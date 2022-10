Eine der ers­ten Ent­schei­dun­gen Musks nach Über­nah­me von Twit­ter war es, die Chef­eta­ge zu feu­ern. „Der Vogel ist befreit“, twit­ter­te der selbst­iro­ni­sche „Chief Twit“ und da ist es selbst­ver­ständ­lich, dass erst mal das Gefäng­nis­per­so­nal aus­ge­tauscht wird.

Mit dem Laden des Tweets akzep­tie­ren Sie die Daten­schutz­er­klä­rung von Twit­ter.

Mehr erfah­ren Inhalt laden Twit­ter Tweets immer entsperren

Mehr Mei­nungs­viel­falt, kei­ne lebens­lan­gen Sper­ren mehr, Attrak­ti­vi­tät für den Ad-Markt ver­bes­sern, eine neu­tra­le Platt­form für welt­wei­te und viel­leicht dem­nächst auch auf dem Mars ver­füg­ba­re Kom­mu­ni­ka­ti­on schaffen…was für die einen wie ein Ver­spre­chen auf Fort­schritt klingt, bringt das Blut der­je­ni­gen zum Kochen, die nun ein­se­hen müs­sen, dass sie die Kon­trol­le über die Platt­form Twit­ter ver­lie­ren wer­den. Und dabei hat man die doch so genos­sen, weil sie frei­wil­lig war und es kaum der staat­li­chen Inter­ven­ti­on bedurf­te. „Twit­ter? Das ist eine pri­vat­wirt­schaft­li­che Platt­form, die sper­ren und löschen, wie’s ihnen gefällt!“

Nun kann man sich frus­triert von Twit­ter abwen­den und still bedau­ern, dass nun wie­der Leu­te dort unter­wegs sein wer­den, die man nicht lei­den kann. Oder man wirft die Tür kra­chend und medi­en­wirk­sam hin­ter sich zu, sagt dem Publi­kum das Letz­te zuerst und beweist noch im Weg­ge­hen, dass man nicht mal im Ansatz begrif­fen hat, wie das Inter­net, Twit­ter und der gan­ze Rest wirk­lich funk­tio­nie­ren. Klar, dass sich Saskia Esken, die ver­knif­fe­ne Ober­schwes­ter Rat­ched der SPD, für letz­te­ren Weg ent­schie­den hat. Hof­fen wir, dass sie schnell genug aus der Tür kommt, ohne noch am Hin­ter­kopf getrof­fen zu werden.

Das Netz zurückholen

In einem ZEIT-Gast­bei­trag mit dem Titel „Wir müs­sen uns das Netz zurück­ho­len“ ver­ab­schie­det sie sich geräusch­voll von Twit­ter. Im Twit­ter­haupt­quar­tier in San Fran­cis­co muss einem der zahl­rei­chen Demo­kra­tie- und Frei­heits­be­auf­trag­ten vor Schreck der gol­de­ne Löf­fel ins vega­ne Tira­mi­su gefal­len sein. Die Saskia will uns ver­las­sen! Die Twit­ter­de­mo­kra­tie hat – sofern die Pro­no­men noch aktu­ell sind – ihre bes­te Frau verloren!

Und weil das Exil war­te­te, schrieb Saskia in Eile. Da kommt einem schon mal eini­ges durch­ein­an­der, wie wenn Oma vom Krieg erzählt. In den Nuller­jah­ren führ­te die Tele­kom in Deutsch­land nach dem miss­glück­ten ISDN bereits DSL ein. Das quiet­schen­de 56-k-Modem hat­te da sei­nen Schre­cken schon fast ver­lo­ren. Aber wir neh­men zur Kennt­nis: die Saskia war dabei beim Start der Digi­ta­li­sie­rung und das zu sagen war ja die Absicht der Schreiberin.

„Die Eman­zi­pa­ti­on der Men­schen vor­an­brin­gen, sie auf Augenhöhe ver­net­zen und ihr Zusam­men­wir­ken demo­kra­ti­sie­ren: das waren die Zie­le in den Anfängen des Netzes.“

Auch ja, die Augen­hö­he. Eine eben­so abge­dro­sche­ne wie unehr­li­che Flos­kel, die Poli­ti­kern leicht von der Lip­pe geht. Eben­so wie „mit­neh­men“ und „abho­len“. Für die Beschrei­bung des Inter­nets ist „Augen­hö­he“ eine eben­so untaug­li­che Meta­pher wie ein Stra­ßen­netz, dass sei­ne Nut­zer in Höhe der Fuß­soh­len ver­netzt. Es ging und geht um Infor­ma­ti­ons­aus­tausch und dabei gibt es Sen­der und Emp­fän­ger. Und dass die Demo­kra­tie irgend­ei­ne Wir­kung auf das Netz hät­te, dass womög­lich deren Regeln gäl­ten, ist Koko­lo­res. Anar­chie und Selbst­or­ga­ni­sa­ti­on waren die Regel.

„…30 Jah­re nach dem Start des World Wide Web müssen wir fest­stel­len, dass die gesell­schafts­po­li­ti­schen Ideen der Digitalität ver­lo­ren gingen.“

Immer wenn ein Poli­ti­ker uns „gesell­schafts­po­li­tisch“ kommt, möch­te er etwas unter sei­ne Kon­trol­le bekom­men. Was Twit­ter angeht, ging das nun gründ­lich schief.

Das Primat der Politik

„Heu­te wird die Digitalsphäre von eini­gen weni­gen Unter­neh­men und ihren kom­mer­zi­el­len Inter­es­sen kon­trol­liert. Die basis­de­mo­kra­ti­sche Idee des Net­zes ist schwer beschädigt, doch auch mit dem Pri­mat der Poli­tik ist es in zen­tra­len Fra­gen der Digi­ta­li­sie­rung nicht weit her.“

Die kom­mer­zi­el­len Inter­es­sen sind es, die das Netz am Leben hal­ten. Eini­ge mögen zwie­lich­tig sein, ande­re unethisch oder in den Augen von Frau Esken über­flüs­sig. Aber nimmt man die­se Inter­es­sen weg, blei­ben nur Pro­pa­gan­da und Kat­zen­bil­der, also digi­ta­les Opi­um fürs Volk. Mit dem „Pri­mat der Poli­tik“ spricht Esken ein wah­res Wort gelas­sen aus. Nur bedau­ert sie die Gren­zen die­ses Prin­zips und die Tat­sa­che, dass sich hin und wie­der jemand gegen die­ses Pri­mat zur Wehr setzt. Es geht Esken ja nicht um die Fra­ge, wer mit einem Feder­strich oder Erlass mehr Gel­der in Bewe­gung oder Räder zum Still­stand brin­gen kann. Ret­tungs­pa­ke­te und Lock­downs machen uns über­deut­lich, dass die Poli­tik im Zwei­fel jeden nie­der­ringt, der ihr nicht fol­gen will. Man kann aber nicht „basis­de­mo­kra­ti­sche Idee“ und „Pri­mat der Poli­tik“ wider­spruchs­los in einen Satz stel­len. Eskens Pri­mat hat eher etwas von „wir regeln das, das ist unse­re Sache“ oder auf Ita­lie­nisch „cosa nostra“.

„Tim Ber­ners Lee, einer der Begründer von Inter­net und WWW, hat uns dazu auf­ge­ru­fen, uns das Netz zurückzuholen und es wie­der zu dem zu machen, was auch mei­ne Vor­stel­lung davon ist: eine offe­ne und dezen­tra­le Struk­tur, die demo­kra­tisch gestal­tet und kon­trol­liert ist, damit sie allen Men­schen dient und nicht eini­gen weni­gen. Die Kapi­tal­ver­wer­tung hat das WWW kaputtgemacht.“

Zurück­ho­len kann man sich nur etwas, das einem schon mal gehört hat. Weder Esken noch Lee haben die Infra­struk­tur errich­tet oder tra­gen zu deren Erhalt nen­nens­wert bei. „Das Netz“ gibt es im Sin­ne einer teil­ba­ren Sub­stanz nicht mal. Was Lee meint, sind unse­re Daten, unser digi­ta­les selbst und die Spu­ren, die es im Netz hin­ter­lässt. Dahin muss es gehen, zwei­fel­los. Die vor­ge­scho­be­ne „demo­kra­ti­sche Gestal­tung“ ist hier über­haupt nicht anwend­bar, es sei denn, man inter­pre­tiert wie Esken und möch­te in ers­ter Linie Kon­trol­le erlan­gen und sei es mit Hil­fe des Wor­tes „Demo­kra­tie“, wel­ches als Label aus jeder Anma­ßung ein huma­ni­tä­res Ansin­nen machen kann.

„Beson­ders eindrücklich kann man das bei den sozia­len Netz­wer­ken beob­ach­ten: Vordergründig die­nen sie der Ver­net­zung von Nutzer*innen, doch in Wahr­heit sind wir dort blo­ße Ware und auf die Sum­me unse­rer Daten, Gewohn­hei­ten und Vor­lie­ben redu­ziert. Die Ökonomie von Auf­merk­sam­keit und Empörung, wie wir sie heu­te in den sozia­len Medi­en erle­ben, beschädigt unse­re poli­ti­sche Kul­tur. Hass und Het­ze bedro­hen den gesell­schaft­li­chen Zusam­men­halt, Kam­pa­gnen zur Des­in­for­ma­ti­on und Mani­pu­la­ti­on der öffentlichen Mei­nung gefährden unse­re Demo­kra­tie. Weil der Kampf gegen die­se Phänomene den ökonomischen Inter­es­sen der Platt­for­men wider­spricht, lau­fen unse­re Appel­le zur Selbst­kon­trol­le eben­so wie unse­re Ver­su­che der Regu­lie­rung mehr oder min­der ins Leere.“

Wer bis heu­te nicht begrif­fen hat, dass die Wäh­rung in sozia­len Netz­wer­ken die Nut­zer­da­ten sind, dem ist wirk­lich nicht zu hel­fen. Aller­dings hat man es bis zu einem gewis­sen Grad in der Hand, was man von sich preis­gibt und natür­lich auch, ob man sich mit die­sen Net­zen ein­lässt. Über die­ser, offen­sicht­li­chen Ebe­ne der Kapi­ta­li­sie­rung, die schon allein zur Auf­recht­erhal­tung der Dienst­leis­tung nötig ist, gibt es jedoch eine gan­ze Rei­he öko­no­mi­scher Mög­lich­kei­ten, in der Auf­merk­sam­keits­öko­no­mie sein Aus­kom­men zu fin­den. War die Anfangs­zeit des Net­zes noch eine ein­zi­ge Nabel­schau, exis­tie­ren heu­te Hun­dert­tau­sen­de Unter­neh­men aller Grö­ßen, deren Geschäfts­mo­dell sich aus Auf­merk­sam­keit und Empö­rung speist. Vom Beau­ty-Influ­en­zer über Koch­re­zep­te bis zu poli­ti­schen Kom­men­ta­to­ren, Blogs und Medi­en­kon­zer­nen, die es nur online gibt. Sicher, auch Kam­pa­gnen zur Des­in­for­ma­ti­on sind dabei, doch lei­der erweist es sich oft erst spä­ter, dass Absicht und Ergeb­nis nicht zusammenpassen.

Hand aufs Herz, Frau Esken, wol­len Sie Ihrem SPD-Minis­ter Lau­ter­bach das Twit­tern und You­Tuben ver­bie­ten, nur weil er seit Jah­ren Falsch­in­for­ma­tio­nen über die Wirk­sam­keit der Covid-Imp­fung ver­brei­tet oder Ihr Par­tei­ge­nos­se Ste­phan Weil in übler Wei­se gegen Unge­impf­te hetzt? Man muss mit sol­chen Vögeln lei­der leben und ich für mei­nen Teil fin­de es weit weni­ger bedroh­lich, dass sie Auf­merk­sam­keit über die sozia­len Medi­en suchen, als dass sie öffent­li­che Ämter beklei­den. Viel­leicht kön­nen wir hier Gemein­sam­kei­ten fin­den. Von wegen „Pri­mat der Poli­tik“ und so. Ich schla­ge eine Tren­nung der Poli­tik von sozia­len Medi­en vor. Und zwar kon­se­quent und für alle. Also nicht nur Trump, son­dern auch Biden, Lau­ter­bach, Weil und Aya­tol­lah Kha­men­ei. Netz­wer­ke für Men­schen, statt für Büro­kra­ten. Egal, ob sie in Ber­lin, Brüs­sel, Washing­ton oder Tehe­ran sitzen…das wäre doch was, oder?

Twitter aufhübschen

„Beson­ders krass sind die­se Ent­wick­lun­gen bei Twit­ter zu beob­ach­ten, nicht zuletzt weil die Platt­form seit Jah­ren zum Ver­kauf aufgehübscht wer­den muss­te. Twit­ter unter­nimmt nichts gegen Fake­pro­fi­le, agiert im Umgang mit gemel­de­ten straf­ba­ren Inhal­ten wie Belei­di­gung oder Volks­ver­het­zung aus­ge­spro­chen nachlässig und lässt auch nach kla­ren Urtei­len nicht von unrechtmäßigen Twit­ter-Sper­ren ab. Die angekündigte Übernahme von Twit­ter durch Elon Musk wird die Platt­form ganz sicher nicht zu einem gemeinnützigen Unter­neh­men machen.“

Zum Ver­kauf auf­ge­hübscht wur­de Twit­ter nie. Im Gegen­teil. Als kleins­te der gro­ßen Platt­for­men mel­de­te Twit­ter seit Jah­ren kata­stro­pha­le Zah­len. Der Wert der Platt­form ist nicht finan­zi­el­ler Art und die bis­he­ri­gen Eigen­tü­mer, dar­un­ter die Sau­dis, hat­ten auch wenig Pro­ble­me damit, nichts an dem Lan­den zu ver­die­nen. Twit­ter ist die Platt­form der poli­tisch-media­len Wirk­ver­stär­kung und das ist der Grund, war­um Poli­tik und Medi­en nun so ver­schnupft reagieren.

Doch die Nut­zer­zah­len sta­gnier­ten, die Zahl der akti­ven regel­mä­ßi­gen User wur­de lan­ge falsch und zu hoch ange­ge­ben. Die Zahl der Fake­pro­fi­le ist in der Tat eine wich­ti­ge Fra­ge, aber dass aus­ge­rech­net Saskia Esken jemals Par­tei für unrecht­mä­ßig gesperr­te User ergrif­fen hät­te, ist mir neu. Kein Wun­der, ihre Freun­de und Genos­sen betrifft sowas ja kaum. Im Gegen­teil: ihr Par­tei­ge­nos­se Hei­ko Maas war es, der das unsäg­li­che Netz­werk­durch­set­zungs­ge­setz auf den Weg brach­te, dass prä­emp­ti­ve Löschun­gen und Sper­run­gen erst gesetz­lich verankerte.

Übri­gens war es aus­ge­rech­net eine sol­che völ­lig will­kür­li­che Sper­rung, die Musk zum Ein­stieg bei Twit­ter beweg­te. Die Sei­te von Baby­lon Bee, einem Sati­re­for­mat, wur­de für einen Tweet gesperrt. Der Vor­wurf: falsch gegen­dert. Und was ist das eigent­lich für eine sta­li­nis­ti­sche Idee, Musk müs­se die Platt­form in ein gemein­nüt­zi­ges Unter­neh­men ver­wan­deln? Er hat 44 Mil­li­ar­den für eine ideo­lo­gisch durch­seuch­te Filia­le der Demo­kra­ti­schen Par­tei, der Anti­fa und BLM aus­ge­ge­ben, die kaum die Hälf­te wert ist und deren Ange­stell­te von anstren­gungs­lo­sen Tages­ab­läu­fen berich­te­ten, für die sich sogar ein indi­scher Maha­ra­dscha schä­men wür­de. Das Per­so­nal bei Twit­ter war inef­fi­zi­ent und auf­ge­bläht wie eine deut­sche Bundesbehörde.

Mit dem Laden des Tweets akzep­tie­ren Sie die Daten­schutz­er­klä­rung von Twit­ter.

Mehr erfah­ren Inhalt laden Twit­ter Tweets immer entsperren

Gemein­nüt­zig­keit, pah! Die Über­nah­me mag der einen oder ande­ren Genos­sin gemein vor­kom­men, nütz­lich ist sie auf alle Fäl­le! Musk soll­te eigent­lich alle ent­las­sen, die Daten löschen und die Ser­ver bei eBay ver­kau­fen aber als zweit­bes­te Lösung fin­de ich die Idee, eine wirk­lich neu­tra­le Platt­form zu bau­en, die kei­ne gehei­men Algo­rith­men, kei­nen Shadow­ban und kei­ne staat­lich bestell­ten Fak­ten­che­cker braucht und auf der die Akteu­re gan­ze Medi­en­im­pe­ri­en errich­ten kön­nen, wenn sie es wol­len, sehr charmant.

Der fröhliche Diskurs

„Mit jedem Tag wird mir deut­li­cher, dass die kom­mer­zi­el­len Platt­for­men in kei­ner Wei­se dafür geeig­net sind, Men­schen und ihre frei­en, demo­kra­ti­schen Gesell­schaf­ten zu stärken. Der fröhliche Dis­kurs mit den vie­len offe­nen, neu­gie­ri­gen und respekt­vol­len Twit­ter-Freun­din­nen und ‑Freun­den, den ich dort ein­mal pfle­gen konn­te, ist lei­der begra­ben unter einer dicken Schicht von Click­bait-getrie­be­ner Empörung, oft miso­gy­nem Hass und von Fake-Accounts und Fake News. Und die Ver­ant­wort­li­chen unter­neh­men nichts dagegen.

Jetzt wird es wirk­lich albern. Ich stel­le mir gera­de vor, wie die vie­len offe­nen, neu­gie­ri­gen und respekt­vol­len Twit­ter­freun­din­nen und ‑freun­de sich zu Füßen Eskens nie­der­las­sen und erwar­tungs­voll lächelnd flüs­tern „Saskia, erzäh­le und etwas über die groß­ar­ti­ge Poli­tik der SPD!“. So stellt sich Frau Esken die­sen „fröh­li­chen Dis­kurs“ doch vor. Sie spricht, alle ande­ren hören zu. Weil die meis­ten Men­schen die sozia­len Medi­en aber nicht zur poli­ti­schen Erbau­ung, son­dern für alles Mög­li­che nut­zen, steigt die gestelz­te Par­tei­po­li­tik den Leu­ten ins Pri­va­te nach, beläs­tigt und belehrt.

Dabei gibt es doch die Mög­lich­keit, die Tür hin­ter sich zuzu­sper­ren und im Kreis sei­ner Adep­ten „fröh­li­che Dis­kur­se“ zu pfle­gen. Wer dies wie Esken aber stets vor Publi­kum tun muss, weil Ego, Sen­dungs­be­wusst­sein und Reich­wei­ten­geil­heit es so ver­lan­gen, muss in Rech­nung stel­len, die Emp­fän­ger zu beläs­ti­gen. Zuge­ge­ben, die Reak­tio­nen sind man­gels Sicht­kon­takt oft rüde bis unver­schämt, aber man soll­te das Abschal­ten sol­cher Reak­tio­nen nicht als kos­ten­lo­sen Ser­vice betrach­ten, son­dern muss dies wie das Sen­den schon sel­ber erle­di­gen. Und was das Click­bai­t­ing angeht, ist Esken bei Twit­ter oder Face­book an der fal­schen Adres­se. Es sind Medi­en wie das, in dem ihr Twit­ter­ab­schied erschie­nen ist, die sol­ches betrei­ben. Twit­ter selbst hat kei­ne Inhal­te und der größ­te Pro­du­zent von Fake News der letz­ten Jah­re heißt Lau­ter­bach und ist Mit­glied der SPD.

„Aber in einer digi­ta­li­sier­ten Welt braucht es öffentliche Räume für Mei­nungs­bil­dung und demo­kra­ti­schen Dis­kurs, in denen wir souveräne Gestal­ter sind. Eine digi­ta­le Zivil­ge­sell­schaft braucht Werk­zeu­ge, um sich pri­vat oder zivil­ge­sell­schaft­lich zu ver­net­zen, ohne dass ihre Akteu­re dabei zur Ware wer­den. Des­halb habe ich mich ent­schie­den, Twit­ter zu ver­las­sen. Und ich wer­de mich mit all mei­ner Kraft dafür ein­set­zen, dass demo­kra­tisch gestal­te­te digi­ta­le öffentliche Räume und Werk­zeu­ge verfügbar werden.“

Esken hält sich offen­bar für die Saskia, die sol­che Räu­me bau­en kann. Das „wir“ in „wir sou­ve­rä­ne Gestal­ter“ ist ein exklu­si­ves. Es schließt nicht alle ein, denn dann könn­te Esken ja das neue Twit­ter nut­zen. Nein, eine aus­ge­wähl­te poli­ti­sche Klas­se soll Gestal­ter sein, bezahlt vom Steu­er­zah­ler, Kon­troll­in­stanz Polit­bü­ro. Ein Staats­twit­ter, ange­sie­delt viel­leicht bei der EU, über­wacht von einem EU-Kom­mis­sar und einem Über­wa­chungs­aus­schuss, in dem pari­tä­tisch die guten Par­tei­en ver­tre­ten sind. Das klingt alles eher nach 1984 als nach fröh­li­chen Dis­kur­sen, aber wir dür­fen beru­higt sein, den­ke ich. An der Rea­li­sie­rung sol­cher Pro­jek­te schei­tern die Welt­ver­bes­se­rer und poli­ti­schen Gestal­ter in schö­ner Regel­mä­ßig­keit. Ich könn­te mir den­ken, man lässt es am Ende mit der Ein­füh­rung einer Digi­tal-Kopf­steu­er in der EU bewen­den, die Umset­zung ver­läuft im San­de und wird irgend­wann zwi­schen zwei Fünf­jahr­plä­nen ganz aufgegeben.

„In den USA wur­den in den Drei­ßi­ger­jah­ren ver­gleich­bar gro­ße Unter­neh­men in der Ölin­dus­trie zer­schla­gen – ein Schritt, der auch in Bezug auf die gro­ßen glo­ba­len Play­er der Digi­tal­wirt­schaft zu Recht immer wie­der dis­ku­tiert wird. Denn sol­che mono­pol­ar­ti­gen Struk­tu­ren gefähr­den nicht nur die Märk­te, sie gefähr­den auch den Fort­schritt und letzt­lich unse­re Gesellschaften.“

Zer­schla­gen in was? Ent­lang wel­cher Schnitt­li­ni­en? Regio­nal­t­wit­ter? Links­twit­ter und Links­ex­trem­twit­ter? Sozia­le Medi­en sind kei­ne Ölfir­men. Man kann sie eher mit Paket­diens­ten ver­glei­chen. Wenn man hier Beschrän­kun­gen vor­nimmt, stärkt man den Wett­be­werb nicht, son­dern ver­hin­dert ihn. Aber jetzt ist Esken so rich­tig in Fahrt und arbei­tet sich am Kapi­ta­lis­mus ab.

„Micro­soft und Goog­le kau­fen Inno­va­tio­nen auf, die ihnen gefähr­lich wer­den kön­nen, und behin­dern damit den Wett­be­werb alter­na­ti­ver Tech­no­lo­gien, Ideen und Kon­zep­te. Die Markt­be­herr­schung durch Face­book hat zahl­rei­che alter­na­ti­ve sozia­le Netz­wer­ke unter­ge­hen lassen.“

Die Markt­be­herr­schung ergab sich aus dem Pro­dukt, sie ist das Ergeb­nis von Wett­be­werb, nicht sein Gegen­teil. Dass alter­na­ti­ve Netz­wer­ke ver­drängt wur­den und unter­ge­gan­gen sind, liegt dar­an, dass sie nicht das anbo­ten, was die User woll­ten. Aber wir freu­en uns natür­lich alle auf die Alter­na­ti­ve, die dem­nächst durch Eskens per­sön­li­ches Enga­ge­ment ent­ste­hen wird. Als behörd­lich viel­leicht dem Innen­mi­nis­te­ri­um unter­stell­tes Ange­bot wird es sicher vol­ler guter Ideen und Kon­zep­te sein. Übri­gens, nur als Hin­weis: Goog­le hat­te ver­sucht, ein zu Face­book alter­na­ti­ves Netz­werk auf­zu­bau­en und dafür sicher viel Geld ver­brannt. Goog­le+ ist heu­te Geschichte.

„Eine natio­na­le Rechts­durch­set­zung gegen die­se Struk­tu­ren fällt zuneh­mend schwer.“

Rechts­durch­set­zung im Sin­ne der Bür­ger oder der Macht? Das NetzDG ist ein büro­kra­ti­sches Mons­ter, das in sei­ner heu­ti­gen Form die Kom­mu­ni­ka­ti­on eher behin­dert als absichert.

In die­sem Ton geht es wei­ter und wei­ter, ich will Sie nicht lang­wei­len, lie­be Leser und nur weil der Arti­kel inzwi­schen hin­ter der Bezahl­schran­ke ver­schwand, zitie­re ich über­haupt so aus­führ­lich. „Euro­päi­sche Uni­on, Neu­ord­nung im digi­ta­len Raum, Para­dig­men­wech­sel, Gewin­ne abschöp­fen, öffent­li­che Hand, Demo­kra­ti­sie­rung, Fort­schritt, Inno­va­ti­on…“ all die Klin­gel­wor­te, die die Gesell­schafts­ge­stal­ter vom Schla­ge Eskens im Mun­de füh­ren, wenn sie über bun­te Kar­ten gebeugt den Angriff auf die Rea­li­tät ver­kün­den, fin­den sich im Arti­kel. Es lang­weilt einen zu Tode. Des­halb las­se ich die SPD-Tan­te aus dem Polit­bü­ro nur noch mit ihrem Schluss­satz zu Wort kom­men, der die gan­ze Anma­ßung und den poli­ti­schen Grö­ßen­wahn per­fekt einfängt.

Kleine Geister, große Pläne

„Wir brau­chen eine Stra­te­gie für mehr Sou­ve­rä­ni­tät und Resi­li­enz, die tech­no­lo­gi­sche Inno­va­ti­on, demo­kra­ti­sche Aus­ge­stal­tung und dafür not­wen­di­ge Kom­pe­ten­zen zusam­men­denkt. Gera­de in Zei­ten wie die­sen braucht es einen akti­ven und star­ken Staat, der die demo­kra­ti­sche Digi­ta­li­sie­rung als eine gesamt­staat­li­che Mis­si­on begreift – mit und für die Bür­ge­rin­nen und Bürger.“

Der star­ke Staat, der alles an sich zieht und reißt, da ist er wie­der. Und weil es bes­ser klingt, nennt man den gan­zen Plan „demo­kra­tisch“ und „für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger“, selbst wenn es um nichts weni­ger als Bevor­mun­dung und Ruhig­stel­lung geht. Nein, Esken hat nicht begrif­fen, wie sozia­le Net­ze funk­tio­nie­ren und dass es dort kein „Pri­mat der Poli­tik“ und schon gar kein „Pri­mat der SPD“ geben kann. Es gilt das Pri­mat des Pri­va­ten, das sich öffent­lich macht. Wer mit den Teil­neh­mern die­ser Net­ze spricht, kann nicht von einem bra­ven Audi­to­ri­um aus­ge­hen, son­dern hat es mit teils rau­en Sit­ten und schmut­zi­gen Hän­den zu tun und man weiß nie, wo und in wel­cher Stim­mung man die Men­schen antrifft. Face­book und Twit­ter sind Räu­men mit einem unde­fi­nier­ten und für jeden ver­schie­de­nem Signal-Rau­schen-Ver­hält­nis, des­sen Gestal­tung sich staat­li­chen Regu­lie­run­gen ent­zieht. Der kann nur ent­we­der den Ste­cker zie­hen oder sich dar­auf beschrän­ken, Kri­mi­na­li­tät zu ver­fol­gen. Dafür braucht es kei­nen star­ken, son­dern einen effi­zi­en­ten Staat.

Das Geze­ter nach Musks Twit­ter­kauf wird schwä­cher wer­den, die ange­kün­dig­ten Account­lö­schun­gen größ­ten­teils in der Dro­hung ver­har­ren, die Auf­for­de­run­gen der gra­tis­mu­tigs­ten lin­ken Akti­vis­ten an Musk, er sol­le sie doch raus­schmei­ßen, uner­wi­dert blei­ben. Musk wird fest­stel­len, dass sich der Laden auch mit der Hälf­te der Soja-Lat­te-Trin­ken­den Ange­stell­ten betrei­ben lässt und neue, libe­ra­le­re Regeln ein­füh­ren. Er wird gelösch­te Kon­ten wie­der­her­stel­len, „Baby­lon Bee“ wird wie­der sen­den und „Pro­ject Veri­tas“ wie­der sei­ne für die Regie­rung der USA unbe­que­men inves­ti­ga­ti­ven Ermitt­lun­gen publi­zie­ren. Viel­leicht wird Donald Trump „Ich bin wie­der da“ twit­tern und Alex Jones „Ich hab’s euch doch gesagt“. Rau­schen für die einen, Signal für die ande­ren. Da wäre sogar Platz für die uto­pisch-eta­tis­ti­schen Ver­satz­stü­cke von Saskia Esken. Sie müss­te nur den dann viel­leicht mal erreich­ba­ren Sup­port fra­gen. Das Schlüs­sel­wort heißt „Kon­to wie­der­her­stel­len“. Dann rauscht es eben wie­der ein biss­chen mehr im Netz, damit wer­den wir schon klar kommen.