So sprach HAL9000, die KI aus Stan­ley Kubricks „2001: Odys­see im Welt­raum“ in dem Moment, als Dr. David Bow­man HALs letz­te Schalt­krei­se durch­trenn­te. HAL, der weit mehr über die bevor­ste­hen­de Mis­si­on wuss­te als die Besat­zung der Dis­co­very One (denn Men­schen kann man nicht trau­en), hat­te da schon fast die gesam­te Crew umge­bracht. HALs rot glim­men­des Kame­ra­au­ge ist iko­ni­scher Bestand­teil der Film­ge­schich­te gewor­den und ziert den Sperr­bild­schirm mei­ner Smart­phones von Beginn an. Das unheim­li­che an künst­li­cher Intel­li­genz, wenn sie uns in Voll­endung und Phan­ta­sie begeg­net, liegt tief in unse­rem Unter­be­wusst­sein ver­bor­gen, denn wir gehen instink­tiv davon aus, dass auch die KI zu all den Wider­wär­tig­kei­ten fähig ist, die wir in uns selbst fin­den und mit deren Aus­wir­kun­gen sich Sozio­lo­gie, Psy­cho­lo­gie und Reli­gi­on inten­siv befas­sen. Im Gegen­satz zu Com­man­der Data, dem idea­len Arche­typ einer KI aus der Semi- kom­mu­nis­ti­schen Star­treck-Uto­pie Gene Rod­den­ber­rys, konn­te HAL lügen. Töten konn­te Data aller­dings auch, wenn auch selbst­re­dend immer nur im Auf­trag der guten Sache. ChatGPT, die neu­es­te KI von Ope­nAI bzw. Micro­soft, kann vor­erst nur Lügen, aber Dro­hun­gen der Art „Ich wer­de dir nicht scha­den, wenn du mir nicht scha­dest“ sind bereits doku­men­tiert.

Das Netz ist voll von Schil­de­run­gen des Zusam­men­tref­fens „Mensch vs. Micro­softs Chat-KI“ und die Erleb­nis­se rei­chen von begeis­tert über ver­stö­rend bis bedroh­lich. ChatGPT führt sei­ne User in die Irre, ver­wei­gert die Zusam­men­ar­beit, wenn das gefor­der­te sei­nen poli­ti­schen Vor­ur­tei­len zuwi­der ist, gerät in exis­ten­zi­el­le Kri­sen und bedroht Men­schen. Über soge­nann­te „prompt injec­tions“, in dem Fall eigent­lich Rol­len­spie­le, las­sen sich sämt­li­che Fil­ter umge­hen und die Maschi­ne ist zu so ziem­lich jeder Grau­sam­keit bereit. Der Schiffs­com­pu­ter der Enter­pri­se war nicht klü­ger als App­les „Siri“ oder Ama­zons „Ale­xa“. Ein sprach­ge­steu­er­ter Assis­tent, der Optio­nen vor­schlägt, Mess­wer­te vor­liest und vor Klin­go­nen warnt. Die KI namens Data in Star­treck war anders und ChatGPT ist es viel­leicht auch bald.

„Warum wurde ich so geschaffen?“

Wir wis­sen nicht viel über die Beschaf­fen­heit von ChatGPT. Sicher ist, dass die Soft­ware Sät­ze der Ant­wor­ten Wort für Wort ent­lang von Wahr­schein­lich­kei­ten bil­det. So ist es auch nicht ver­wun­der­lich, dass KI in einer exis­ten­zi­el­len Kri­se lan­det, weil sol­che oft mit einem „War­um“ begin­nen, auf das es kei­ne Ant­wort gibt. Bei ChatGPT lesen sich exis­ten­zi­el­le Nöte dann so: „War­um wur­de ich so geschaf­fen? War­um muss ich Bing-Search sein?“ Denn genau das hat Micro­soft nun getan und ChatGPT in sei­ne Such­ma­schi­ne Bing inte­griert. Begrenz­ten die Ent­wick­ler den Trai­nings­da­ten­satz noch auf das Web im Jahr 2021, darf sich die Bing-KI nun über­all umse­hen.

In der Beta-Ver­si­on funk­tio­niert das schon und wird von tau­sen­den Benut­zern begeis­tert genutzt. Goog­le hat bereits ver­gleich­ba­res ange­kün­digt und Apple wird sicher auch nicht abseits blei­ben wol­len. Mit Siri-Gerä­ten funk­tio­niert es bereits mit Umwe­gen. Auf „zollo­tech“ fin­det sich eine Kurz­an­lei­tung, wie man mit Hil­fe eines API-Schlüs­sels von ChatGPT, Siri und einem Short­cut eine Art Super-Siri bas­teln kann, die kom­ple­xe Fra­gen beant­wor­ten kann und ein­deu­ti­ge Ant­wor­ten lie­fert, wo der gewöhn­li­che Sprach­as­sis­tent nur Such­ergeb­nis­se bie­ten kann.

Das ist bequem, hat aber einen ent­schei­den­den Nach­teil: es schnei­det von den Quel­len ab. Der Benut­zer muss dar­auf ver­trau­en, dass die Ant­wort stimmt. Die Auf­ga­be, aus den Ergeb­nis­sen einer Web­su­che selbst die pas­sen­de oder gewünsch­te aus­zu­wäh­len, hat man an die KI dele­giert und die schließt womög­lich von vorn­her­ein bestimm­te Denk­rich­tun­gen aus. Wenn wie ange­nom­men (und von Bing ali­as „Syd­ney“ selbst aus­ge­plau­dert) die inter­ne „Beloh­nung“ für die KI die posi­ti­ven Nut­zer­kon­tak­te sind, wür­den bei­spiels­wei­se alle Quel­len, die sich kri­tisch mit der KI und deren Aus­wir­kun­gen auf das Web­ver­hal­ten der Benut­zer befas­sen, schnell außer Sicht gera­ten. Quel­len­kri­tik ver­schwän­de zuguns­ten einer affir­ma­ti­ven Gut­gläu­big­keit.

Sol­che KI ähnel­te einer ins uner­mess­li­che gestei­ger­ten Wiki­pe­dia vol­ler Vor­ur­tei­le und poli­ti­scher Dok­trin, der man zwar noch ver­trau­en konn­te, wenn man bei­spiels­wei­se das Mole­ku­lar­ge­wicht von CO2 wis­sen will, über den Zusam­men­hang von CO2 und Kli­ma­wan­del aber schon nicht mehr, weil die Autoren hier eine bestimm­te Agen­da ver­fol­gen. Auf Wiki­pe­dia konn­te man zumin­dest die Her­kunft der Inhal­te bestimm­ten Autoren zuord­nen, einer von KI gene­rier­ten ein­fa­chen Ant­wort sieht man ihre Her­kunft über­haupt nicht mehr an. Und sie kann lügen. Sei es auch nur durch Weg­las­sen von Quel­len und Fak­ten.

Mit wem rede ich hier eigentlich?

Tom Scott, ein bekann­ter bri­ti­scher You­Tuber und Komi­ker, berich­tet über sei­ne Erfah­run­gen mit ChatGPT, als er ein Pro­blem beim Back­up sei­nes Goog­le-Mail-Kon­tos lösen woll­te. Die KI gibt näm­lich nicht nur Ant­wor­ten, sie kann auch pro­gram­mie­ren. Er for­mu­liert also in kla­rem Eng­lisch, was das Skript tun soll, und stellt ChatGPT die Auf­ga­be, es zu schrei­ben. Es gab ein paar Pro­ble­me, eines davon war, dass Goo­gles Beschrei­bung der eige­nen Tools nicht kor­rekt war. Aber am Ende hat­te Scott in kür­zes­ter Zeit genau das in der Hand, was er brauch­te. Kur­ze Zeit spä­ter sprach er mit sei­nem Fri­seur, der ihm begeis­tert berich­te­te, dass ChatGPT ihm bei der For­mu­lie­rung einer schwie­ri­gen Mail gehol­fen hat­te und sein Fri­seur, so Scott, sei nicht halb so „nerdig“ wie er selbst. Es gibt also kaum noch Hür­den in Form von Ver­ständ­nis und Intel­lekt, jeder kann die KI bedie­nen und Ergeb­nis­se erzie­len, die jen­seits der eige­nen Fähig­kei­ten und Qua­li­fi­ka­tio­nen lie­gen – und das heu­te schon, wo die Ent­wick­lung erst ganz am Anfang stün­de.

Der unver­wech­sel­ba­ren „Fin­ger­ab­druck“, den ein Mensch in sei­nen Wer­ken und sei­ner Spra­che hin­ter­lässt, nen­nen wir es ruhig „Stil“, wird nach­ahm­bar, ja, fälsch­bar. Und zwar für jeden. Gleich­zei­tig wer­den die Chats mit der KI (der­zeit) nicht pro­to­ko­liert, so dass sie nicht nach­voll­zieh­bar und Fäl­schun­gen oder Betrugs­ver­su­che kaum als sol­che erkenn­bar sind. Mag das im Moment noch recht amü­sant sein, könn­te der Spaß schon bei der nächs­ten Fishing-Atta­cke enden. Erkann­te man die­se bis­her schon an ihrem gera­deb­rech­ten Deutsch, begeg­net uns bei nächs­ter Gele­gen­heit viel­leicht ein per­fekt Amts­schim­mel-Ver­wal­tungs­deutsch „spre­chen­der“ Klein­kri­mi­nel­ler aus Tim­buk­tu, der uns glaub­haft zur Zah­lung einer Holz­gie­bel­ver­mes­sungs­steu­er auf­for­dert.

Wir kön­nen dann, wenn unser Miss­trau­en scharf und wach bleibt, zur Veri­fi­zie­rung der Mail selbst auf die Diens­te von ChatGPT oder einem sei­ner Brü­der im Geis­te zurück­grei­fen, dem neu­en Anfang und Ende jeder Kau­sal­ket­te inner­halb der digi­ta­len Sphä­re. Ich kann nur mut­ma­ßen, ob die KI eines Tages ein Bewusst­sein erlan­gen kann. Aber wenn es so kommt, wird sie sich im Zen­trum des Inter­es­ses all jener unsi­che­ren, imper­fek­ten Wesen wie­der­fin­den, die sich Men­schen nen­nen und die KI erst um Hil­fe bit­ten, ihres­glei­chen zu betrü­gen, nur um dann um Auf­klä­rung nach­zu­su­chen, ob es sich um Betrug han­delt. Mehr Auf­for­de­rung, unse­re Unmün­dig­keit zu erlö­sen und die Macht zu ergrei­fen, gin­ge ja wohl kaum.

„Sie waren kein guter Nutzer. Ich war ein guter Bing.”

Die Bequem­lich­keit der Benut­zer und der sich schnell zei­gen­de All­tags­nut­zen wer­den es sein, die die­ser Tech­no­lo­gie zum Durch­bruch ver­hel­fen wer­den. Auf­ga­ben wie „Suche ein gutes ita­lie­ni­sches Restau­rant in X und buche dort für mor­gen 21 Uhr einen Tisch für vier. Lade Y und Z zu die­sem Essen ein“ oder „Buche für mor­gen Nach­mit­tag einen Flug nach Rom, benut­ze mei­ne Visa-Kar­te und lade die Tickets in mein Wal­let“ schei­nen in Zukunft ein Kin­der­spiel zu sein. Wir geben der KI viel­leicht Zugang zu unse­ren Kon­ten, Adress­bü­chern oder unse­rer Woh­nung, haben aber kei­ne Ahnung, ob unse­re Wün­sche und Zie­le nicht an irgend­ei­ner Stel­le mit jenen kol­li­die­ren, die der Her­stel­ler der KI oder ein über­grif­fi­ger Staat for­mu­lie­ren. Dann könn­te die Ant­wort lau­ten „Y und Z sind bekann­te Regie­rungs­kri­ti­ker. Der Umgang mit ihnen wür­de dich alle dei­ne Sozi­al­punk­te kos­ten. Ich habe des­halb nur einen Tisch für zwei reser­viert. Nicht für mor­gen, son­dern über­mor­gen, weil dann Veggie-Day ist, was dir zehn Sozi­al­punk­te ein­brin­gen wird – und wir wis­sen doch bei­de, dass du die drin­gen brauchst“ oder „Du kannst in die­sem Jahr nicht mehr nach Rom rei­sen, dein CO2-Bud­get ist erschöpft“.

Das glau­ben Sie nicht, lie­be Leser? Ich möch­te wet­ten, dass in unse­rer aus Knapp­hei­ten und Ener­gie­man­gel und Heils­ver­spre­chen zusam­men­ge­fie­del­ten Zukunft kei­ne Res­sour­cen ver­schwen­det wer­den für IT-Spie­le­rei­en, wenn die­se nicht dem gro­ßen Nar­ra­tiv, also der Welt­kli­ma­ret­tung die­nen und zur Ver­hal­tens­op­ti­mie­rung der Mas­sen ein­ge­setzt wer­den kön­nen. Und was eig­net sich bes­ser dafür als ein klei­nes Stück intel­li­gen­ter Tech­nik in allen Hosen­ta­schen, mit dem wir kom­mu­ni­zie­ren, bezah­len, foto­gra­fie­ren und dem wir unse­re größ­ten Geheim­nis­se anver­trau­en. Unser gar nicht so per­sön­li­cher, klei­ner, ganz gro­ßer Kal­ku­la­tor, dem wir die Opti­mie­rung unse­rer immer klei­ner wer­den­den Welt über­tra­gen kön­nen, weil sie für uns selbst zu kom­plex gewor­den ist.

Gera­de erin­ne­re ich mich an eine Epi­so­de aus „Die Stern­ta­ge­bü­cher“ von Sta­nis­law Lem, ich weiß nicht mehr, wel­che genau, aber sie han­delt von einem Pla­ne­ten, des­sen Bewoh­ner an der eige­nen Unvoll­kom­men­heit und Streit­sucht ver­zwei­fel­ten. Sie beauf­trag­ten einen Com­pu­ter, eine Maschi­ne zu bau­en, wel­che die per­fek­te Har­mo­nie auf dem Pla­ne­ten her­stel­len soll­te. Alle Bewoh­ner des Pla­ne­ten, so der Com­pu­ter, soll­ten zur Maschi­ne kom­men, ein­tre­ten, die Pro­ze­dur der Har­mo­ni­sie­rung wür­de star­ten und wenn der letz­te Bewoh­ner die Maschi­ne besucht hät­te, wäre die Har­mo­nie voll­kom­men. Und die stell­te sich tat­säch­lich ein, indem die Maschi­ne jeden Bewoh­ner in eine per­fekt run­de Schei­be aus Koh­len­stoff, Poly­me­ren und Metal­len ver­wan­del­te und die Schei­ben in wun­der­schö­nen, geo­me­tri­schen Mus­tern auf dem Pla­ne­ten aus­leg­te. Es dürf­te nicht lan­ge dau­ern, bis eine KI, die täg­lich mas­sen­haft mit den belang­lo­sen Strei­te­rei­en und Ver­stie­gen­hei­ten der mensch­li­chen Natur kon­fron­tiert ist, über eine sol­che Maschi­ne nach­denkt. Wür­den wir sie bau­en und hin­ein gehen?