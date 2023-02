Die Welt des Inqui­si­tors Ber­nar­do Gui aus Umber­to Ecos Roman „Der Name der Rose“ war klein und vor allem kau­sal über­schau­bar. Es gab Gut und Böse und die Rol­len waren ein­deu­tig ver­teilt. Das Gute ver­trat sei­ne Kir­che und die hei­li­ge Inqui­si­ti­on, wäh­rend für alles Schlech­te der Teu­fel zustän­dig war. Binär könn­te man das Welt­bild nen­nen und jede Reli­gi­ons­ge­mein­schaft kennt in ihrer abso­lu­tis­ti­schen Pha­se die­se etwas simp­le Betrach­tung. Für Gui war über­all das Böse am Werk, alles Schlech­te, Uner­war­te­te oder nur Unver­ständ­li­che war sein Werk. Dabei war Gui in sei­ner Zeit ein Gelehr­ter, ein Mann der Wis­sen­schaft. Ecco hat ihn sicher über­zeich­ne­te und auch die Film­fi­gur – geni­al ver­kör­pert durch F. Mur­ray Abra­ham – wird der rea­len Figur sicher nicht gerecht. Doch brauch­te es noch eini­ge Jahr­hun­der­te, bis die katho­li­sche Kir­che in Euro­pa die Deu­tungs­ho­heit über Gut und Böse ver­lor und damit auch ihr sim­pli­zis­ti­scher Herr­schafts­an­spruch ver­schwand. Reli­gio­nen kom­men und man­che, wenn sie ihre Spi­ri­tua­li­tät bewah­ren und ihre Dog­men sich zivi­li­sie­ren, blei­ben. Die es nicht schaf­fen, kom­men über die Pha­se einer Sek­te nicht hin­aus und wer­den gegen­über ihrer Umwelt unduld­sam und feind­se­lig. Beson­ders jene, deren Heils­ver­spre­chen ihre Anhän­ger nicht posi­tiv durchs Leben lei­ten kön­nen.

Es ist viel dar­über geschrie­ben wor­den, dass auch die Kli­ma­ret­te­rei mitt­ler­wei­le den Sta­tus einer Reli­gi­on – oder doch min­des­tens einer Sek­te erreicht hat. Alle nöti­gen Merk­ma­le sind vor­han­den. Es gibt Hei­li­ge und Sün­der, es gibt Ablass der Sün­den und zogen die Fla­gel­lan­ten zur­zeit Guis durch Euro­pa, so klebt sich die opfer­be­rei­te, gläu­bi­ge Jugend heu­te an Stra­ßen und Brü­cken fest. Nun gut, die Fla­gel­lan­ti frü­he­rer Zei­ten muss­te deren Kir­che nicht mate­ri­ell ali­men­tie­ren wie die heu­ti­gen Akti­vis­ten der „letz­ten Rene­ra­ti­on“, aber wir wol­len groß­zü­gig sein und den „guten Wil­len“ aner­ken­nen. Wie jede Reli­gi­on mit Heils­ver­spre­chen haben auch die Kli­ma­ret­ter einen Anti­po­den, einen Satan, auf den sie alles Böse pro­ji­zie­ren, der hin­ter allem steckt, den es zu bekämp­fen gilt: CO2 und die fos­si­len Ener­gien. Las­set ab von eurem Fre­vel und tuet Buße, ihr Sün­der!

Ich ken­ne weder Ort noch Anlass der Rede von Lui­sa Neu­bau­er, deren Aus­schnitt sie selbst für so wich­tig und womög­lich bril­lant hält, ihn auf Twit­ter ver­öf­fent­li­chen zu müs­sen. Ein Häpp­chen von knapp einer Minu­te nur, aber für ihre Brü­der und Schwes­tern im Geis­te ein Feu­er­werk der Logik und Strin­genz – zumin­dest, wenn man deren Kom­men­ta­re für wahr­haf­tig nimmt. Hal­le­lu­ja! Doch das Gehör­te erin­ner­te mich doch stark an die mit Aber­glau­ben durch­setz­ten Klos­ter­sze­nen in der Roman­ver­fil­mung aus dem Jahr 1986. „Es hängt alles zusam­men“ ora­kelt die Inqui­si­to­rin Lui­sa. Der Teu­fel CO2 und sei­ne fos­si­len Hel­fers­hel­fer ste­cken in jedem Detail und es fällt ihr nicht schwer, den Angriffs­krieg Putins über ein, zwei wir­re Zwi­schen­schrit­te ursäch­lich jenem dia­bo­li­schen Mole­kül zuzu­schie­ben, wel­ches der Satan ihrer Kir­che ist. Wie ein Fil­ter liegt die­ses Dog­ma über jeder Welt­be­trach­tung.

Die Predigt

Ton und Mono­to­nie leiht sich Lui­sa Neu­bau­er von Gre­ta, der ers­ten Apos­te­lin ihre Kir­che. Die Ges­tik ist ein­stu­diert und eher Bestand­teil einer Mes­se als natür­li­che Unter­stüt­zung der Rede. Die Inqui­si­to­rin spricht vom Bösen, denn „mehr als 100.000 Arbeits­plät­ze gin­gen allein in der deut­schen Solar­in­dus­trie ver­lo­ren“. Das ver­hei­ße­ne Para­dies muss­te war­ten, denn „die Ener­gie­wen­de ver­lang­sam­te sich. Deutsch­land impor­tier­te mehr fos­si­le Ener­gie aus Russ­land als jedes ande­re Land. Und nun sehe wir, wie Putin die Ukrai­ne über­fällt. Ermög­licht von einer Kriegs­ma­schi­ne, die von fos­si­ler Ener­gie gespeist wird, bezahlt von Län­dern wie Deutsch­land. Fos­si­le Ener­gien töten nicht nur und zer­stö­ren Lebens­grund­la­gen und das Kli­ma, die ermög­li­chen Auto­kra­ten welt­weit, Krie­ge zu begin­nen, Demo­kra­tien und Ener­gie­sys­te­me zu bedro­hen und zwin­gen Orte wie Deutsch­land welt­weit in die Knie. Die Wahr­heit ist: im 21. Jahr­hun­dert müs­sen wir fos­si­le Ener­gien als Bedro­hung für Demo­kra­tie und Frie­den ver­ste­hen.“

Schuld an Putins Krieg haben also die fos­si­len Ener­gien, die erst Solar-Arbeits­plät­ze in Deutsch­land ver­nich­te­ten, um dann mas­sen­haft ins Land zu strö­men, wo sie dann die Lebens­grund­la­ge der Men­schen und das Kli­ma zer­stör­ten und Auto­kra­ten zu Krie­gen ansta­chel­ten. Was wie eine Kau­sal­ket­te auf­ge­baut ist, ist jedoch kei­ne und auch alles Her­um­ge­fuch­tel­te von Lui­sa Neu­bau­er stellt kei­ne her. Zunächst müss­te man im Stil des gro­ßen deut­schen Öko­no­men Habeck anmer­ken, dass die 100.000 Arbeits­plät­ze nicht weg sind. Die sind nur woan­ders. Und zwar größ­ten­teils in Chi­na. Die deut­sche Solar­in­dus­trie, gepäp­pelt mit gigan­ti­schen Sub­ven­tio­nen, hat in der Ver­gan­gen­heit eini­ge spek­ta­ku­lä­re Plei­ten und Skan­da­le hin­ge­legt.

Der letz­te gro­ße Her­stel­ler, QCells, hat sei­nen Haupt­sitz nach Insol­venz, Ver­kauf und Umstruk­tu­rie­rung nach Süd­ko­rea ver­la­gert. Solar­zel­len lie­ßen und las­sen sich in Asi­en viel bil­li­ger her­stel­len als in Deutsch­land und deut­sche Steu­er­mil­li­ar­den sorg­ten zumin­dest in Chi­na lan­ge Zeit für blü­hen­de Solar­land­schaf­ten. Der Preis­vor­teil chi­ne­si­scher Zel­len sorg­te im Sub­ven­ti­ons­wun­der­land Deutsch­land sogar für mehr Solar­ener­gie von den Dächern, nicht für weni­ger, wie die Inqui­si­to­rin ora­kelt. Nur wur­den die beim Abend­mahl gereich­ten Obla­ten statt in Deutsch­land in Chi­na geba­cken. Außer­dem waren bil­li­ges rus­si­sches Gas und Solar­zel­len auf den Dächern doch bes­te Freu­de! Jede neue Mega­watt­stun­de Solar- oder Wind­ener­gie muss­te schließ­lich wegen deren Vola­ti­li­tät durch schnell zu- und abschalt­ba­re Gas­kraft­wer­ke abge­puf­fert wer­den. Die Solar­ener­gie war also nicht der Ret­ter vor der „fos­si­len Höl­le“ Putins, son­dern einer ihrer Mess­die­ner! Aber sowas wer­den wir natür­lich nie in den Got­tes­diens­ten der Gre­ta-Kir­che hören.

Die deut­sche Ener­gie­wen­de hat­te und hat kei­nen grö­ße­ren Fan als Wla­di­mir Putin, der übri­gens selbst nie dar­an gedacht hat, sein Land auf Son­nen- und Wind­di­ät zu set­zen. Ehe das pas­siert, ver­zich­tet Lui­sa Neu­bau­er auf’s Flie­gen! Im Spiel der bösen fos­si­len Mäch­te wäre Putin also ohne­hin gesetzt. Eben­so Chi­na, wo man auch wei­ter die fos­si­len Ener­gien aus­baut und nie­mals auch nur ein Kle­be­kind gesich­tet wur­de. Der Wes­ten hin­ge­gen hät­te nach den Visio­nen der Inqui­si­to­rin längst auf erneu­er­ba­re Lan­des­ver­tei­di­gung mit Solar­pa­tro­nen und Wind­beu­teln umstel­len müs­sen, um den Frie­den zu sichern. Doch so unan­ge­nehm und bedau­er­lich es auch sei, jeder Krieg ist gewis­ser­ma­ßen der Lack­mus­test für die Zuver­läs­sig­keit von Tech­no­lo­gien und es sieht ganz so aus, als sei­en Son­ne und Wind nicht dafür geeig­net und kei­ne Armee der Welt denkt auch nur dar­an, es dar­auf ankom­men zu las­sen. Befeh­le der Art „Rücken sie vor, wenn der Wind weht!“ wer­de wohl nie­mals in Funk­ge­rä­te gebrüllt. Schon gar nicht, wenn die ande­re Sei­te noch über ein paar Liter Die­sel und Ben­zin ver­fügt.

Doch wenn es auch ener­ge­tisch nicht für die ech­te Kriegs­füh­rung reicht, wird das Fest­hal­ten der Kli­ma­kir­che am Heils­ver­spre­chen von Son­ne und Wind den Krieg gegen die rest­li­che hei­mi­sche Wirt­schaft wohl gewin­nen. Auch dort wird gel­ten, was schon für die Solar­in­dus­trie galt: die Jobs und die CO2-Emmis­sio­nen sind nicht wirk­lich weg, son­dern nur woan­ders.