When you’re in a hole, stop digging.

(Denis Healy)

Als ich die Geschichte schrieb, dachte ich wirk­lich, mit der raschen Abschiebung der 50 auf Martha’s Vine­yard gelande­ten ille­gal einge­wan­derten Vene­zolan­er sei in dieser Causa bere­its der Gipfel der Schein­heiligkeit erre­icht. Falsch gedacht! Das blamierte linke Milieu will die Schmach nicht auf sich sitzen lassen, der­art vorge­führt wor­den zu sein. Und wie stets, wenn die poli­tis­che Aktion ver­sagt, wer­den Gerichte bemüht. „Die Migranten, die nach Martha’s Vine­yard geflo­gen wur­den, reichen Sam­melk­lage gegen DeSan­tis ein“ titelte Axios etwas vor­eilig. Eine Sam­melk­lage vor einem US-Gericht, ein­gere­icht von Nicht-US-Bürg­ern? Merk­würdig! Und in der Tat weiß CNN es besser.

Die Klage kommt vom Boston­er Büro der „Lawyers for Civ­il Rights“, das im Auf­trag von Alian­za Amer­i­c­as, ein­er Lob­by­or­gan­i­sa­tion han­delt. Sie ist also eben­sowenig auf dem Mist der Betrof­fe­nen gewach­sen, wie beispiel­sweise die Abmah­nung ein­er Deutschen Kan­zlei gegen irgen­deinen Bäck­er­laden, weil dessen Web­seite Google-Fonts benutzt und deshalb von einem „geschädigt“ Man­dan­ten los­ge­treten wurde, der nie einen Fuß in den Laden geset­zt hat.

Der Vor­wurf lautet, DeSan­tis habe die Migranten getäuscht, sie mit Gutscheinen bestochen und ein Doku­ment unter­schreiben lassen, welche diese gar nicht hät­ten lesen oder hin­re­ichend ver­ste­hen kön­nen. Außer­dem sei ihnen am Zielort der Reise Arbeit und Woh­nung ver­sprochen wor­den. Die Anklageschrift umfasst 35 Seit­en und enthält For­mulierun­gen, die einem Com­e­dy-Pro­gramm ent­nom­men sein könnte:

„Diese Ein­wan­der­er, die den ord­nungs­gemäßen Weg zur Erlan­gung eines legalen Ein­wan­derungssta­tus in den Vere­inigten Staat­en beschre­it­en, erlebten Grausamkeit­en, die denen ähneln, vor denen sie in ihrem Heimat­land geflo­hen sind. Die Beklagten haben sie manip­uliert, sie ihrer Würde beraubt, sie ihrer Frei­heit, ihrer kör­per­lichen Autonomie, eines ord­nungs­gemäßen Ver­fahrens und des gle­ichen Schutzes durch das Gesetz beraubt und in unzuläs­siger Weise in die auss­chließliche Kon­trolle der Bun­desregierung über die Ein­wan­derung einge­grif­f­en, um ein unrecht­mäßiges Ziel und eine per­sön­liche poli­tis­che Agen­da zu fördern.“

Da wäre zunächst der „ord­nungs­gemäße Weg“, den die Ein­wan­der­er eben ger­ade nicht beschrit­ten haben. Dann die „Grausamkeit­en“, die denen ähneln, vor denen die Men­schen aus Venezuela geflo­hen waren. Die Annehm­lichkeit­en eines Pri­vat­jets und die etwas pikiert wirk­ende und äußerst kurze Gast­fre­und­schaft der net­ten Ein­wohn­er von Martha’s Vine­yard mit den Zustän­den in Maduros Cara­cas zu ver­gle­ichen, kann man nur als äußerst gewagt bezeichnen.

Die Anwälte von „Lawyers for Civ­il Rights“ sehen Würde und Frei­heit also eher im Zus­tand der Obdachlosigkeit oder in einem Flüchtlingslager in Texas ver­wirk­licht, als an den Strän­den oder in den pit­toresken Dör­fern von Martha’s Vine­yard. Let­zter­ers ist ein­fach zu nahe an Boston gele­gen. Der Punkt „auss­chließliche Kon­trolle der Bun­desregierung über die Ein­wan­derung“ ist schon ehrlich­er. Spiegelt er doch die Angst der Biden-Regierung wieder, die Staat­en kön­nten die aus dem Rud­er gelaufene Migra­tionspoli­tik in die eige­nen Hände nehmen. Doch soll­ten sich die Anwälte hier nicht vielmehr darüber empören, dass es ja ger­ade die Biden-Regierung ist, die sich um die Ein­wan­der­er und deren Prob­leme über­haupt nicht kümmert?

Und worin beste­ht wohl das „unrecht­mäßige Ziel“, von dem da die Rede ist. Die Vene­zolan­er sind Arbeitsmi­granten, die auf aben­teuer­lichen und gefährlichen Wegen tausende Kilo­me­ter – großen­teils zu Fuß – zurück­legten, um in die USA zu kom­men. Sie wis­sen, was sie wollen: Arbeit. Dass die Regierung von Joe Biden durch das Ver­sprechen ein­er „weichen Tür“ sie erst dazu brachte, statt nur ins sichere Kolumbi­en oder vielle­icht nach Mexiko zu laufen, sich auf den Weg in die USA macht­en, ist deut­lich grausamer, als sie in einem Pri­vat­jet auf eine Luxu­sin­sel zu fliegen. Noch dazu frei­willig und nach­dem sie ein in englisch und spanisch ver­fasstes Doku­ment unterze­ich­net hat­ten, in dem genau dargestellt war, wohin die Reise geht und wie die Chan­cen am Zielort sind. Diesen Men­schen Ahnungslosigkeit zu unter­stellen, ist prak­tiziert­er Ras­sis­mus der gesenk­ten Erwartung.

Mit dem Laden des Tweets akzep­tieren Sie die Daten­schutzerk­lärung von Twit­ter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twit­ter Tweets immer entsperren

Das Ver­track­te an der Sache ist näm­lich die Unter­stel­lung, den 50 seien Fes­tanstel­lung und Geld ver­sprochen wor­den, während in Wirk­lichkeit stets nur von „oppor­tu­ni­ty“, also von Chan­cen die Rede war. Denn auch alles Anwalts­geschwätz ändert an der Tat­sache nichts, dass Migranten und Asyl­be­wer­ber während ihres Anerken­nung­sprozess­es nur in den selb­sterk­lärten „Sanc­tu­ary States“ arbeit­en dür­fen, nicht aber in Staat­en wie Flori­da oder Texas, wo auf dieses Virtue Sig­nalling gän­zlich verzichtet wird.

Die Men­schen dor­thin zu brin­gen, wo sie legal arbeit­en kön­nen, ist das Ange­bot, das Staat­en wie Texas und Flori­da machen. Den Migranten ist das son­nen­klar. Möchte man sie etwa dauer­haft zu Mün­deln staatlich­er Für­sorge machen? Die Anwälte sind näm­lich der Mei­n­ung, ille­gal in Flori­da zu arbeit­en, sei irgend­wie bess­er, als legal auf Marthas Vine­yard nach Arbeit zu suchen. Zu dumm nur, dass man es auf Martha’s Vine­yard gar nicht erst dazu kom­men ließ, diese Men­schen arbeit­en zu lassen und die Wartezeit bis zu ihrer Anerken­nung sin­nvoll zu ver­brin­gen. Man schob sie schle­u­nigst und mit Freuden­trä­nen in den Augen auf eine Mil­itär­ba­sis ab.

Ins­ge­samt strotzt die Klage nur so von For­mulierun­gen, die deut­lich machen, für wie unmündig, unge­bildet und dumm man die Migranten hält. Wil­len­los wür­den sie hin und her geschub­st, bet­ro­gen, mis­shan­delt und missver­standen. Mein­er Ein­schätzung nach haben die 50 ein sehr viel real­is­tis­cheres Bild von ihrer Lage und ihren Möglichkeit­en, als die Seite der Kläger ihnen zugeste­hen will. Mit­tler­weile dürfte jeden­falls auch dem let­zten der 50 klar gewor­den sein, was die Beze­ich­nung „Sanc­tu­ary State“ tat­säch­lich wert ist. Näm­lich viel für das Gewis­sen der Poli­tik­er und nichts für Betrof­fene. Bei der Nagel­probe tritt unter dem goldglänzen­den Titel näm­lich sehr schnell das graue Blei der Indolenz her­vor. Und DeSan­tis war der Nagel, der das besorgte.

Span­nend ist nun, ob es einen Richter gibt, der diese Klage zulässt, ohne in schal­len­des Gelächter auszubrechen.