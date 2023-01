Viel ist nicht zu lesen und zu hören über die unfrei­willi­gen Geständ­nisse von Jor­dan Tris­hon Walk­er, der Project Ver­i­tas auf den Leim ging und wenn doch, dann war es Kri­tik an den Meth­o­d­en, ihm die Fir­menge­heimnisse zu ent­lock­en oder die Behaup­tung, da sei in Wirk­lichkeit gar nichts brisantes zu hören gewe­sen. Zugegeben, die Kri­tik an den Meth­o­d­en kann ich nachvol­lziehen. Es hat schon ein G’schmäckle, jeman­den per Venus­falle ans Plaud­ern zu bekom­men und erin­nert unschön an DDR und Leipziger Messe, als jed­er Aussteller aus dem West­en abends an der Bar sich­er mehr Stasi-Venus­fall­en als Erd­nüsse vor­fand. Mit der Brisanz ist es jedoch eine andere Sache, denn die erk­lärt das Schweigen der Medi­en ger­adezu. Schließlich ist Pfiz­er ein­er der größten Spon­soren und Anzeigenkun­den für so gut wie alle und gibt jedes Jahr mehr Geld für Poli­tik­er und Lob­b­yarbeit aus, als alle Waf­fen­her­steller zusam­men. Man beißt die Hand nicht gern, die einen so zuver­läs­sig füt­tert. Als Walk­er im Video näm­lich von „Covid als Cash­cow“ für eine lange Zeit sprach, waren die Medi­en und die Poli­tik als Nutznießer des Geldes dur­chaus mit­ge­meint.

Doch was hat er schon ver­rat­en, der Walk­er – so fra­gen manche. Ist es nicht nor­mal, dass Her­steller von Impf­stof­fen Exper­i­mente durch­führen, um auf kün­ftige Muta­tio­nen vor­bere­it­et zu sein? Wird nicht der jährliche Impf­stoff für Grippe auf genau diese Weise vor­ab fest­gelegt? Erk­lärt nicht die von Jahr zu Jahr recht unter­schiedliche Wirk­samkeit der Grippeimp­fung, dass der Wirk­stoff eben nicht aus ominösen Reagen­zien von geheimen Regalen, son­dern durch Per­mu­ta­tion natür­lich­er Viren zus­tande kommt, welche sich in der Natur ihrer Wirte eben manch­mal anders ver­hal­ten als in den Laboren? Aber sich­er!

Doch wenn das alles so nor­mal und „the sci­ence“ ist, warum erleben wir Jor­dan Tris­hon Walk­er ab dem Moment, als James O’Keefe sich zur „Auflö­sung“ mit einem Mikro­fon an seinen Tisch set­zte, in heller Panik? Noch nie ist dieser Moment so außer Kon­trolle ger­at­en, wie bei diesem Zusam­men­tr­e­f­fen, bestätigt O‘Keefe. Walk­er brüllt herum, ver­langt, die Crew von Project Ver­i­tas im Restau­rant einzus­per­ren, greift das Filmteam an, ren­nt völ­lig aufgelöst herum, ruft die Polizeit, ver­sucht, ein iPad zu zer­stören, auf dem er die Aufze­ich­nung ver­mutet, springt fuchtel­nd vor ein zufäl­lig vor­beifahren­des Auto, weil er O’Keefe darin ver­mutet, kurz: er ist im full pan­ic mode. In seinem Gesicht ist der Ärg­er zu lesen, den er sich mit seinem Arbeit­ge­ber einge­han­delt hat. Bye bye, Cash­cow. Bye bye, Direk­toren­posten in der Phar­maforschung.

Hat Pfiz­er denn nun etwas zu befürcht­en? Aber nein! Die im Gespräch erwäh­nte Abhängigkeit der Poli­tik von Phar­mageldern und die berühmte „Drehtür“ wer­den das schon zu ver­hin­dern wis­sen. Aber hat­te Barak Oba­ma nicht aus Sicher­heits­grün­den die soge­nan­nte „Gain-of-Func­tion“ Forschung in den USA ver­boten? Walk­er ver­wen­det den Begriff nicht und spielt wie Pfiz­er seman­tis­che Spielchen. Was er auch nicht sagt, ist, wo genau Pfiz­er die Exper­i­mente zur „Ges­teuerten Evo­lu­tion“ durch­führt. In Wuhan/China? In den USA? Let­zteres wäre ille­gal, Seman­tik hin oder her. Ganz abge­se­hen davon, wie gut es die staats­gläu­bi­gen Ärmel­hochkrem­pler find­en, dass für diese Ver­suche Affen einge­set­zt wur­den, wo doch für die Not­fal­lzu­las­sun­gen Tests an acht Mäusen aus­re­ichen mussten. Es blieb nicht mal genug Zeit für zehn Mäuse, bevor man die Nadeln in die Ober­arme von Kindern senk­te.

Der langfristige Schaden für Pfiz­er kön­nte sein, dass das Pub­likum nun weiß oder wis­sen kann, „wie die Wurst gemacht wird“ – und genau das hätte man gern aus der Öffentlichkeit her­aus­ge­hal­ten. Das Ver­trauen in „Big Phar­ma“ war nie beson­ders hoch, obwohl die Poli­tik nicht müde wird, dieses einzu­fordern. Vielle­icht ja ger­ade deshalb. Jede Lüge oder Ver­tuschung kann die eine sein, die zu viel ist. Lab-Leak, man­gel­hafte Wirk­samkeit, Nebenwirkungen…und jet­zt auch noch die Aus­sage Walk­ers, die Phar­main­dus­trie kön­nte an der Beendi­gung der Pan­demie gar nicht so viel Inter­esse haben oder schaue schon erwartungsvoll auf die Näch­ste. All das ist nicht gut für Image und Aktienkurse. Poli­tik und Phar­main­dus­trie sind für Covid ein Bünd­nis im Halb­dunkel einge­gan­gen, das nicht ewig tra­gen wird. Und sie wer­den übere­inan­der her­fall­en, wenn es zer­bricht.

Und Jor­dan Tris­hon Walk­er? Seinen Job dürfte er los sein. Pfiz­er mag es gar nicht lei­den, auf diese Weise bloßgestellt und ins Licht gez­er­rt zu wer­den. Schon sind Walk­ers Spuren von den Web­seit­en der Fir­ma getil­gt. Aber ein wenig Mitleid mit dem aus­get­rick­sten Romeo darf man haben. Jedoch nicht zu viel. Denn als jemand mit abgeschlossen­em Medi­zin­studi­um sollte er wis­sen, dass „nicht schaden“ der Grund­satz seines Han­delns sein muss. „Gut für Pfiz­er, schlecht für Ameri­ka [und die Welt]“ klingt aber so, als habe er das vergessen.