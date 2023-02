Sind Sie ein treuer Leser der Aussendun­gen des World Eco­nom­ic Forum? Wenn nicht, müssen Sie es unbe­d­ingt wer­den und den Leucht­turm ver­rück­ter Ideen erleben, die sich für Alter­na­tivlosigkeit­en aus­geben. Melden Sie sich also unbe­d­ingt für den WEF-Newslet­ter an, auf dass Ihnen keine Wen­dung und keine hero­is­che For­mulierung von Klaus Schwab, ze Leader of ze future him­self, ent­ge­ht. Nicht, dass Sie später jam­mern und behaupten, nie davon erfahren zu haben, dass da jemand eine galak­tis­che Umge­hungsstraße baut und dafür Ihr Leben, Ihre Wirtschaft, die Erde und der ganze Rest abgeris­sen wer­den. Sie müssen nicht nach Alpha Cen­tau­ri, um die Bau­un­ter­la­gen einzuse­hen – der Klaus und die Seinen erk­lären Ihnen, wo’s langge­ht.

Die Pläne all der wohlmeinen­den Vor­denker sind unglaublich detail­re­ich zusam­menge­fasst auf der Seite „Strate­gic Intel­li­gence“, wobei ich mir sich­er bin, dass „Intel­li­gence“ hier mal nicht mit „Geheim­di­enst“ über­set­zt wer­den sollte. Denn geheim ist das alles nicht, es liegt im schön­sten Son­nen­licht vor uns. Einem Glück­srad gle­ich sind die Top­ics ange­ord­net und bilden von „Ver­hal­tens­forschung“ über „Par­tizipa­tion der Bürg­er“ bis hin zur „Pan­demievor­bere­itung“ alles ab, was das Etatis­ten­herz begehrt. Eines wird man dort jedoch verge­blich suchen: irgen­deinen Begriff von Frei­heit und Men­sch. Ich erwähne das nur für den Fall, dass jemand über­haupt auf die Idee kommt, aus­gerech­net beim WEF danach zu suchen.

Eine der Lieblings­vok­a­beln vom großen Klaus kommt beson­ders häu­fig vor: Stake­hold­er. Etwa unter dem Punkt „Agile Gov­er­nance“ als „Mul­ti-Stake­hold­er Col­lab­o­ra­tion“ oder „Pur­pose and Stake­hold­er Cap­i­tal­ism“ unter „The Dig­i­tal Econ­o­my“. Wir müssen hier scharf unter­schei­den. Der alte Kap­i­tal­is­mus­be­griff „Share“ ste­ht für Anteil und beze­ich­net einen ver­brieften Besitz eines Teils vom Ganzen. „Stake“ hinge­gen ste­ht für einen Anspruch, der sich nicht unbe­d­ingt aus Eigen­tum und Wert ergibt. Wikipedia spricht hier schön blu­mig von soge­nan­nten nicht­mark­tlichen Anspruchs­grup­pen, und die kön­nen alles Mögliche sein. Die „Öffentlichkeit“ kommt einem in den Sinn. Oder der Staat, die Natur… selt­samer­weise alles Kon­struk­te, die die Ange­wohn­heit haben, sich ein Sprachrohr in Form ein­er NGO oder aktivis­tis­ch­er Grup­pen zu suchen, weil sie nicht für sich selb­st sprechen kön­nen. Allerd­ings funk­tion­iert dieser Find­ung­sprozess in der Prax­is nur ander­sherum, denn die NGO sucht sich das Opfer, nicht umgekehrt.

Die grobe Hand des Staates bereits im Genick

Der Klaus und andere Laien­darsteller haben nun also ent­deckt, dass es neben den Anteil­seign­ern eines Unternehmens sowie seinen Ver­tragspart­nern (Angestellte, Liefer­an­ten, Kun­den) noch andere Anspruchs­berechtigte gibt und stellen zusät­zliche Regeln auf, an die sich eine Fir­ma doch bitte hal­ten möge, wenn sie mit den Kläusen dieser Welt noch Geschäfte machen will. Man über­springt dreist die Kom­pe­tenz der Staat­en, in denen die Unternehmen tätig sind. Selb­stver­ständlich in bester Absicht – und das meine ich gar nicht iro­nisch. Man weiß es ein­fach bess­er als diese (zumin­d­est gele­gentlich) durch Wahlen legit­imierten Poli­tik­er oder gewöhn­lichen Men­schen mit ihren Frei­heit­en und über­haupt: Wenn die Regierun­gen den Klaus-Regeln zus­tim­men, wer wurde über­gan­gen? Die Völk­er? Die Men­schen? Aber die kön­nen die Bau­pläne der galak­tis­chen Umge­hungsstraße doch jed­erzeit auf Alpha Cen­tau­ri*… ich schweife ab.

Ver­suchte man es anfangs noch mit inter­na­tionalen Kon­feren­zen, Erk­lärun­gen und Gewis­sensap­pellen, hat man seit eini­gen Jahren begrif­f­en, dass man Gefügigkeit im Dienst der Sache viel bess­er erre­ichen kann, wenn Kon­for­mitäts­druck eher indi­rekt aus­geübt wird. Etwa durch Fram­ing bei Investi­tio­nen. Der Kampf­be­griff hat auf Schwabs Glück­srad ein eigenes Feld: „ESG“, was für „Envi­ro­men­tal, Social and Gov­er­nance“ ste­ht. Liest man „Envi­ro­men­tal“, muss man sofort „Kli­ma“ über­set­zen, liest man „social“, muss man „divers“ ver­ste­hen, und bei „Gov­er­nance“ spürt man die grobe Hand des Staates bere­its im Genick.

Das WEF ist hier natür­lich nur der lar­moy­ante Stich­wort­ge­ber, denn die Aus­führung des kli­ma-divers-affinen Umbaus aller Län­der liegt in mächtigeren Hän­den. Der EU zum Beispiel. Oder der US-Regierung. Denn bei den ESG-Regeln, den soge­nan­nten Tax­onomien, geht es um Invest­ments und die Frage, was nach­haltig und ethisch vertret­bar und was ver­w­er­flich zu sein hat. Fällt uns da etwas beispiel­haft Unethis­ches ein, von dem man – ins­beson­dere als insti­tu­tioneller Anleger – bess­er die Fin­ger lässt? Nicht? Ich gebe Ihnen einen Tipp, liebe Leser. Es fängt mit „fos­sile“ an und endet mit „Energien“. ESG – und so argu­men­tiert auch die Schwab-Com­bo – sei der insti­tu­tion­al­isierte Ausweg aus dem bekan­nten „Green­wash­ing“. Kri­tik­er hinge­gen sind überzeugt, es sei selb­st nichts anderes als genau das.

„Kreative Zerstörung“

Kap­i­tal (auch humanes) aus unpro­duk­tiv­en Bere­ichen abzuziehen und in pro­duk­tive Bere­iche zu lenken, ist eines der fun­da­men­tal­en Prinzip­i­en der Mark­twirtschaft. Schum­peter nan­nte den Prozess „kreative Zer­störung“, was eine zwar plaka­tive, aber lei­der für schlichte Gemüter auch missver­ständliche Phrase ist. Durch ESG und die im Laufe der Zeit wie Pilze aus dem Boden geschosse­nen Zer­ti­fizier­er, Überwach­er, Herolde und deren staatliche Sub­ven­tion­ierung wer­den näm­lich nicht unpro­duk­tive, son­dern poli­tisch uner­wün­schte Investi­tio­nen ver­hin­dert. ESG ist der Kosch­er-Stem­pel auf vie­len bei genauer­er Betra­ch­tung im Sinne von Kli­ma und Diver­sität gar nicht so koscheren Speisen.

Doch hat man ihn nicht oder baut sein Unternehmen nicht dem Plan gemäß um, fällt man schnell aus dem Port­fo­lio von insti­tu­tionellen Anlegern wie Stiftun­gen, Pen­sions­fonds oder Ver­sicherun­gen. Die Investi­tio­nen wer­den also nicht frei und ent­lang von Mark­tsig­nalen getätigt, son­dern gemäß supra­na­tion­al fest­gelegten „Tu dies, lass jenes, sonst…“-Regeln, wobei sich die Fes­tle­gun­gen jed­erzeit verän­dern kön­nen. Für die Abschätzung dieser Änderungs­ge­fahr öffnet sich erneut ein ganz­er Kos­mos für Berater, Opti­mier­er und Experten, die alle ihr Ein- und Auskom­men auf Kosten der All­ge­mein­heit sich­ern wollen.

Man glaubt, einem Trend zu fol­gen, den man jedoch selb­st erzeugt hat. Man glaubt sog­ar, mark­twirtschaftlichen Regeln zu fol­gen. Nicht wenige im Geiste Grüne glauben ger­ade, „Schum­peters Ham­mer“ zu führen und ren­nen brül­lend durch die Ökonomie des Lan­des, schla­gen alles kurz und klein und rufen „CO2, CO2!“ und „kreative Zer­störung“. Dabei ver­ste­hen sie schon den Begriff völ­lig falsch. Der Ham­mer Schum­peters ging im über­tra­ge­nen Sinne auf Unternehmungen und Investi­tio­nen nieder, die alt, krank und nicht mehr lebens­fähig sind. Der grüne Ham­mer sorgt dafür, dass gesunde Unternehmen, ja, ganze Branchen die Beine in die Hand nehmen und „nichts wie weg hier!“ rufen. Und genau das tun sie in der EU und ins­beson­dere in Deutsch­land.

Denn soeben kreist wieder der Ham­mer über ein­er ganzen Branche in Europa. Das EU-Par­la­ment hat in einem Akt blind­er Wut die gesamte europäis­che Auto­branche zu zer­stören ver­sucht. Ab dem Jahr 2035 keine neuen Ver­bren­ner mehr in der EU, so der Beschluss, und es bleibt nur zu hof­fen, dass der Europäis­che Rat die Entschei­dung noch kassiert, weil er keine Ein­stim­migkeit her­stellen kann. Sig­no­ra Mel­oni, mi sente?

Ein gallisches Dorf namens Florida

Der Kahlschlag einst blühen­der Branchen nimmt in der EU ger­ade richtig Fahrt auf. Die Ent­las­sun­gen, Ver­lagerun­gen oder Schließun­gen etwa bei Zulief­er­ern und Auto­bauern sind nur zum Teil Folge der Wirtschaft­skrise, die ein Amal­gam aus Lock­downs, Gelden­twer­tung, Plan­wirtschaft und Krieg ist. Aber es ist ja nicht so, dass ander­swo auf der Welt keine Kohle mehr abge­baut, kein Erdöl mehr gefördert und kein Ben­zin und Diesel in Motoren ver­bran­nt wird. Auch VW wird weit­er Ver­bren­nungsmo­toren bauen – nur eben in Chi­na. Es ist ja nichts gegen tech­nol­o­gis­chen Fortschritt einzuwen­den, aber ihn auf dem Verord­nungsweg erzwin­gen und dann auch noch in eine exakt vorgegebene Rich­tung lenken zu wollen, ist Hybris.

Es ist, als hätte man beim Aufkom­men der ersten Auto­mo­bile im frühen 20. Jahrhun­dert die Pfer­dezucht ver­boten. Die in die Prax­is über­führten Prinzip­i­en von ESG führen den West­en direkt in Dein­dus­tri­al­isierung und Ver­ar­mung. Den ganzen West­en? Nein, ein kleines rebel­lis­ches Völkchen an der Atlantikküste leis­tet ver­bis­sen Wider­stand. Dieses gal­lis­che Dorf heißt Flori­da, sein Häuptling hat keine Angst, dass ihm der Him­mel auf den Kopf fällt, und er lässt sich auch nicht auf einem Schild durch Tal­la­has­see tra­gen.

Ende ESG-Gelände in Florida

Flori­das Gou­verneur DeSan­tis kündigte am 13. Feb­ru­ar 2023 an, gegen ESG-Kri­te­rien bei Investi­tion­sentschei­dun­gen vorzuge­hen, sofern sie staatliche und lokale Gelder betr­e­f­fen. Auf ein­er Pressekon­ferenz in Naples beze­ich­nete DeSan­tis ESG als einen „Mech­a­nis­mus, um poli­tis­che Ide­olo­gie in Investi­tion­sentschei­dun­gen, die Unternehmensführung und buch­stäblich die gesamte alltägliche Wirtschaft zu imple­men­tieren“. Wie weitre­ichend und durch­greifend die neuen Regeln in Flori­da sein wer­den, erken­nt man schon daran, dass sämtliche Banken, die als soge­nan­nte „qual­i­fied pub­lic depos­i­to­ries“ fungieren, also öffentliche Gelder im weitesten Sinne ver­wal­ten und ver­wahren oder Geschäfte mit dem Staat machen, sich von ESG-Kri­te­rien ver­ab­schieden müssten. Und weil dies ein erhe­blich­er Teil ihres Geschäfts ist, wird den Banken kaum eine Wahl bleiben.

Hauptziel der Boys vom WEF und deren Werkzeug ESG sei die heimis­che Energiev­er­sorgung mit Öl und Gas, so DeSan­tis. Ein Schelm, wem da auch in Deutsch­land die Glöckchen klin­geln. ESG ver­stoße jedoch gegen die treuhän­derische Pflicht der Finanzin­sti­tute gegenüber den Aktionären und Kun­den, in erster Lin­ie (und ganz in Schum­peters Sinn) hohe Ren­diten zu erzie­len. Es sei der Anfang der Ein­führung eines Sozialpunk­tesys­tems nach chi­ne­sis­chem Vor­bild und ebne den Weg zur Ein­führung eines indi­vidu­ellen CO2-Fußab­druck-Track­ers, wie ihn der CEO der Aliba­ba-Group in Davos umris­sen hat­te. DeSan­tis weit­er: „Ich weiß nicht, woher dieses Zeug kommt, aber die Eliten schnap­pen es sich und wollen es wirk­lich dem Rest von uns aufzwin­gen. Sie haben nicht die Überzeu­gungskraft, dies durch den demokratis­chen Prozess [vul­go: Wahlen] zu erre­ichen“, also ver­suchen sie es auf diese Weise. In Flori­da allerd­ings verge­blich.

Es scheint, die in Deutsch­land und von der EU ver­schmäht­en Indus­trien haben ein neues Auswan­derungsziel gefun­den. Und so kön­nte die EU im Jahr 2040 ausse­hen wie Havan­na im Jahr 2020: ver­fal­l­ene Häuser und uner­schwingliche, liebevoll gepflegte Old­timer. Während die Kubaner längst nach Flori­da geflo­hen sind, weil sie die Nase voll haben vom Sozial­is­mus, den die Deutschen dann in vollen Zügen genießen. Ohne Auto und ohne karibis­ches Wet­ter.

* Für den unwahrschein­lichen Fall, dass jemand die gor­gonis­che Anspielung nicht ver­standen hat, kommt hier der Lesetipp: „Per Anhal­ter durch die Galax­is“ von Dou­glas Adams.

Zuerst erschienen auf achgut.com