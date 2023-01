Stellen Sie sich vor, Sie gehen einen Fußweg ent­lang und wollen auf die andere Straßen­seite. Sie schauen nach bei­den Seit­en, rechts ist frei und das einzige Fahrrad, welch­es auf der linken Seite zu erken­nen ist, ist noch weit weg. Kein Prob­lem, denken Sie und betreten die Straße. Plöt­zlich stürmt ein Mann auf Sie zu, schlägt sie ins Gesicht und reißt Sie zu Boden. Ver­dat­tert rap­peln Sie sich wieder hoch und wollen schon auf den Man los­ge­hen, da brüllt er Sie an: „Sie leichtsin­niger, unver­ant­wortlich­er Straßen­verkehrsleugn­er! Seien sie froh, dass ich noch rechtzeit­ig zur Stelle war, um sie vor dem sicheren Tod zu ret­ten!“ Völ­lig ver­dutzt schauen sie den Typen an, Sie zweifeln an dessen Ver­stand, beherrschen sich jedoch und erwidert, dass die Straße frei und das einzige Fahrrad weit und bre­it noch eine Minute ent­fer­nt war. Sie weisen auf den Rad­fahrer, der ger­ade in diesem Moment ruhig an ihnen vor­beifährt. „Sieht so die Gefahr aus, der­en­twe­gen sie mich angreifen, ver­let­zten und zu Boden reißen müssen?“

Doch Ihr „Ret­ter“ will nicht anerken­nen, dass er offen­sichtlich einen Fehler gemacht hat und schnau­zt Sie weit­er an. „Was, wenn das Fahrrad näher oder gar ein LKW gewe­sen wäre? Was, wenn Sie kein erwach­sen­er Mann und gut zu Fuß, son­dern ein Kind gewe­sen wären? Und was, wenn der LKW viel näher und schneller gewe­sen und das Kind mit einem Ball gespielt hätte? In gewiss­er Weise hat­te ich ein­fach Pech mit mein­er Vorher­sage. Doch wenn nur wenige und eigentlich unbe­deu­tende Details anders gewe­sen wären, dann wür­den Sie jet­zt ihr Leug­nen bit­ter bereuen, mir auf Knien danken und sich nicht über eine lächer­liche schmutzige Jacke, ein blaues Auge und zwei aus­geschla­gene Zähne bekla­gen, sie elen­der Straßenverkehrsleugner!“

‚Aber das hat er doch erfun­den, der Letsch!‘ wer­den Sie denken und damit lägen Sie richtig. Jedoch nur die konkrete Sit­u­a­tion, nicht den Typus des durchgek­nall­ten Nieder­reißers mit sein­er „Was-wäre-gewe­sen-Wenn-Logik“ und den „unbe­deu­ten­den Details“. Diesen Typus gibt es wirk­lich und ein Exem­plar heißt Sam Har­ris. Har­ris ist nicht irgendw­er, son­dern eine Art amerikanis­ch­er Richard David Precht, ein sich­er einst bril­lanter und begabter Philosoph, Autor und Debat­tenred­ner, der in let­zter Zeit jedoch keine Gele­gen­heit aus­lässt, Arschbomben in Fet­tnäpfchen zu lan­den. Nach seinem Auftritt beim Pod­cast “Trig­ger­nom­e­try” vor etwa einem Monat und dem darauf­fol­gen­den Shit­storm löschte Har­ris immer­hin kom­men­tar­los seinen Twit­ter­ac­count. Doch es kam noch besser.

Und bevor Sie jet­zt mit den Augen rollen, liebe Leser, weil ich mich schon wieder an so einem lang­weili­gen und weit ent­fer­n­ten US-The­ma abarbeite…nicht zu vor­eilig! Dem Zement, aus dem Har­ris‘ Gedankenge­bäude beste­ht und der allein der eige­nen Recht­fer­ti­gung dient, begeg­nen wir in Deutsch­land auch. Und zwar über­all dort, wo Poli­tik­er, Wis­senschaftler und ihre medi­ale Meute nach dem Kol­laps des Coro­na-Nar­ra­tivs verzweifelt ver­suchen, in die Phase der Post-Coro­na-Recht­fer­ti­gung einzutreten, in der Opfer zu Tätern und Täter zu Opfern wer­den, jede Ver­ant­wor­tung geleugnet, jed­er Sadis­mus gerecht­fer­tigt und jed­er Macht­miss­brauch absolviert wird.

Immer näm­lich, wenn Har­ris viel Zeit für seine Antworten hat – wie aktuell im Inter­view mit John Wood Jr. –, redet er sich um Kopf und Kragen:

„Wir hat­ten Glück […] Covid hätte viel viel schlim­mer sein kön­nen, zehn oder fün­fzig mal schlim­mer! […]. Wäre Covid schlim­mer gewe­sen, hätte wirk­lich unsere Aufmerk­samkeit bekom­men und wenn es wirk­lich unleug­bar gewe­sen wäre, hät­ten wir andere poli­tis­che Gespräche darüber gehabt. Es gäbe nicht diese Skep­tik­er und Bret Wein­stein hätte nicht dreiun­dachtzig Pod­casts über die Gefahren des Impf­stoffes her­aus­ge­bracht, wenn nur ein paar Vari­ablen anders gewe­sen wären. …wenn etwa Kinder statt älter­er Leute beson­ders betrof­fen gewe­sen wären und zu hun­dert­tausend gestor­ben wären, wir hät­ten ganz andere Erfahrun­gen gemacht…es hätte keine Tol­er­anz für Skep­tik­er gegeben. Oder was wäre, wenn die Impf­stoffe wirk­lich die Über­tra­gung gestoppt hät­ten, statt nur das Zeit­fen­ster ein wenig zu verklein­ern, in dem die Über­tra­gung möglich ist – falls sie das tun, ich weiß es nicht – […] nehmen wir an, wir haben ein wenig mehr Über­tra­gungsver­hin­derung und Kinder ster­ben massenhaft…die Obses­sion der Ver­schwörungs­the­o­retik­er, die offen­sichtlich psy­chisch krank und aus dem Gle­ichgewicht sind, man hätte keine Geduld mit denen gehabt. […]“

„In gewiss­er Weise hat­ten wir Pech“, so Har­ris, – und dieses „wir“ inkludiert all die Wegsper­rer, Geschäfteschließer, Durchimpfer, Hart­ge­ge­nan­der­s­denk­end­e­durch­greifer und Kap­i­tal­is­mus-Reset­ter – dass man bei 80-jähri­gen oft nicht sagen kon­nte, ob sie an oder mit Covid star­ben. Ach, – und eine Schlussfol­gerung hängt bei Har­ris in der Luft wie Man­del­duft in der Marzi­pan­fab­rik – wären es doch nur Kinder gewesen!

Waren es aber nicht. Bret Wein­stein lag richtig, genau wie Robert Mal­one. Und Sam Har­ris lag falsch. Er liegt immer noch falsch! Doch ein „hätte es da keinen Felsen gegeben“ ret­tet den Kapitän der Cos­ta Con­cor­dia eben­so wenig vor Gericht wie ein „die Kraftwerke hät­ten ja auch aus­re­ichen kön­nen“ post­fak­tisch vor dem Black­out schützt. Man kann nicht fak­tis­che Details ein­fach umdrehen und „Zack – Beweis erbracht!“ sagen. Die „Hätte-Pirou­ette“, die Har­ris hier auf dün­nem Eis dreht, hat Ver­wandte, den wir alle nur zu gut kennen.

Das Sprich­wort beschreibt den Hund, den ein großes Geschäft von der Hasen­jagd abhält, SPD-Kan­zlerkan­di­dat Stein­brück machte „Hätte, hätte, Fahrrad­kette“ daraus und die Ableitung des Kölschen „es is no immer jot jejange“ führt uns schlussendlich zur „Fauci-Lauterbach’sche Ver­mu­tung“, die da lautet: „Krank mit Covid? Seien sie froh, dass sie geboost­ert sind, es hätte son­st viel schlim­mer kom­men kön­nen!“. Soll­ten Sie die Sache über­leben, kön­nen Sie kaum das Gegen­teil beweisen. Wenn nicht, auch nicht. Es ist die Let­zt­be­grün­dung, wenn alle Argu­mente außer Kraft sind. Dem “Hätte” sei Dank, Details ver­bo­gen und dreimal schwarz­er Kater!

Um im Bild vom Anfang zu bleiben: Natür­lich war es nicht allein Sam Har­ris, der Sie ver­prügelt und Ihnen die Zähne eingeschla­gen hat, um Sie vor einem Fahrrad am Hor­i­zont zu ret­ten. Aber eben­so wenig wie dieser wer­den sich die Poli­tik­er und die Staat­sap­pa­rate bei Ihnen entschuldigen oder ihre Zah­narztrech­nung bezahlen. Jed­er, der damit rech­net oder auch nur darauf hofft, dass irgend­wann in naher Zukun­ft die Aufar­beitung begin­nen wird – und zwar mit dem Eingeständ­nis von Fehlern auf der Seite der Alarmis­ten und Angstverkäufer – wird ent­täuscht werden.

Man wird vielmehr weit­er­hin Entschuldigung von Ihnen und mir erwarten, liebe Leser. Für unsere Ren­itenz, unsere Zweifel und Fra­gen, unsere Lesege­wohn­heit­en, unser Behar­ren auf unveräußer­lichen Recht­en und let­z­tendlich dafür, dass wir von Anfang an richtig lagen. Und man wird in der Manier von Sam Har­ris Hätte-Pirou­et­ten drehen, um die eige­nen Fehlentschei­dun­gen wie im Mod­el­lver­such mit anderen Para­me­tern rück­wirk­end weiß zu waschen. Es hät­ten doch auch Kinder sein kön­nen, die Covid-Imp­fun­gen und Coro­na-Maß­nah­men hät­ten wirk­sam und der Mond aus Käse sein kön­nen! Dann wür­den Sie und ich, die Leugn­er und Skep­tik­er, jet­zt aber ganz schön dumm dastehen!

Tun wir aber nicht.

Und falls Sie sich das jet­zt fra­gen, liebe Leser: Sam Har­ris* würde Sie jed­erzeit wieder auf die Straße wer­fen, denn er weiß es eben bess­er als Sie. Selb­st wenn er* nicht weiß, was er weiß und Fahrrad nicht von LKW unter­schei­den kann.

* aka Karl Lauter­bach, Chris­t­ian Drosten, Lothar Wiel­er, Frank Ulrich Mont­gomery, Boris Palmer, Stephan Weil, Win­fried Kretschmer und wie sie alle heißen.