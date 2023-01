Spätestens seit den Twit­ter-Files fühlt es sich für viele Kom­men­ta­toren und Blog­ger so an, als fräße man sich täglich durch Berge von Mem­ber-Berrys. Fast wün­scht man sich die „gute alte Zeit“ zurück, da man als Stören­fried und Ver­schwörungs­the­o­retik­er ver­schrien war und selb­st die Hoff­nung pflegte, mit seinen Befürch­tun­gen vielle­icht doch meilen­weit daneben­zuliegen. „Mem­ber Wuhan Virus? Mem­ber Gain of Func­tion? Mem­ber Lab Leak? Oh, I Mem­ber!“ Wer Nach­hil­fe zu diesem Meme braucht: South­park, Staffel 20, Episode 1.

Diese Information wird Ihnen eher unfreiwillig präsentiert von: Pfizer

Jor­dan Tris­hon Walk­er ist (oder war) Direk­tor für Forschung und Entwick­lung, strate­gis­che Maß­nah­men und wis­senschaftliche Pla­nung bei Pfiz­er und glaubte, einen guten Abend zu erleben. In anre­gen­dem und sich­er auch von Alko­hol angeregten Gespräch mit seinem Date plaud­erte er über all die tollen Dinge, die bei Pfiz­er in Sachen Forschung passieren.

Die Evo­lu­tion, welche uns in ihrer Hin­ter­hältigkeit mit einem oft über­mächti­gen Sex­u­al­trieb aus­ges­tat­tet hat, sorgt regelmäßig dafür, dass sich paarungswillige Homo Sapi­ens um Kopf und Kra­gen reden. Die amerikanis­che Plat­tform „Project Ver­i­tas“ hat aus dem Prinzip „Venus­falle“ ein inves­tiga­tives Medi­um geschaf­fen, und dies­mal war es eben ein rang­ho­her Medi­zin­er aus der Pfiz­er­forschung, der der ver­steck­ten Kam­era Dinge erzählte, die Pfliz­er lieber unter Ver­schluss gehal­ten hätte. Hier einige Zitate aus dem Dia­log, den ich drin­gend in Gänze zu sehen empfehle. Schon deshalb, weil man die Stim­mung und die darunter sicht­bare absolute Skru­pel­losigkeit von Leuten wie Walk­er kaum in Worte fassen kann.

Der Lock­vo­gel: „Pfiz­er möchte also let­ztlich COVID mutieren?“

„Nun, das ist nicht das, was wir in der Öffentlichkeit sagen, nein! Erzähl das übri­gens nie­man­dem, du musst ver­sprechen, es nie­man­dem zu erzählen. Wir erforschen… du weißt, wie das Virus immer wieder mutiert?“

„Ja“

„Eines der Dinge, die wir erforschen, ist, warum mutieren wir es nicht ein­fach selb­st, damit wir präven­tiv neue Impf­stoffe entwick­eln kön­nen. Das müssen wir also tun. Wenn wir das tun, beste­ht allerd­ings das Risiko, dass, wie du dir vorstellen kannst, nie­mand ein Phar­maun­ternehmen haben will, das ver­dammte Viren mutiert. Man muss sehr kon­trol­liert vorge­hen, um sicherzustellen, dass das Virus, das man mutiert, nicht über­all hin ver­bre­it­et wird. […] Ich ver­mute, dass das Virus auf diese Weise in Wuhan aus­ge­brochen ist, um ehrlich zu sein. Es macht keinen Sinn, dass dieser Virus aus dem Nichts auf­taucht.“

„Das klingt für mich nach Gain-of-Func­tion“.

„Ich denke, das ist was anderes. Nein nein, ges­teuerte Evo­lu­tion ist was ganz anderes. Es wäre ihnen lieber, wenn wir das nicht täten, aber wir führen diese aus­gewählten Struk­tur­mu­ta­tio­nen durch, um zu sehen, ob wir sie [die Viren, Anm. d. Autors] wirk­samer machen kön­nen. Dazu gibt es also laufende Unter­suchun­gen. Ich weiß nicht, wie das funk­tion­ieren wird. Ich hoffe, dass es keine weit­eren Aus­brüche gibt, denn, Her­rgott noch mal.“

Und zur Drehtür, die Regierung und Phar­ma-Indus­trie verbindet – schließlich erwarten diejeni­gen, die heute Big-Phar­ma kon­trol­lieren und reg­ulieren sollen, schon mor­gen lukra­tive Posten oder großzügige Wahlkampfhil­fen – hat Walk­er auch etwas zu bericht­en:

„Um ehrlich zu sein, ist das ziem­lich gut für die Branche. Es ist schlecht für alle anderen in Ameri­ka.“

Wie läuft das also ab, was tut Pfiz­er jet­zt, um die Impf­stoffe zu „opti­mieren“?

„Dazu hat­ten wir heute erst ein Meet­ing, da passiert viel. Wir machen, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen sollte […]. Wir infizieren Affen mit dem Virus und lassen sie sich untere­inan­der ansteck­en und sam­meln Proben von ihnen…“

So bekommt man mutierte Vari­anten, die „poten­ter“ sind – was natür­lich etwas völ­lig anderes ist als Gain-of-Func­tion! Aber manch­mal tauchen da draußen eben Muta­tio­nen auf, die man im Labor nicht vorherge­sagt hat.

„So auch Delta oder Omi­cron. Aber wie auch immer, es wird ein Gold­e­sel sein. COVID wird wahrschein­lich noch eine Weile der Gold­e­sel für uns sein.“

Wortspiele

Wer­fen wir also noch ein Mem­ber-Beerchen ein. „Mem­ber Twit­ter? Mem­ber Shad­ow­ban­ning?“ Twit­ter behauptete bis zur Freiga­be der inter­nen Kom­mu­nika­tion durch Musk steif und fest, so etwas wie Shad­ow­ban­ning gebe es nicht, das entspringe den kranken Hir­nen lib­ertär­er Spin­ner. Was man jedoch hat­te und fleißig auf unlieb­same Accounts anwandte, waren soge­nan­nte „Reich­weit­en- und Aufmerk­samkeits­fil­ter“. So gab es auch bei Pfiz­er und Co. natür­lich niemals Gain-of-Func­tion-Forschung! Man betreibt „ges­teuerte Evo­lu­tion“ und das ist natür­lich etwas ganz anderes!

Und das funk­tion­iert so: Fra­gen Sie einen Koch, ob er Töpfe zum Kochen ver­wen­det. Der antwortet „Nein, wir ver­wen­den keine Töpfe! Wir kochen auf run­den Met­allplat­ten! Damit uns die Suppe nicht davon­läuft, umgeben wir sie dicht mit einem Met­al­lzylin­der und weil die ganze Sache sehr heiß wird und schw­er ist, schrauben wir Henkel dran.“

Köche spie­len solche seman­tis­chen Wort­spiele natür­lich nicht. Es sei denn, sie sind Spitzen­forsch­er, die etwas zu ver­ber­gen haben und bei Big-Phar­ma gewisse Süp­pchen zusam­men­rühren, wobei ihnen – upsi – mal ein Löf­fel aus der Hand gefall­en war. Die ganze Welt darf den Mist nun aufwis­chen.

Natür­lich ist das liebestolle Geprahle eines Pfiz­er-Spritzenkochs noch kein Beweis. Ein Indiz hinge­gen schon – noch dazu ein unbe­quemes. Die großen Medi­en­häuser wagen sich nicht an die Sto­ry und falls doch, ist Ärg­er vor­pro­gram­miert. Die Dai­ly­Mail war eines der weni­gen Main­stream-Medi­en, die berichteten. Man habe ver­sucht, von Pfiz­er eine Stel­lung­nahme zu erhal­ten, so endete der Artikel. Und zum Lei­d­we­sen von Dai­ly­Mail hat man wohl auch eine Stel­lung­nahme bekom­men: der Artikel ver­schwand von der Web­seite der Dai­ly­Mail.

Bess­er noch und das ist in der Geschichte beispiel­los: selb­st Kopi­en im Webarchiv „Way­back“ sind ver­schwun­den. Bleibt sarkastisch festzustellen, dass Pfiz­er zwar die Über­tra­gung von Covid nicht ver­hin­dern kann, die Über­tra­gung von Infor­ma­tio­nen aber schon. Doch so wie es ver­mut­lich das Virus in Wuhan geschafft hat, durchzuschlüpfen, ist es let­zlich auch mit Geheimnis­sen. Wie sagte Jeff Gold­blum in „Juras­sic Park“ doch so tre­f­fend?

„Das Leben find­et immer einen Weg.“ Die Wahrheit auch. Und sei es in Gestalt eines liebestollen Gain-of-Func­tion-Forsch­ers.