Hat die US-Armee mit Hil­fe Nor­we­gens die North­stream-Pipelines gesprengt? Diese These stellt Sey­mour Hersh, jour­nal­is­tis­ch­er Inves­tiga­tiv-Vet­er­an, in ein­er detail­lierten Beschrei­bung auf. Die Sache schlägt Wellen. Eine vor­läu­fige Ein­schätzung.

Sey­mor Her­shs auf der Plat­tform „Sub­stack“ jed­er­mann zugängliche Sto­ry schlägt seit gestern hohe Wellen und ver­an­lasste die US-Regierung zu einem prompten Demen­ti. Die Sprecherin des Weißen Haus­es, Adri­enne Wat­son, ließ ver­laut­en: „Das ist falsch und völ­lig frei erfun­den.“

Die schnelle Reak­tion auf einen Blog-Ein­trag liegt sicher­lich auch daran, dass Sey­mour Hersh in den USA nicht irgendw­er ist. Mit sein­er mit dem Pulitzer-Preis aus­geze­ich­neten Enthül­lung des Mas­sak­ers von My Lai während des Viet­namkriegs begrün­dete Sey­mour Hersh seinen Ruf als inves­tiga­tiv­er Reporter. Für seine zahlre­ichen poli­tis­chen Enthül­lungs­geschicht­en hat er in den USA fünf George-Polk-Preise, zwei Nation­al Mag­a­zine Awards for Pub­lic Inter­est und den Nation­al Book Crit­ics Cir­cle Award erhal­ten. „Die Geschichte, die Sie heute lesen wer­den, ist die Wahrheit, an der ich drei Monate lang gear­beit­et habe“, sagt Hersh. Wobei hinzuge­fügt wer­den muss: Auch Hersh lag bei seinen Sto­rys mitunter daneben.

Nach sein­er Schilderung, die sich let­zlich nur auf einen unge­nan­nten Gewährs­mann stützt, geht der Plan der Biden-Regierung, die Nord-Stream-Pipelines zu spren­gen, auf das Jahr 2021 zurück. Die Kom­man­dozen­trale, die für den Angriff auf die Pipelines aus­gewählt wurde, sei das „U.S. Navy’s Div­ing and Sal­vage Cen­ter“ in Pana­ma City, Flori­da, gewe­sen. „Im ver­gan­genen Juni operierten die Marine­tauch­er unter dem Deck­man­tel ein­er Mitt­som­mer-Übung der NATO, bekan­nt als BALTOPS 22“ schreibt er. Die ange­bracht­en Sprengladun­gen seien drei Monate später gezün­det wor­den. Dies entspräche auch der Ankündi­gung von Joe Biden bei ein­er Pressekon­ferenz zum Besuch von Olaf Scholz in den USA: „Wenn Rus­s­land ein­marschiert… wird es kein Nord Stream 2 mehr geben.“

Ratlosigkeit bei deutschen Medien

Her­shs Artikel beweist zunächst ein­mal, und das ist gut so, dass die soge­nan­nten Main­stream-Medi­en nicht mehr in der Lage sind, die Ver­bre­itung von Infor­ma­tio­nen zu selek­tieren oder zu hem­men. Jet­zt ger­ade und während ich schreibe, bericht­en wed­er ZEIT, noch BILD, Spiegel oder SZ. Selb­st die taz, der jede „gute“ Nachricht über die „schlecht­en“ Amerikan­er wie gerufen kommt, ist offen­bar rat­los.

Aber die Debat­te ist längst aufgekom­men. Die WELT greift die Sache auf. Die Tagess­chau schreibt: „Her­shs Ver­sion wirft viele Fra­gen auf“. Die FAZ konzen­tri­ert sich auf das Demen­ti: „USA weisen Vor­würfe wegen Nord-Stream-Lecks zurück“. Beim Bay­erischen Rund­funk wird „klar gestellt“, die USA „haben Nord-Stream-Pipelines nicht gesprengt“. Der Deutsch­land­funk wählt die „Shoot­ing the mes­sen­ger“-Meth­ode und stellt Hersh in die Nähe von Ver­schwörungs­the­o­retik­ern. Auf t‑online wird als Gege­nar­gu­ment ange­führt, als eines der ersten Medi­enun­ternehmen habe der rus­sis­che Pro­pa­gan­dasender Rus­sia Today die Geschichte aufge­grif­f­en, was nicht unbe­d­ingt ein tragfähiges Argu­ment ist.

Natür­lich wis­sen wir nicht, ob Hersh let­ztlich auf dem richti­gen Dampfer ist, aber ein Relotius ist er eher nicht. Ander­er­seits ist es mit den von Hersh ange­führten Bele­gen natür­lich so eine Sache, denn er legt keine Doku­mente vor, seine Augen­zeu­gen bleiben unge­nan­nt, und nie­mand ist bis­lang ent­nervt aus dem Gebüsch gesprun­gen, um zu rufen „Nehmt mich fest, ich hab’s getan!“

Sie kön­nen ja unter dem Link oben selb­st nach­le­sen, was Hersh schrieb. Hier deshalb nur eine kurze Kurz­fas­sung: Vic­to­ria Nuland, Antho­ny Blinken und Jake Sul­li­van – alle­samt hochrangige Regierungs­beamte der Biden-Admin­is­tra­tion – hät­ten mit Hil­fe der CIA in ein­er Navy-Tauch­schule in Pana­ma City (FL) das Per­son­al für die Aktion rekru­tiert, welch­es mit Hil­fe nor­wegis­ch­er Spezial­is­ten in Nor­we­gen auf die Aktion vor­bere­it­et wurde, so seine Sto­ry.

Man habe aber keine Spezialein­heit mit der Sache beauf­tra­gen wollen, weil man dafür die Genehmi­gung des Kon­gress­es benötigt hätte, was die Geheimhal­tung natür­lich noch weit­er erschw­ert hätte. Unter Deck­ung des NATO-Manövers BALTROPS22 habe man im Juni 2022 die Sprengladun­gen ange­bracht, die auf Wun­sch Bidens nicht gle­ich ein paar Tage danach, son­dern zu einem späteren Zeit­punkt und per Fernzün­dung detonieren soll­ten.

Nach Her­shs Darstel­lung waren es pikan­ter­weise die Nor­weger, die die Sonar-Boje abwar­fen, welche let­ztlich das Sig­nal zum Start der Zeitzün­der gaben. Sowohl in Schwe­den als auch in Däne­mark hätte man, so Hersh, hochrangige Militärs/Geheimdienstler zumin­d­est soweit gebrieft, dass diese die Meldeket­ten unter­brechen kon­nten, falls die bei­den Anrain­er­staat­en irgend­wie Wind von den Aktio­nen beka­men.

Man kann sich fragen, was unser Olaf Scholz wusste

Man kann das alles für Hum­bug hal­ten. Vielle­icht für rus­sis­che Pro­pa­gan­da oder einen per­fi­den Plan der Repub­likan­er, obwohl auch deren Sen­a­tor Ted Cruz nicht ger­ade unglück­lich über das Ende der Pipeline war. Man kann sich fra­gen, was für den Fall, dass es stimmt, unser Olaf Scholz wusste, falls er sich denn erin­nern möchte, oder Habeck, der ger­ade in den USA um Gas bet­telt. Und man sollte sich unbe­d­ingt fra­gen, ob sich angesichts unser­er von Über­he­blichkeit und Selb­stver­leug­nung geprägten Außen­poli­tik der let­zten Jahre über­haupt noch jemand darum schert, was unsere Inter­essen sein mögen.

Und natür­lich muss man bekla­gen, dass es let­ztlich die ver­maledeite Energiewende war, die uns die Pipeline gegen den Wider­stand sämtlich­er unser­er Ver­bün­de­ten und Nach­barn erst hat bauen lassen. Man kann sich auch fra­gen – sofern man den Indizien in Her­shs Artikel fol­gt – wer die Vere­inigten Staat­en eigentlich wirk­lich regiert, Joe Biden oder sein Appa­rat. Und man kann sich fra­gen, ob Don­ald Trump wirk­lich das denkbar Schlimm­ste war, was uns von dort anblick­te.

Aber man darf und muss sich eben auch fra­gen, warum die ermit­tel­nden schwedis­chen Ermit­tlungs­be­hör­den nach vier Monat­en noch immer so wortkarg sind und uns bis heute noch keine ver­gle­ich­bar flüs­sig und elo­quent vor­ge­tra­gene Erk­lärung vor­liegt, die andere Urhe­ber der Spren­gung plau­si­bel machen.

Auf recht sicherem Ter­rain ist man hinge­gen mit der Prog­nose: Falls es in Deutsch­land wegen der haus­gemacht­en Energiewende-Ide­olo­gie zu einem Black­out oder ein­er Gassperre kommt, wurde die Schuld bish­er Wladimir Putin zugewiesen. Das war sehr prak­tisch. Ab sofort sind die Amerikan­er schuld. Das ist noch prak­tis­ch­er.

Zuerst erschienen auf achgut.com