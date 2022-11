Der Count-Down lief am 17.11.2022 um 17 Uhr Eas­tern Stan­dard Time ab. Matt Mil­ler, einer von tau­sen­den Twit­ter-Mit­ar­bei­tern, hielt den Moment, den er im Twit­ter-Haupt­quar­tier ver­brach­te, sogar im Video fest. Um 17:01 Uhr war die Twit­ter­be­leg­schaft von einst­mals 7.500 auf etwa 750 zusam­men­ge­schnurrt und welt­weit erwar­te­ten die Augu­ren das bal­di­ge Ende des Kurz­nach­rich­ten­diens­tes. Erwar­tungs­voll saßen die Kom­men­ta­to­ren vor ihren fun­kel­na­gel­neu­en Mastodon-Accounts, um per Text­nach­richt (Video ruckelt doch noch zu arg auf der Platt­form) live dabei zu sein, wenn Twit­ter durch die erwie­se­ne Dumm­heit des neu­en Besit­zers zu Tode kommt. Iro­nie­le­vel 1: man beob­ach­te­te dazu auf Twit­ter, wie sich die gefeu­er­ten per Tweet ver­ab­schie­de­ten. Iro­nie­le­vel unend­lich: nichts pas­sier­te. Abso­lut garnichts!

Doch der Rei­he nach. Ich muss gleich vor­weg ein­ge­ste­hen, dass ich wie­der ein­mal von Musk über­rascht wur­de und ich zum „Ora­kel von Elon“ ein­fach nicht tau­ge. Erst in der Retro­spek­ti­ve wer­den des­sen Absich­ten ver­ständ­lich und dar­an wird sich wohl mei­ner­seits auch nichts ändern. Viel­leicht hilft eine „gol­de­ne Regel“, die ich mir gera­de aus­ge­dacht habe: Immer, wenn man glaubt, der Mann hand­le doch klar gegen sei­ne eige­nen Inter­es­sen, hat man sehr wahr­schein­lich nicht ver­stan­den, was sei­ne Inter­es­sen sind. Anfangs dach­te ich, Musk wol­le durch die Über­nah­me in ers­ter Linie die Bots von der Platt­form ver­trei­ben. Doch hat­te ich da in ers­ter Linie jene Bots im Sinn, die Fol­lower simu­lie­ren, Pro­pa­gan­da ret­wee­ten oder als Troll­ar­mee unlieb­sa­me Leu­te zur Stre­cke brin­gen. Er dach­te aber wohl von Anfang an dar­an, Twit­ter zunächst von jenen Mit­ar­bei­tern zu befrei­en, die dort eher das süße Leben und eine Art Twit­ter­kom­mu­nis­mus (jeder nach sei­nen Bedürf­nis­sen) leb­ten. Mit viel Geld für wenig Arbeit.

Nur wo und wie soll­te Musk begin­nen? Die Son­nen­lie­gen auf dem Dach des Twit­ter-HQ weg­räu­men? Den Rot­wein­spen­der tro­cken­le­gen? Alex Mar­ti­nez, lei­ten­der Kun­den­be­ra­ter bei Twit­ter, war vor eini­gen Mona­ten in Plau­der­lau­ne, als er einer Honig­fal­le der Inves­ti­ga­tiv­platt­form „Pro­ject Veri­tas“ gegen­über­saß. Auf die Fra­ge des Under­co­ver-Repor­ters, ob Musk die gan­ze schö­ne Zen­sur kaputt machen wür­de, sag­te Mar­ti­nez: „Er wird es viel­leicht ver­su­chen, aber es gibt Leu­te [bei Twit­ter], die das mit aller Kraft ver­hin­dern wer­den, weil wir, also der Rest von uns hier, glau­ben, dass wir etwas Gutes für den Pla­ne­ten tun und nicht ein­fach nur für Rede­frei­heit sor­gen.“ Gutes für den Pla­ne­ten also. Eigen­tü­mer, Benut­zer oder Kun­den kamen in die­ser Glei­chung nicht vor.

Das war im Mai 2022 und es war davon aus­zu­ge­hen, dass die Begeis­te­rung der Beleg­schaft sich bei der end­gül­ti­gen Über­nah­me durch Musk nicht ver­bes­sert hat­te. Wie geht man um mit einem Laden, in dem 7.500 Leu­te arbei­ten – nicht weni­ge davon im Nir­gend­wo, viel­leicht im neu­en Home­of­fice im ange­sag­ten Mexi­co City – und von denen man weder weiß, ob ihnen zu trau­en ist, noch, was genau sie eigent­lich im Unter­neh­men machen? Einer gegen 7.500 ist kein leich­tes Spiel, doch es muss­te gespielt werden.

Einer gegen 7.500 ist kein leichtes Spiel

In „Pha­se 1“ ent­ließ Musk die Füh­rungs­eta­ge, dann etwa die Hälf­te aller Mit­ar­bei­ter, ver­mut­lich mehr oder weni­ger per Zufall aus­ge­wählt. Sicher wuss­te er zu die­sem Zeit­punkt noch nicht, wer bei Twit­ter wich­ti­ge Arbeit leis­tet und wer nur die Mas­sa­ge­ses­sel in der Cafe­te­ria platt sitzt, aber sowas wird schnell klar, wenn die wirk­lich wich­ti­gen Leu­te feh­len. Vor­sorg­lich hat­te Musk das „Birds­nest“ über das Wochen­en­de zuge­sperrt und konn­te beob­ach­ten, wo sich Löcher im Betrieb auf­ta­ten. Wo es klemm­te, fehl­te wohl tat­säch­lich jemand und die­se ver­ein­zel­ten Leu­te hol­te Musk dann rasch mit einer Ent­schul­di­gung zurück.

Jetzt war genug Staub für „Pha­se 2“ in der Luft und der ver­ne­bel­te vie­len den Blick – mir natür­lich auch. Ist er nicht ein­ge­knickt, die­ser Musk? Muss­te er nicht klein bei­geben und die woken Mit­ar­bei­ter zurück­ho­len? Jetzt haben sie ihn genau da, wo sie ihn haben wol­len! Alle Tweets ste­hen still, wenn mein woker Arm es will! Und Musk sorg­te für die nächs­te Gele­gen­heit zum Trotz, indem er ein Memo an die ver­blie­be­nen und zurück­ge­hol­ten Mit­ar­bei­ter schickte.

„Um in Zukunft ein bahn­bre­chen­des Twit­ter 2.0 auf­zu­bau­en und in einer zuneh­mend wett­be­werbs­ori­en­tier­ten Welt erfolg­reich zu sein, müs­sen wir extrem hart­nä­ckig sein…Das bedeu­tet lan­ge Stun­den bei hoher Inten­si­tät. Nur wer außer­ge­wöhn­li­che Leis­tun­gen brin­gen will, wird bestehen.“ Und sybil­li­nisch füg­te er hin­zu: „Wel­che Ent­schei­dung auch immer Sie tref­fen, ich dan­ke Ihnen für Ihre Bemü­hun­gen, Twit­ter erfolg­reich zu machen.“

Twit­ter erfolg­rei­cher machen durch Blei­ben oder Weg­blei­ben, du hast die Wahl. Kli­cke OK oder lass es. 17 Uhr am 17. war Dead­line für eine posi­ti­ve Rück­mel­dung. Die meis­ten lie­ßen sie ver­strei­chen, been­de­tet so ihre Twit­ter­kar­rie­re und gaben damit natür­lich auch die Pla­ne­ten­ret­tung auf. Har­te Arbeit, Ori­en­tie­rung auf Tech­no­lo­gie statt auf Poli­tik und womög­lich sogar Über­stun­den? Nicht mit uns! Nicht mit Elon als Chef.

Geblie­ben sind wohl so um die 750 Mit­ar­bei­ter, der ver­meint­lich har­te Kern, den es wohl braucht, um eine Platt­form die­ser Grö­ße nicht nur zu betrei­ben, son­dern auch vor­an­zu­brin­gen. Das kommt mei­ner Schät­zung bezüg­lich des tat­säch­li­chen Per­so­nal­be­darfs bei Twit­ter vom 6.11.2022 schon recht nahe, wenn erst all die Pro­no­men­schie­ber, Nach­rich­ten­un­ter­drü­cker, Shadow­ban­ner und Work-Live-Balan­ce-Beauf­trag­ten gegan­gen wurden.

Die Kata­stro­phe blieb aus, Twit­ter brach nicht zusam­men und all die ent­las­se­nen oder in ihren woken Ecken schmol­len­den Ex-Twit­te­ria­ner bewie­sen dadurch vor allem eines: ihre offen­sicht­li­che Über­flüs­sig­keit. Des­halb muss man das Bild, wel­ches gera­de über­all die Run­de macht und in dem ein „Vor-und-nach-Musk-Ver­gleich“ der Beleg­schaft (wenn auch nicht das­sel­be Team zu sehen ist), als Alarm­si­gnal an die gesam­te woke Bla­se im Sili­con Val­ley ver­ste­hen. Nur Saw­san Che­bli brauch­te eine Wei­le, das zu begrei­fen. Es geht kei­nes­falls die Angst um, Twit­ter las­se sich mit so weni­gen Mit­ar­bei­tern nicht betrei­ben. Es herrscht viel­mehr Panik, weil man Twit­ter auch mit so weni­gen enga­gier­ten Leu­ten betrei­ben kann!

Mit dem Laden des Tweets akzep­tie­ren Sie die Daten­schutz­er­klä­rung von Twit­ter.

Mehr erfah­ren Inhalt laden Twit­ter Tweets immer entsperren

Die Gefangenenbefreiung

Nach und nach wur­den in den letz­ten Tagen gesperr­te Twit­ter­kon­ten wie­der reak­ti­viert. Baby­lon­Bee, Jor­dan Peter­son, James O’Keefe und des­sen Recher­che­platt­form „Pro­ject Veri­tas“ und vie­le mehr. Den Pau­ken­schlag schlecht­hin ließ sich Musk vor­her demo­kra­tisch legi­ti­mie­ren. Mit 51,8% Zustim­mung hol­te er Trump wie­der auf die Platt­form und jeder kann nun noch­mal eigen­hän­dig auf die Suche gehen nach dem Grund für die Abschal­tung eines im Amt befind­li­chen US-Prä­si­den­ten. Wenn sie dort nichts Jus­ti­zia­bles fin­den, wie übri­gens auch der Spie­gel nicht, des­sen Vor­wür­fe: „bekun­de­te Sym­pa­thie“ und „nähr­te fal­sche Erwar­tun­gen“ nach gra­tis­mu­ti­gen Jah­ren nun selt­sam vage erschei­nen, weil in den Tweets eben kei­ne Auf­ru­fe zur Gewalt ent­hal­ten sind, dann den­ken sie ein­fach an das höhe­re Ziel der Pla­ne­ten­ret­tung wie die Twit­te­ria­ner, dann geht es schon so hin mit der Dop­pel­mo­ral. Trump hin­ge­gen hat erklärt, er wol­le gar nicht zurück zu Twit­ter, sei­ne eige­ne Platt­form gefal­le ihm bes­ser. So ein Pech aber auch!

Es ist jedoch kaum zu erwar­ten, dass ihm wegen sei­ner nun selbst­ge­wähl­ten Twit­ter­ab­sti­nenz künf­tig von der ver­sam­mel­te Journ­al­lie die kal­te Schul­ter der Igno­ranz gezeigt wird, jetzt, da er erklärt hat, 2024 wie­der anzu­tre­ten. Zu dumm nur, dass die Dro­hun­gen, die Angst­zu­stän­de, die Wut­an­fäl­le und ver­ba­len Ent­glei­sun­gen der nächs­ten zwei Jah­re in den blei­er­nen Echo­kam­mern von Mastodon statt­fin­den müs­sen, wohin die lin­ke Medi­en­eli­te sich geräusch­voll auf den Weg gemacht hat. Vor­erst zumin­dest. Und nur ein biss­chen. Bei CBS News dau­er­te das selbst­ge­wähl­te Exil nicht lan­ge. Man ging wegen der „Unsi­cher­heit“ der Füh­rung von Elon Musk in eine „Pau­se“, nur um weni­ge Stun­den spä­ter wie­der Tweet auf Tweet abzu­set­zen. Man kann ein­fach nicht von der Reich­wei­te lassen!

Und Saskia Esken? Am 27. Okto­ber hat­te sie noch erklärt, „wir“ müss­ten uns das Netz „zurück­ho­len“, ganz so, als hät­te die­ses unbe­stimm­te Kol­lek­tiv es je beses­sen. Sie wer­de Twit­ter ver­las­sen und zu Mastodon gehen, stampf­te sie in der ZEIT auf. Doch Genos­sin Esken erschrickt vor ihrer eige­nen Cou­ra­ge. Den eige­nen Account löschen und all die 100.000 Fol­lower ver­lie­ren, die sie seit 2013 gesam­melt hat? Ähm…nein. Esken stellt ihren Account auf „pri­vat“, das war’s. Löschen ist frei­lich etwas anderes.

Auf Mastodon spielt nun die Musi! Und zwar ein jeder auf sei­nem Instru­ment, in sei­ner eige­nen klei­nen Echo­kam­mer und das auch noch sehr, sehr lei­se. Da sind der Böh­mer­mann, der Qua­sch­ning und der Volks­ver­pet­zer und all die ande­ren bekann­ten Block­war­te des „wir“ ste­hen auch schon in den Start­blö­cken, um sich man­gels Feind­bil­dern gegen­sei­tig das Leben zur Höl­le zu machen.

Und die Grillen kommen auch bald zurück…

„Könnt Ihr bit­te uns „Neu­en“ etwas sanf­ter „Zurecht­wei­sen“?“ fragt Mimi­ka­ma und gibt ers­te Hin­wei­se auf das, was einen woken Twit­ter­ex­i­lan­ten im „Fedi­ver­se“, wel­ches die vie­len Mastodon-Ser­ver zusam­men­bringt, erwar­tet. Mel­den, löschen, sper­ren, igno­rie­ren. Gan­ze Ser­ver ste­hen im vir­tu­el­len Bür­ger­krieg und blo­ckie­ren ein­an­der. Und die User brin­gen auch noch das von Twit­ter gewohn­te Ver­hal­ten mit.

Auch @Stux, Ver­wal­ter eines mit­tel­gro­ßen Mastodon-Ser­vers mit 80.000 akti­ven Pro­fi­len, auf dem Bil­der von Trump wie Gewalt­fo­tos mit Inhalts­war­nung und Weich­zeich­ner ver­se­hen wer­den, ist genervt:

„Was ist los mit den Leu­ten, die jede ein­zel­ne Per­son mel­den, die sie nicht mögen… Bit­te, hört auf damit. Dies ist nicht #Twit­ter. Bit­te nutzt Funk­tio­nen wie Stumm­schal­ten oder Blo­ckie­ren, wenn ihr Leu­te nicht mögt, aber hört auf zu mel­den, sonst fan­ge ich an, Leu­te zu sper­ren, die stän­dig umsonst mel­den. Ich ver­su­che, die Din­ge mit so vie­len neu­en Leu­ten am Lau­fen zu hal­ten, und es ist rei­ne Zeit­ver­schwen­dung, sich alles anzu­hö­ren, was man nicht mag. Ansons­ten ver­schwen­det Elons Zeit, nicht meine.“

Und nun?

Tja, all den Spaß hät­te man auf Twit­ter natür­lich auch haben kön­nen, wenn man dort geblie­ben wäre und sich nicht so auf­ge­plus­tert hät­te mit halb­her­zig, aber dra­ma­tisch vor­ge­tra­ge­nen Exit-Dro­hun­gen. 134 Mil­lio­nen User haben sich die Umfra­ge Musks zur Wie­der­her­stel­lung von Trumps Twit­ter­pro­fil ange­se­hen. Abge­stimmt haben nur 15 Mil­lio­nen. Ob die Mastodon-Exi­lan­ten das Ergeb­nis hät­ten dre­hen kön­nen? Oder ob die lau­tes­ten Musk-Geg­ner heim­lich mit abge­stimmt haben und es trotz­dem nicht gereicht hat, den Bann auf­recht zu hal­ten? Elon, Dir gehört doch der Laden, schau doch mal nach: Hat Saskia Esken viel­leicht auch…?

Nicht miss­ver­ste­hen, bit­te! Das soll sie ruhig machen und noch drei Peti­tio­nen, acht Eil­an­trä­ge und fünf­zehn Streit­schrif­ten dazu stel­len! Sie kann Ent­eig­nun­gen for­dern, die Ver­staat­li­chung von Twit­ter und die Ver­ge­sell­schaf­tung des Wet­ters, das ist mir einer­lei. Ich ertra­ge all das Rau­schen und Zir­pen der Gril­len, das habe ich jah­re­lang getan. Solan­ge ich auch auf der gro­ßen Wie­se lie­gen und mei­ne Sprüch­lein vor mich hin mur­meln darf. Ob es der Gril­le nun passt oder nicht. Ich glau­be, das wer­de ich in Zukunft des Öfte­ren tun, jetzt, da die poli­ti­schen Gefan­ge­nen ent­las­sen wer­den und die Twit­ter­wie­se wie­der bun­ter wird. Und die Gril­len kom­men auch bald zurück, da bin ich mir sicher. Es ist so schön laut und voll und chao­tisch hier, das wird ihnen fehlen!

Zuerst erschie­nen auf achgut.com