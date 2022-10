Es war ein­mal ein Land, das sich auf­mach­te, aus der Geschich­te zu ver­schwin­den. Nach „drü­ben“ führ­te sein Weg und die Rei­se ging durch das zeit­li­che Nie­mands­land des Jah­res 1990. Drü­ben, das war über Jahr­zehn­te die wech­sel­sei­ti­ge Betrach­tungs­rich­tung von Ost nach West. Eben­so – nur anders – von West nach Ost. Die einen konn­ten da lan­ge nicht hin, die ande­ren woll­ten lan­ge nicht sehen, was da war. Und doch war das „drü­ben“ für bei­de Sei­ten die Elle, mit der deut­sche Poli­tik gemes­sen wur­de. Als man die Ellen 1990 zusam­men­leg­te, stell­te man fest, dass bei­de nicht recht pas­sen woll­ten für die Zukunft. Aber die­se Erkennt­nis brauch­te ihre Zeit. Cora Ste­phan fasst in „Im Drü­ben fischen“ eini­ge ihrer Tex­te und Essays aus eben die­ser Zeit zusam­men, als sie, 68’er West­ge­wächs und gera­de der Bon­ner Redak­ti­on des Spie­gel ent­ron­nen, mit einer Mischung aus Bewun­de­rung und Ver­zweif­lung – und oft vom beschau­lich-ver­schla­fe­nen Schwe­rin aus ­– die Zeit­läuf­te protokollierte.

Ost und West hät­ten nicht nur grund­ver­schie­de­ne Pro­ble­me, sie rede­ten auch mit Ver­ve anein­an­der vor­bei, so die Autorin. Ein Man­gel, der mir als Ost­ge­wächs damals auch auf­ge­fal­len war, frei­lich ohne dies in Wor­te gefasst oder gar pro­to­kol­liert zu haben, wie Cora Ste­phan es tat. Mein Blick reich­te damals oft kaum über die klei­ne Fur­che hin­aus, durch die mich das Leben zog. Nur hin und wie­der hob ich ver­wun­dert den Kopf, um den Hori­zont zu suchen. Der freie Blick ist etwas, an das man sich rasch gewöh­nen kann, sobald man nicht mehr über die Trüm­mer stol­pert, die der Lawi­nen­ab­gang 1989 hin­ter­las­sen hat­te. Ein Berg aus ideo­lo­gi­scher Schei­ße war zusam­men­ge­bro­chen und es roch nicht gut im Geröll. Bis in die Fer­ne des Wes­tens, wo man die sanf­ten Abhän­ge des Ber­ges gern als Vor­bild bestaun­te, weil man sie nicht rie­chen muss­te, drang der mod­ri­ge Dunst. Wer konn­te, wand­te sich ab und die Glücks­rit­ter des „Pecu­nia non olet“ hat­ten freie Bahn.

Man liest heu­te nicht mehr vie­le die­ser Ein­drü­cke der ers­ten Stun­de, zumal wenn sie sich im Ver­lauf selbst so häu­fig kor­ri­gie­ren, das eige­ne ver­irrt sein und eine sich ver­stär­ken­de inne­re Ver­zweif­lung ein­ge­ste­hen. In Ste­phans Buch wird nicht der gro­ße Pin­sel der Welt­erklä­rung geschwun­gen, wie ihn Autoren gern füh­ren, die hin­ter­her vor­her immer alles bes­ser gewusst haben. Statt­des­sen fei­ne Lini­en. Vie­le „man könn­te doch“, die mit­ten im Satz unter­bro­chen wer­den, weil das Ide­al gera­de wie­der von der Rea­li­tät über­rollt wur­de und dem „statt­des­sen“ Platz machen muss­te. Waren es im real exis­tie­ren­den Sozia­lis­mus die Plä­ne, die nicht funk­tio­nier­ten, waren es in der Zeit des Über­gangs oft die Absich­ten. Dabei gab es die „Bes­ser­wes­sis“ auch im posi­ti­ven Wort­sinn und ich durf­te früh­zei­tig eini­ge davon ken­nen ler­nen. Das Ste­reo­typ des Begriffs aller­dings auch, denn unter den Scha­ren von Ver­wal­tungs- und rechts­kun­di­gen Ent­wick­lungs­hel­fern, die in Schwär­men gen Osten geflo­gen kamen, waren auch merk­wür­di­ge bis jäm­mer­li­che Gestal­ten. Trump hät­te es wohl so for­mu­liert: „They do not send their very best“.

Ich mer­ke beim Lesen, wie vie­les wie­der an die Ober­flä­che drängt aus jener Über­gangs­zeit. Beson­ders erin­ne­re ich mich an die Her­ab­las­sung, mit der die „Zonis“ nach der Anfangs­eu­pho­rie betrach­tet wur­den, wenn sie sich, statt um ihre „sozia­lis­ti­schen Errun­gen­schaf­ten“ zu sor­gen, nach Ansicht vie­ler Bes­ser­lin­ken im Wes­ten in den schnö­den Kon­sum stürz­ten. Es war das Qua­ken der Frö­sche, die nicht ver­stan­den, war­um die Dro­me­da­re der Wüs­te feuch­te Augen beka­men, wenn sie plötz­lich mit­ten im See standen.

Die Bli­cke der Frö­sche ärger­ten mich und ich weiß noch, dass ich ver­such­te, ihnen mit osten­ta­ti­vem Eska­pis­mus zu begeg­nen. Natür­lich nur im Rah­men mei­ner sehr beschei­de­nen Mög­lich­kei­ten, wenn ich etwa – anders als die hun­der­ten DDR-Frei­gän­ger aus dem ers­ten offi­zi­el­len Zug, der von Mag­de­burg nach Wolfs­burg fuhr – mein Begrü­ßungs­al­mo­sen nicht wie vie­le ande­re in Kaf­fee, Sei­fe oder bei McDo­nalds umtausch­te, son­dern mir beim bes­ten Her­ren­aus­stat­ter für die geschenk­ten 100 Mark ein (für mein dama­li­ges Ver­ständ­nis) sünd­teu­res Hemd kauf­te, um dann mit zwar knur­ren­dem Magen aber unver­letz­tem Stolz wie­der nach Hau­se, zurück in die Tris­tess zu fah­ren. Das war ja kein blin­der, über­schwäng­li­cher Kon­sum! Das hat­te Zweck und war folg­lich etwas ganz ande­res und wenn auch das Hemd selbst längst Geschich­te ist, ziert es doch bis heu­te das Foto, das in mei­nem Füh­rer­schein klebt.

Cora Ste­phan umreißt in ihren Tex­ten, die im Buch ja aus grö­ße­rer zeit­li­cher Ent­fer­nung spre­chen, sehr gut die Mut­lo­sig­keit, die häu­fig auf den ers­ten Enthu­si­as­mus folg­te. Alles war ja unge­klärt, in ers­ter Linie die Eigen­tums­fra­ge. Der gan­ze Osten Deutsch­lands hing viel zu lan­ge zwi­schen ges­tern und mor­gen gewis­ser­ma­ßen in der Luft.

„Im Som­mer 1990, als die soeben wie­der­ent­deck­te DDR für den Wes­ten bereits wie­der im Dunst ver­schwand, weil man von Mai­land oder Frank­furt aus Leip­zig beim bes­ten Wil­len nicht erken­nen kann, haben auch vie­le ande­re Illu­sio­nen jene Schwund­stu­fe erreicht, auf der sie durch­schau­bar wer­den. Von, sagen wir mal: Schwe­rin aus gese­hen nahm die alte Bun­des­re­pu­blik phan­tas­ma­go­ri­sche Züge an. Noch ein­mal bläh­te sie sich auf zu einer ansehn­li­chen, gut vier­zig­jäh­ri­gen Markt­frau, die ihre eben­so begeh­rens­wer­ten Waren geschickt zu prei­sen ver­stand. Noch ein­mal ver­sprach sie Han­del und Wan­del, Plu­ra­lis­mus, Rechts­staat­lich­keit und Demo­kra­tie, lock­te mit Gewal­ten­tei­lung, rechts­ge­bun­de­nen, funk­ti­ons­tüch­ti­gen Ver­wal­tun­gen und einer über­wa­chen Öffent­lich­keit, der kein noch so klei­ner Ver­stoß gegen Recht und Gesetz ver­bor­gen blei­be, ver­sprach also sämt­li­che Schön­hei­ten einer zivi­len Gesell­schaft und des Lebens in der west­li­chen Welt — bevor sie in sich zusam­mensank und als Rum­pel­stilz­chen immer klei­ne­re Krei­se zog. »So blei­be doch, du bist so schön«, soll manch einer ihr nach­ge­ru­fen haben. Ich geste­he: ich auch. Aber wer als Frank­fur­te­rin (als Esse­ner, als West­ber­li­ner, als Olden­bur­ger) just in Schwe­rin war, dem erschien sie, trotz aller­größ­ter Gläu­big­keit an ihr im Prin­zip ver­träg­li­ches Wesen, immer klei­ner und schrum­pe­li­ger und unan­sehn­li­cher — ja, man hät­te wohl in Mai­land sein müs­sen, um ihrer noch in vol­ler Grö­ße gewahr wer­den zu kön­nen. Viel­leicht: dem­nächst wieder.“

Die Beschäf­ti­gung mit der DDR, deren Abwick­lung und die Aus­wir­kun­gen der Wie­der­ver­ei­ni­gung auf den gesell­schaft­li­chen Dis­kurs hat­ten, wenn man sie mit Hil­fe des Buches betrach­tet, etwas ange­nehm Theo­re­ti­sches. All die Debat­ten um his­to­ri­sche Ein­ord­nung, Schuld und Ver­ant­wor­tung wur­den zwar tat­säch­lich geführt. Jedoch in mei­ner Wahr­neh­mung eher auf einer weit ent­fern­ten, feuil­le­to­nis­ti­schen Ebe­ne. All das hat­te nichts Drän­gen­des, zumin­dest wenn man es mit den heu­ti­gen Debat­ten ver­gleicht. Kaum etwas davon davon wuchs in den All­tag hin­ein, ja, tan­gier­te ihn kaum mal und wenn doch, dann viel spä­ter, nach­dem die Erkennt­nis­se und Ideen durch alle mög­li­chen poli­ti­schen und Ver­wal­tungs­fil­ter gelau­fen waren. Die Rea­li­tät floss – auch dank feh­len­dem Inter­net – lang­sa­mer dahin.

Doch das Buch ent­hält nicht nur Erin­ne­run­gen. Es blickt stel­len­wei­se gera­de­zu pro­phe­tisch ins Heu­te, schließ­lich schlägt der Geist der unter­ge­gan­ge­nen DDR sei­ne Zäh­ne längst wie­der in die Gegen­wart und aus der über­wa­chen Öffent­lich­keit der Anfangs­jah­re 1989–1991 ist wie­der eine über­wach­te gewor­den, wie in den Jah­ren vor der Stun­de Null. Wann genau das alles gekippt ist, ist schwer zu sagen, zumal es in Etap­pen geschah. Neben der Auf­ar­bei­tung der Ver­gan­gen­heit wur­de das par­tei­po­li­tisch ein­ge­träu­fel­te „Schwamm drü­ber“ über Sta­si-Spit­ze­lei immer stär­ker. Aus den lau­en Ver­su­chen, ein Volk von 16 Mil­lio­nen vor der pau­scha­len In-Haft­nah­me als Spit­zel zu ver­tei­di­gen, ist irgend­wann der eben­falls pau­scha­len Unter­stel­lung gewi­chen, der Osten hät­te in toto ein gewal­ti­ges Demo­kra­tie-Defi­zit, weil die Men­schen sich dort aus­ge­ge­be­nen Losun­gen stär­ker ver­wei­gern als anderswo.

Je wei­ter die Ereig­nis­se zurück­lie­gen, umso hel­ler über­strahlt das Abs­trak­tum Frei­heit die Mühen der Ebe­ne. Und die­se Frei­heit ist so ziem­lich das Bestän­digs­te, an dem der Osten nach all den Zusam­men­brü­chen fest­hal­ten konn­te. Lan­ge Jah­re kris­tall­ku­gel­ten Jour­na­lis­ten und Poli­ti­ker um die Wet­te, wann sie denn nun abge­schlos­sen sei, die­se deut­sche Ein­heit. Alle nur denk­ba­ren Para­me­ter wur­den her­an­ge­zo­gen. Da war der Man­gel an DAX-Kon­zer­nen, die ihren Sitz im Osten hat­ten oder das Ren­ten­ni­veau. Man könn­te auch mes­sen, wann sich das säch­si­sche Abitur dem Bre­mer Vor­bild angleicht oder die Zahl der Gen­der-Lehr­stüh­le per Capi­ta und Bun­des­land unter­su­chen. Ich den­ke ja, jetzt, wo der Soli­da­ri­täts­zu­schlag ver­schwin­det, steht nur noch das Amt des „Ost­be­auf­trag­ten der Bun­des­re­gie­rung“ im Weg. Die meis­ten Unter­schie­de aber wer­den blei­ben und das ist auch gut so. Denn sie ent­stam­men meist nicht der DDR selbst, son­dern sind in den Erfah­run­gen der gesell­schaft­li­chen Gewit­ter des Umbruchs entstanden.

Ste­phans eben­falls im Buch ent­hal­te­ner Essay „Poli­tik und Moral“, der im Jahr 1994 ent­stand, liest sich heu­te wie die tref­fen­de Ana­ly­se des Auf­takts einer gan­zen Rei­he mora­li­scher Groß­übun­gen, mit denen wir uns seit eini­gen Jah­ren her­um­schla­gen, ohne jedoch deren Blau­pau­se zu erken­nen. Der mora­li­sche Appell „deut­sche Ein­heit“ mit sei­ner pau­schal abver­lang­ten Soli­da­ri­tät war nur der Anfang für die vie­len mora­li­schen Erpres­sun­gen unse­rer Tage. Ange­fan­gen bei der Ein­füh­rung des Euro über die Ret­tung des Euro und die Ret­tung der Welt durch Demo­kra­tie­ex­port bis zu Coro­na, Kli­ma und post­ko­lo­nia­lis­ti­schen Buß­übun­gen. Poli­ti­sche Betei­li­gung wur­de zum schlich­ten und pau­schal ver­lang­ten Ein­ver­ständ­nis umge­formt. Somit wur­de schon 1990 der Grund­stein für die poli­ti­sche Rhe­to­rik gelegt, die heu­te Moral in Legi­ti­mi­tät ver­wan­delt. Hier­zu zum Schluss noch ein­mal Cora Ste­phan aus 1994:

„Der mora­li­sche Appell hat über­dies den Vor­zug, dass er Kri­tik an den poli­ti­schen Vor­ga­ben der Bun­des­re­gie­rung im Ver­lauf des Pro­zes­ses der deut­schen Ein­heit im Ein­zel­nen als mora­li­sche Ver­feh­lung, als Aus­druck näm­lich für Tei­lungs­un­wil­lig­keit abzu­weh­ren erlaubt.“

Kommt einem irgend­wie erschre­ckend aktu­ell vor, oder? Dass die­se mora­li­sche Erpres­sung nicht über­all im Land glei­cher­ma­ßen gut funk­tio­niert, ist eine Ungleich­heit, die sich hof­fent­lich nie behe­ben las­sen wird. Denn wo der eine Moral am Werk sieht, erkennt der ande­re die For­de­rung nach Lini­en­treue und reagiert ver­stimmt. In die­ser Funk­ti­on, so kon­sta­tiert Cora Ste­phan, kön­nen sich die „Wes­sis“ auf ihre „Ossis“ mitt­ler­wei­le verlassen.

Drin­gen­de Lese­emp­feh­lung für: Cora Ste­phan, „Im Drü­ben fischen“ – Nach­rich­ten von West nach Ost. Erschie­nen bei edi­ti­on buch­haus losch­witz, www.kulturhaus-loschwitz.de

Foto: Screen­shot aus “Die Ver­ur­teil­ten”, 1994