. Das Fieberther­mome­ter kooperiert auch nicht mit dem Gesund­heitsmin­is­ter, es zeigt 36,5°C.

Tag 3

Der leichte Hus­ten ist wieder da. Es ist wohl eher ein Hüstelchen. Aus Sicht des Virus bin ich eine totale Ent­täuschung, weil ich, obwohl ich mich doch son­st gut füh­le, nicht unter Leute gehe. Deshalb macht auch ein weit­er­er Test keinen Sinn, den gibt’s dann mor­gen. Für den Moment ist aber Schluss mit den Selb­st­be­tra­ch­tun­gen, ich habe zu tun.

Tag 4

Test pos­i­tiv, Symp­tome keine. Es schneit. Passt zur Stim­mung. Schoko­lade. Alles ist leichter mit Schoko­lade! Erste Mitlei­ds­bekun­dun­gen gehen ein und die Stim­mung steigt wieder etwas an, als es mir gelingt, Befürch­tun­gen mein Ableben betr­e­f­fend zu zer­streuen. Selt­sam ist das schon, denn jed­er, dem ich von der Sache erzäh­le, geht davon aus, dass es mir hundsmis­er­abel gehen muss. „Aber Du bist doch nicht geimpft, oder?“ höre ich und spüre die Ver­wirrung bei den Leuten. Ich unter­ste­he mich, in der Sache weit­er zu argu­men­tieren und lasse die Logik ein­fach schweigend ihre Arbeit tun.

Tag 5

Neuer Tag, neuer Test. Das muss dieses Long­covid sein, von dem alle sprechen, denn ich hab’s nun schon viel zu lange, wie ich finde. Immer­hin: der rote Strich ist kaum noch zu sehen. Außer Lagerkoller keine Symptome.

Tag 6

Seit fün­fzehn Minuten starre ich auf das kleine Test­fen­ster. Keine Lin­ie beim „T“, der Spuk ist vor­bei. Außer am ersten Test­tag war auch nicht der Hauch ein­er Verän­derung zu spüren. Von Bedrohlichkeit ganz zu schweigen. Lauter­bach muss lei­der darauf verzicht­en, eine weit­ere Kerbe in den Pfos­ten sein­er miss­lun­genen Amt­szeit zu schnitzen, weil ich unbelehrbar­er Ver­weiger­er sein­er höchst frag­würdi­gen Anweisun­gen mich weigerte, den Prog­nosen des Bun­desmin­is­ters fol­gend, qualvoll abzu­nip­peln oder die Kliniken zu ver­stopfen. Statt dieser let­zten Worte: „hätte ich mir doch nur den ersten, zweit­en, drit­ten, vierten und den aktuellen Pieks geholt, wäre es weniger sclimm gekom­men“ sind es nur fol­gende, mit denen ich diese kleine Selb­st­be­tra­ch­tung abschließen möchte: „Hätte ich doch nur den blö­den Test nicht gemacht!“